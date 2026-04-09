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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Trustmark, Viasat
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Comstock Resources, Trustmark et Viasat.

FAITS MARQUANTS

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondérer à égal-pondérer

Ce qui suit est un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADTRAN Holdings Inc ADTN.O : Needham relève l'objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 463 $ contre 457 $

* Aflac Inc AFL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 103 $

* Aflac Inc AFL.N : UBS réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 116 $

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 33 $ contre 2 $

* Air Products and Chemicals Inc APD.N : UBS relève l'objectif de cours de 285 $ à 307 $

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève l'objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Ameren Corp AEE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 131 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 375 $ à 325 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 351 $ contre 347 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Apollo APO.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 146 $ à 126 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 167 $ à 148 $

* Array Technologies ARRY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : Northland Capital initie une couverture avec un objectif de cours de 25 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright abaisse son opinion d'acheter à neutre

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 $ à 25 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 1105 $ contre 1238 $

* BlackRock Inc BLK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 1 235 $ contre 1 280 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 141 $ contre 164 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 68 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 91 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 213 $ contre 256 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 67 $ à 55 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 490 $ à 455 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 769 $ contre 678 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours de 261 $ à 290 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève l'objectif de cours à 293 $ contre 284 $

* Celanese Corp CE.N : UBS relève l'objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours de 138 $ à 128 $

* Chemours CC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 27 $ contre 21 $

* Chemours Co CC.N : UBS relève l'objectif de cours à 29 $ contre 23 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de 13 $ à 168 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research relève son opinion de neutre à achat

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC réduit l'objectif de cours de 114 $ à 112 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 356 $ à 349 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 340 $ contre 328 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 $ contre 245 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 151 $ à 181 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 104 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre"

* Corteva Inc CTVA.N : UBS relève l'objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 1103 $ à 1104 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 1 135 $ contre 1 125 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 76 $ à 80 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève l'objectif de cours de 84 $ à 86 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : UBS relève l'objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS ramène l'objectif de cours à 293 $ contre 312 $

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 39 $ contre 38 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS ramène l'objectif de cours à 58 $ contre 66 $

* Estée Lauder EL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 113 $

* Evergy Inc EVRG.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 99 $

* Exodus Movement Inc (Pre-Reincorporation) EXOD.A : Northland Capital ramène l'objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 136 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 178 $ à 184 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 186 $ à 182 $

* Exxon Mobil XOM.N : RBC relève l'objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Fastenal Co FAST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 457 $ à 470 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW ramène l'objectif de cours à 2300 $ contre 2375 $

* Fiserv Inc FISV.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 68 $

* FMC Corp FMC.N : UBS relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Globe Life Inc GL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 146 $ contre 152 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 390 $ à 366 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan abaisse son opinion de surpondérer à neutre

* Ingredion Inc INGR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 124 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 192 $ à 199 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 201 $ à 191 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 85 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 111 $ contre 100 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 25 $ à 36 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 114 $

* KKR KKR.N : TD Cowen ramène l'objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 43 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 378 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 565 $ à 950 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 $ contre 184 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 172 $ contre 169 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 226 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 168 $

* Meta META.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 1 015 $ contre 1 144 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 96 $ à 92 $

* Metlife Inc MET.N : UBS relève l'objectif de cours à 102 $ contre 98 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 88 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 298 $ à 332 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 101 $ à 96 $

* Nextpower Inc NXT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 119 $ à 129 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 136 $ contre 133 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 690 $ à 710 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Olin Corp OLN.N : UBS relève l'objectif de cours de 21 $ à 29 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 63 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 2 $ à 4 $

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 76 $

* P&G PG.N : RBC réduit l'objectif de cours à 167 $ contre 172 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève l'objectif de cours de 40 $ à 60 $

* PAR Technology Corp PAR.N : Needham ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 30 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc ramène l'objectif de cours à 140 $ contre 155 $

* Pepsico PEP.O : RBC réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 165 $

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 475 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 134 $ à 165 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : UBS relève l'objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : UBS réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 105 $

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 48 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 181 $ à 156 $

* Realloys Inc ALOY.O : Clear Street initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 35 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 925 $ à 921 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : UBS relève l'objectif de cours à 220 $ contre 216 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 24 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 310 $ contre 330 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 22 $ contre 26 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* State Street Corp STT.N : KBW relève l'objectif de cours de 147 $ à 157 $

* Stem Inc STEM.N : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 21 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 92 $ à 82 $

* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* Sunrun Inc RUN.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 73 $ contre 84 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 286 $ contre 260 $

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 415 $ contre 335 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 465 $ contre 480 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 215 $ à 250 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* TPG Inc TPG.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 49 $ à 41 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 $ à 116 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 130 $ à 129 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : TD Cowen abaisse son opinion d'"acheter" à "conserver"

