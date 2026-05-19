TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.
POINTS FORTS
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1
100 $ à 1 160 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60
$
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à
490 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100
$
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif
de cours de 1 057 $ à 875 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le
regroupement d'actions à raison de 1 pour 25
* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 86 $ à 84 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de cours de 380 $
* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* American Tower Corp AMT.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Biofrontera Inc BFRI.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « achat spéculatif »
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation «
acheter »; objectif de cours à 75 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à
26 $
* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « neutre »;
objectif de cours à 82 $
* Citius Pharmaceuticals Inc CTXR.O : H.C. Wainwright commence la couverture avec une note « acheter
»; objectif de cours de 4 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 160 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Citigroup initie la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours de 99 $
* Dominion Energy D.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 285 $ à 260 $
* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 118 $ à
128 $
* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $
* Gossamer Bio GOSS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,28 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne
avec le marché »
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO relève son objectif de cours de 194 $ à 203 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $
* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Interface Inc TILE.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 36 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 127 $ à 114 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $
* Legence Corp LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 840 $
* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 740 $ à 800 $
* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une
recommandation « Achat »
* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un
objectif de cours de 13 $
* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 142 $
* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $
* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity passe de « conserver » à « acheter »
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 599 $ à 615 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1 057 $ à 875 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 300 $ à 2 025 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 212 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 192 $ à 206 $
* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $
* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 55 $
* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $
* W.P. Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours
de 38 $
* X-Energy Inc XE.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de
cours de 35 $
* Yesway Inc YSWY.O : Barclays lance sa couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de
cours de 31 $
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