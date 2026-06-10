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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.

POINTS FORTS

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.330 $ à 1.350 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à

42 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours: 370 $

* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance sa couverture avec une note « acheter

»; objectif de cours de 6,5 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $

* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1.330 $ à 1.350 $

* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de 27 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $

* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son

objectif de 70 $ à 50 $

* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan attribue une note « neutre »; objectif de cours: 130

$

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif

de cours: 150 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $

Valeurs associées

ACADEMY SPORTS
50,3700 USD NASDAQ -2,52%
BANZAI INTL RG-A
3,1100 USD NASDAQ -9,33%
BEL FUSE-B
276,0400 USD NASDAQ -1,11%
CAMP4 THERAP
4,0100 USD NASDAQ -1,96%
CASEY'S GEN STOR
761,1800 USD NASDAQ +1,27%
CLOUDFLARE RG-A
236,180 USD NYSE -4,68%
DATADOG RG-A
227,3400 USD NASDAQ -1,87%
ELI LILLY & CO
1 144,030 USD NYSE -0,36%
ELICIO THERAPTCS
14,2000 USD NASDAQ +4,80%
Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
JM SMUCKER
112,320 USD NYSE +10,37%
NETFLIX
81,4100 USD NASDAQ -1,49%
NIKE -B-
44,630 USD NYSE +3,24%
NWPX INFRA
123,2600 USD NASDAQ +1,73%
ORACLE
205,780 USD NYSE -2,82%
PFIZER
25,675 USD NYSE +0,25%
Pétrole Brent
91,06 USD Ice Europ -1,39%
Pétrole WTI
87,62 USD Ice Europ -1,83%
RIOT PLATFORMS
25,2950 USD NASDAQ -1,54%
SAILPOINT
15,6600 USD NASDAQ -11,48%
SNR
128,390 USD NYSE +8,56%
TD SYNNEX
272,950 USD NYSE +0,36%
ZILLOW GRP RG-A
35,8300 USD NASDAQ +3,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 09:48:46.

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    information fournie par Boursorama avec AFP 10.06.2026 10:41 

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49,74 -1,21%
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