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities abaisse son opinion de "acheter" à "conserver"

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS relève l'objectif de cours de 7,50 $ à 9 $

* Trustmark Corp TRMK.O : KBW abaisse son opinion de "surperformer" à "performer sur le marché"

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève son opinion de "performer sur le marché" à "surperformer"

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 903 $ contre 965 $

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Unitil Corp UTL.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de cours de 57 $

* Unum Group UNM.N : UBS relève l'objectif de cours de 81 $ à 85 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : RBC réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 285 $ contre 217 $

* Veralto Corp VLTO.N : UBS réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 102 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 23 $

* Viasat VSAT.O : Barclays relève son opinion de sous-pondérer à égal-pondérer

* Voya Financial Inc VOYA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 90 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit l'objectif de cours à 93 $ contre 101 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush reprend la couverture avec une note de surperformance

* Willdan Group Inc WLDN.O : Wedbush prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 110 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS réduit l'objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG abaisse son opinion d'acheter à neutre

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADTRAN HOLDINGS
14,4100 USD NASDAQ +4,95%
AFFILIATED MANAG
288,150 USD NYSE +0,45%
AFLAC
113,135 USD NYSE +0,15%
AGILON HEALTH
18,190 USD NYSE -2,10%
AIR PROD&CHEMICA
299,280 USD NYSE +0,93%
ALBEMARLE
174,600 USD NYSE -1,60%
ALCOA-WI
74,405 USD NYSE +3,69%
ALLY FINANCIAL
41,710 USD NYSE -0,02%
AMEREN
115,440 USD NYSE +2,23%
AMERICAN EXPRESS
314,675 USD NYSE -0,57%
AMGEN
355,6300 USD NASDAQ +1,66%
AMPHENOL RG-A
136,080 USD NYSE +0,54%
APOLLO GLB MGMT
106,910 USD NYSE -0,16%
ARES MGT RG-A
103,770 USD NYSE -1,00%
ARRAY TECH
7,2850 USD NASDAQ -0,21%
ARS PHARMA
8,2649 USD NASDAQ +0,91%
ASSERTIO HLDGS
18,0300 USD NASDAQ -2,06%
AST SPCEMOBILE RG-A
94,8400 USD NASDAQ -1,68%
BLACKROCK
991,770 USD NYSE -1,03%
BLACKSTONE
115,710 USD NYSE -1,68%
BRISTOL-MYERSSQU
59,180 USD NYSE -0,03%
BROWN & BROWN
67,225 USD NYSE -0,80%
CAPITAL ONE FINL
194,040 USD NYSE +0,82%
CARVANA-A
327,615 USD NYSE -3,32%
CATERPILLAR
785,870 USD NYSE +1,86%
CELANESE
63,440 USD NYSE -0,49%
CHARLES SCHWAB
97,040 USD NYSE +0,33%
CHEMOURS
21,930 USD NYSE +2,31%
CHORD ENERGY
134,9200 USD NASDAQ 0,00%
CHURCH & DWIGHT
95,750 USD NYSE +1,65%
CME GROUP RG-A
302,9850 USD NASDAQ +0,06%
COHERENT
283,790 USD NYSE +0,74%
COINBASE GLB RG-A
173,6850 USD NASDAQ -0,80%
COLGATE-PALMOLIV
85,740 USD NYSE +0,22%
COMSTOCK RESOURC
18,315 USD NYSE -1,27%
CORTEVA
83,075 USD NYSE -1,09%
COSTCO WHSL
1 032,0000 USD NASDAQ +0,17%
DELTA AIR LINES
68,045 USD NYSE -0,08%
DIVERSIFIED ENGY
16,490 USD NYSE -0,36%
EASTMAN CHEMICAL
72,810 USD NYSE -1,97%
ECOLAB INC
270,770 USD NYSE -0,98%
ENPHASE ENERGY
31,9400 USD NASDAQ -1,90%
EQUITABLE HLDG
38,270 USD NYSE -1,52%
ESTEE LAUDER RG-A
