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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Costco Wholesale, HCA Healthcare, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Costco Wholesale, HCA Healthcare et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1

100 $ à 1 160 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60

$

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à

490 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100

$

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif

de cours de 1 057 $ à 875 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Agilon Health Inc AGL.N : Leerink Partners ajuste son objectif de cours de 1 $ à 92 $ pour refléter le

regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* Agree Realty Corp. ADC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 86 $ à 84 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours de 380 $

* Altimmune Inc ALT.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* American Tower Corp AMT.N : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Biofrontera Inc BFRI.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « achat spéculatif »

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation «

acheter »; objectif de cours à 75 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à

26 $

* Block Inc XYZ.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours à 82 $

* Citius Pharmaceuticals Inc CTXR.O : H.C. Wainwright commence la couverture avec une note « acheter

»; objectif de cours de 4 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 160 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Citigroup initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 99 $

* Dominion Energy D.N : RBC relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 285 $ à 260 $

* elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 118 $ à

128 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Gossamer Bio GOSS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 0,3 $ à 0,28 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : BMO relève son objectif de cours de 194 $ à 203 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 535 $ à 490 $

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Interface Inc TILE.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 36 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 115 $

* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 127 $ à 114 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $

* Legence Corp LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 840 $

* Micron Technology Inc MU.O : HSBC relève son objectif de cours de 750 $ à 1 100 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 740 $ à 800 $

* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une

recommandation « Achat »

* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un

objectif de cours de 13 $

* Nextpower NXT.O : Barclays relève son objectif de cours de 123 $ à 142 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 275 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 2 $ à 2,5 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity passe de « conserver » à « acheter »

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 56 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 599 $ à 615 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 1 057 $ à 875 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 300 $ à 2 025 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève son objectif de cours de 201 $ à 212 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 192 $ à 206 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 300 $

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 55 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 22 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* X-Energy Inc XE.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours

de 38 $

* X-Energy Inc XE.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours de 35 $

* Yesway Inc YSWY.O : Barclays lance sa couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de

cours de 31 $

Valeurs associées

AECOM
71,470 USD NYSE 0,00%
AGILON HEALTH
86,770 USD NYSE 0,00%
AGREE RLTY REIT
75,750 USD NYSE 0,00%
ALNYLAM PHARMA
286,2700 USD NASDAQ 0,00%
ALTIMMUNE
2,8000 USD NASDAQ 0,00%
AMER TOWER REIT
177,330 USD NYSE 0,00%
BIOFRONTERA
0,7945 USD NASDAQ 0,00%
BIOMARIN PHARM
49,6700 USD NASDAQ 0,00%
BLCKST SEC LEND
23,6650 USD NYSE 0,00%
BLOCK RG-A
70,620 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
65,3200 USD NASDAQ 0,00%
CITIUS PHARMACTC
0,5270 USD NASDAQ 0,00%
COSTCO WHSL
1 076,4700 USD NASDAQ 0,00%
CROWDSTRIKE
618,8300 USD NASDAQ 0,00%
CYTOKINETICS
75,1800 USD NASDAQ 0,00%
DOMINION ENERGY
67,550 USD NYSE 0,00%
ECOLAB INC
249,250 USD NYSE 0,00%
ELF BEAUTY
54,870 USD NYSE 0,00%
F5
379,7400 USD NASDAQ 0,00%
FD RLTY INV-SBI
114,890 USD NYSE 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
68,650 USD NYSE 0,00%
GOSSAMER BIO
0,1927 USD NASDAQ 0,00%
HANOVER INSURANC
197,700 USD NYSE 0,00%
HCA HEALTHCARE
422,710 USD NYSE 0,00%
HUNTSMAN
13,815 USD NYSE 0,00%
INTERFACE
28,5200 USD NASDAQ 0,00%
IONIS PHARMACEUT
72,5200 USD NASDAQ 0,00%
JM SMUCKER
103,635 USD NYSE 0,00%
KORRO BIO
9,9700 USD NASDAQ 0,00%
LEGENCE RG-A
83,3100 USD NASDAQ 0,00%
MAIN STREET CAP
50,9950 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
681,5400 USD NASDAQ 0,00%
NEONC TECH
5,3400 USD NASDAQ 0,00%
NEXTPOWER RG-A
134,4800 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
222,3200 USD NASDAQ 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
109,4300 USD NASDAQ 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
247,5500 USD NASDAQ 0,00%
PLUG POWER
3,4500 USD NASDAQ 0,00%
PROGYNY
24,0500 USD NASDAQ 0,00%
RAPPORT THERA
35,1800 USD NASDAQ 0,00%
RBC BEARINGS INC
550,960 USD NYSE 0,00%
REGENERON PHARMA
629,6800 USD NASDAQ 0,00%
SANDISK
1 333,0100 USD NASDAQ 0,00%
SMN PRP GRP REIT
200,440 USD NYSE 0,00%
STRATEGY RG-A
166,6300 USD NASDAQ 0,00%
TENABLE HLDGS
23,1200 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
300,6000 USD NASDAQ 0,00%
THE ELMET GRP
14,3450 USD NASDAQ 0,00%
VEECO INSTRUMENT
55,6500 USD NASDAQ 0,00%
VIATRIS
16,5000 USD NASDAQ 0,00%
W.P. CAREY REIT
73,880 USD NYSE 0,00%
WAVE LIFE SCI
6,4000 USD NASDAQ 0,00%
X-ENERGY RG-A
25,6000 USD NASDAQ 0,00%
YESWAY RG-A
25,2800 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 13:53:05.

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