TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.
POINTS FORTS
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.330 $ à 1.350 $
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à
42 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 20
* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de
cours: 370 $
* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance sa couverture avec une note « acheter
»; objectif de cours de 6,5 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $
* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $
* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.330 $ à 1.350 $
* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de 27 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $
* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son
objectif de 70 $ à 50 $
* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan attribue une note « neutre »; objectif de cours: 130
$
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »
* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif
de cours: 150 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $
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