72,220 USD NYSE +1,08%
EVERGY
85,1200 USD NASDAQ +2,01%
EXXON MOBIL
155,980 USD NYSE -0,15%
FASTENAL
48,9850 USD NASDAQ +1,67%
FEDEX
376,040 USD NYSE +0,71%
FIRST CITIZENS RG-A
1 983,8000 USD NASDAQ +1,39%
FISERV INC
56,0900 USD NASDAQ -0,95%
FMC CORP
17,384 USD NYSE -2,67%
FREEPORT MCMORAN
65,560 USD NYSE +0,71%
GLOBE LIFE
147,795 USD NYSE -0,05%
GOOSEHEAD INS-A
43,2929 USD NASDAQ -5,12%
GROUP I AUTOMOTI
331,720 USD NYSE -0,34%
HORMEL FOODS
21,145 USD NYSE -2,31%
INGREDION
113,740 USD NYSE +0,15%
INTERCON EXCHANG
166,180 USD NYSE -0,96%
INTL FLAVORS&FRA
72,690 USD NYSE -1,48%
IONIS PHARMACEUT
76,0750 USD NASDAQ +1,46%
IRIDIUM COMM
34,7000 USD NASDAQ +0,23%
JACKSN FINL RG-A
104,340 USD NYSE -3,13%
KKR & CO
92,120 USD NYSE -1,99%
KORN FERRY
63,415 USD NYSE -0,75%
LINCOLN NATL
35,255 USD NYSE -1,14%
LPL FIN HLDG
312,5950 USD NASDAQ +0,58%
LUMENTUM HLDNGS
901,0900 USD NASDAQ +0,57%
MARATHON PETRO
227,840 USD NYSE -1,75%
MARKETAXESS HOLD
175,0050 USD NASDAQ -1,04%
MASIMO
178,4500 USD NASDAQ +0,08%
META PLATFORMS
634,3400 USD NASDAQ +3,58%
METLIFE
74,650 USD NYSE +0,38%
MONSTER BEVERAGE
76,2900 USD NASDAQ +1,53%
MYR GROUP
314,9200 USD NASDAQ +4,82%
NASDAQ
85,7200 USD NASDAQ -2,69%
NEXTPOWER RG-A
116,3000 USD NASDAQ -0,09%
NORTHROP GRUMMAN
692,390 USD NYSE +0,78%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,9700 USD NASDAQ +2,37%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OLIN
28,362 USD NYSE -2,08%
ONEMAIN HOLDINGS
55,790 USD NYSE -0,45%
OVID THERAPTCS
3,0600 USD NASDAQ +17,69%
OVINTIV
56,550 USD NYSE -0,41%
PAR PACIFIC HLDN
60,135 USD NYSE -0,96%
PAR TECHNOLOGY
12,055 USD NYSE -4,97%
PATRICK INDUSTR.
118,9900 USD NASDAQ -1,73%
PEPSICO
156,8900 USD NASDAQ +1,35%
PFIZER
27,365 USD NYSE -0,42%
PLUS THERPEUTCS
3,5514 USD NASDAQ +12,03%
PRICESMART
156,7100 USD NASDAQ 0,00%
PRINCIPAL FINANC
93,7200 USD NASDAQ -0,51%
PROCTER&GAMBLE
145,910 USD NYSE +0,72%
PRUDENTIAL FINAN
96,975 USD NYSE +0,25%
RANGE RESOURCES
43,330 USD NYSE -0,01%
RAYMOND J FINANC
147,745 USD NYSE -0,04%
REALLOYS
9,3113 USD NASDAQ +16,54%
REGENERON PHARMA
764,7800 USD NASDAQ -1,39%
REINSURNCE GR AM
209,070 USD NYSE -1,07%
ROCKET COS RG-A
14,890 USD NYSE -2,07%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,910 USD NYSE 0,00%
RYL CARIBBEAN CR
275,980 USD NYSE -1,23%
SHORE BANCSHARES
19,4250 USD NASDAQ -1,70%
SLM
21,4400 USD NASDAQ -0,92%
SOFI TECH
16,3000 USD NASDAQ -1,15%
STAAR SURGICAL
26,2500 USD NASDAQ +25,72%
STATE STREET
136,870 USD NYSE +0,52%
STEM
9,570 USD NYSE -1,24%
STIFEL FINANCIAL
76,695 USD NYSE -0,32%
SUNRUN
13,6250 USD NASDAQ -1,77%
SYNCHRONY FINANC
72,060 USD NYSE +0,13%
TARGA RESOURCES
247,220 USD NYSE +1,34%
TERADYNE
361,0117 USD NASDAQ +0,76%
TESLA
344,4049 USD NASDAQ +0,34%
TEXAS INSTRUMENT
215,5050 USD NASDAQ +3,16%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
21,8900 USD NASDAQ -3,82%
THE CARLYLE GRP
47,6000 USD NASDAQ -1,20%
TPG RG-A
37,8300 USD NASDAQ -1,12%
TRADEWEB MKTS RG-A
124,8200 USD NASDAQ -1,28%
TRONOX HLDGS
8,770 USD NYSE -3,63%
TRUSTMARK
44,8700 USD NASDAQ +0,81%
TWFG RG-A
19,0500 USD NASDAQ -1,80%
UNITED RENTALS
757,330 USD NYSE -0,45%
UNITIL CORP
54,350 USD NYSE +0,54%
UNUM
77,080 USD NYSE -0,67%
UTZ BRANDS RG-A
7,550 USD NYSE -0,26%
VALERO ENERGY
240,268 USD NYSE +0,26%
VERALTO
89,500 USD NYSE -1,07%
VIASAT