Lidl France prévoit de supprimer jusqu'à 550 postes administratifs, sans départs contraints

Le plan de réorganisation est entré en phase de concertation avec les partenaires sociaux, selon Lidl. Les candidats au départ "seront accompagnés par l'entreprise" ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Lidl France a ouvert jeudi des discussions avec ses syndicats pour supprimer jusqu'à 550 postes, soit 1,2% de ses effectifs, sur la base du volontariat, une première depuis plus de dix ans pour le discounter d'origine allemande dans un secteur en pleine mutation.

L'enseigne, qui emploie 46.000 salariés dans le pays, entend "renforcer" sa "compétitivité" et "gagner en simplicité sur un marché concurrentiel", a expliqué à l'AFP une porte-parole de Lidl France, assurant qu'il n'y aurait aucun départ contraint.

Son projet de réorganisation, qui passera par une rupture conventionnelle collective, doit s'accompagner d'une centaine de créations de postes aux sièges du distributeur à Strasbourg et Châtenay-Malabry, et d'une cinquantaine dans les directions régionales.

Il cible des fonctions support dans la chaîne d'approvisionnement (gestion des commandes), les ressources humaines et le merchandising (plan d'animation commerciale qui détermine la place d'un produit en rayon), selon la porte-parole de Lidl.

"Aucun des salariés des plateformes logistiques, des supermarchés ou des sièges ne sont concernés", a-t-elle insisté. Il s'agit notamment de "faire disparaître des pratiques hétérogènes" et de centraliser le pilotage de certaines tâches.

- 2.000 magasins en 2035 -

Si l'entreprise entend aussi "maîtriser" ses "coûts de fonctionnement", elle ne chiffre pas les économies attendues. "Ce n'est pas l'objectif premier" du projet qui ne remet pas en cause le rythme d'investissement de Lidl en France, a insisté la porte-parole.

Sixième distributeur alimentaire du pays avec 7,8% de parts de marché, selon Kantar Worldpanel, Lidl vise 2.000 magasins en France en 2035 (contre 1.622 actuellement) et 10% de part de marché en 2030.

Contrairement notamment au leader E. Leclerc, Lidl n'a pas profité des années de forte inflation liée à la guerre en Ukraine. L'enseigne, qui a perdu 400.000 clients entre 2022 et 2025, s'emploie à recentrer son image sur les prix bas.

Lidl France est désormais "presque à l'équilibre", indique l'enseigne à l'AFP, après avoir, dans un premier temps, assuré avoir retrouvé l'équilibre pour l'exercice clos en février 2026, comme l'avait anticipé son patron irlandais, John Paul Scally, en septembre.

D'après le média spécialisé LSA, Lidl France a perdu 72 millions d'euros en 2023-2024 et 9 millions en 2024-2025, pour un chiffre d'affaires de près de 16 milliards d'euros.

- "Très vigilant" -

Le groupe, qui figure parmi les premiers annonceurs de France, a également arrêté début janvier ses investissements publicitaires à la télévision traditionnelle, six mois après une lourde condamnation pour "pratiques commerciales trompeuses".

Cette décision, motivée officiellement par une réglementation trop restrictive, doit aussi lui permettre de faire des économies.

Le plan de réorganisation est entré jeudi en phase de concertation avec les partenaires sociaux, avec lesquels doit être déterminé son calendrier de mise en oeuvre, selon la porte-parole. Les candidats au départ "seront accompagnés par l'entreprise", a-t-elle ajouté.

Pas de quoi rassurer totalement les salariés, selon Mohamed Sylla, secrétaire général d'Unsa Lidl, le syndicat majoritaire du groupe qui "va être très vigilant".

"Même si on n'est pas dans le cadre d'un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), on a des salariés aujourd'hui qui sont inquiets et qui s'interrogent", explique le syndicaliste à l'AFP, rappelant qu'il n'y avait pas eu de suppressions de postes depuis un plan social lié au déménagement du siège en région parisienne en 2013.

"Nous n'avons jamais connu une rupture conventionnelle collective, c'est tout à fait nouveau", ajoute-t-il.

Mohamed Sylla reconnaît un "échange constructif" avec la direction actuelle. Il blâme à l'inverse les précédents dirigeants pour "des choix stratégiques que nous payons aujourd'hui" comme l'absence de "réponse consistante" face aux "autres enseignes" qui ont rattrapé Lidl sur le "rapport qualité-prix".

Lidl n'est pas le seul distributeur à tailler dans ses effectifs dans un contexte de recomposition de la grande distribution.

En 2024, le groupe Casino, très endetté, a lancé des plans sociaux qui se sont traduits par 2.200 licenciements, et Auchan a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de près de 2.400 postes.