information fournie par Reuters • 09/04/2026 à 16:36

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondérer à égal-pondérer

Ce qui suit est un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 103 $

* Aflac Inc AFL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 116 $

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 33 $ contre 2 $

* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS relève l'objectif de cours de 285 $ à 307 $

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Ameren Corp AEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 131 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 375 $ à 325 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 167 $ à 148 $

* Array Technologies ARRY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright abaisse son opinion d'acheter à neutre

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 $ à 25 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 1105 $ contre 1238 $

* BlackRock Inc BLK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 1 235 $ contre 1 280 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 141 $ contre 164 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 68 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 91 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 67 $ à 55 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 490 $ à 455 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 $ à 290 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève l'objectif de cours à 293 $ contre 284 $

* Celanese Corp CE.N : UBS relève l'objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours de 138 $ à 128 $

* Chemours CC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 27 $ contre 21 $

* Chemours Co CC.N : UBS relève l'objectif de cours à 29 $ contre 23 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 13 $ à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève son opinion de neutre à achat

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 356 $ à 349 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 340 $ contre 328 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 $ contre 245 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 $ à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Corteva Inc CTVA.N : UBS relève l'objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 1103 $ à 1104 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 1 135 $ contre 1 125 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève l'objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS relève l'objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS ramène l'objectif de cours à 293 $ contre 312 $

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 39 $ contre 38 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS ramène l'objectif de cours à 58 $ contre 66 $

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 113 $

* Evergy Inc EVRG.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 99 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Northland Capital ramène l'objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 178 $ à 184 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 186 $ à 182 $

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène l'objectif de cours à 2300 $ contre 2375 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 68 $

* FMC Corp FMC.N : UBS relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 146 $ contre 152 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan abaisse son opinion de surpondérer à neutre

* Ingredion Inc INGR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 124 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 192 $ à 199 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 201 $ à 191 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 111 $ contre 100 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 $ à 36 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 114 $

* KKR KKR.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 43 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 378 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 $ contre 184 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 168 $

* Meta META.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 1 015 $ contre 1 144 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Metlife Inc MET.N : UBS relève l'objectif de cours à 102 $ contre 98 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 88 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Nextpower Inc NXT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 119 $ à 129 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 136 $ contre 133 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 690 $ à 710 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Olin Corp OLN.N : UBS relève l'objectif de cours de 21 $ à 29 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 63 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 2 $ à 4 $

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* P&G PG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 167 $ contre 172 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève l'objectif de cours de 40 $ à 60 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 30 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc ramène l'objectif de cours à 140 $ contre 155 $

* Pepsico PEP.O : RBC réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 165 $

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 475 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 134 $ à 165 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS relève l'objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : UBS réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 105 $

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 181 $ à 156 $

* Realloys Inc ALOY.O : Clear Street initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 35 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 925 $ à 921 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : UBS relève l'objectif de cours à 220 $ contre 216 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 310 $ contre 330 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 26 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours de 147 $ à 157 $

* Stem Inc STEM.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 21 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 92 $ à 82 $

* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Sunrun Inc RUN.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 286 $ contre 260 $

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 415 $ contre 335 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 465 $ contre 480 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 215 $ à 250 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* TPG Inc TPG.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 130 $ à 129 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen abaisse son opinion d'"acheter" à "conserver"

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities abaisse son opinion de "acheter" à "conserver"

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS relève l'objectif de cours de 7,50 $ à 9 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son opinion de "performer sur le marché" à "surperformer"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de cours de 57 $

* Unum Group UNM.N : UBS relève l'objectif de cours de 81 $ à 85 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 285 $ contre 217 $

* Veralto Corp VLTO.N : UBS réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 102 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 23 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondérer à égal-pondérer

* Voya Financial Inc VOYA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 90 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de surperformance

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 110 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS réduit l'objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG abaisse son opinion d'acheter à neutre