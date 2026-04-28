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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Commvault Systems, Domino's Pizza, Organon & Co
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Commvault Systems, Domino's Pizza et Organon & Co.

FAITS MARQUANTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792

$

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une note «

conserver »

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève sa recommandation de «

sous-performance » à « neutre »

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à

« neutre »

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 188 $ à 144 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 319 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 74 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec un objectif de cours de 105 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 72 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 440 $ à 430 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 359 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 485 $ à 400 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 377 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 208 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 411 $

* First Merchants Corp FRME.O : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 48 $ à 58 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 252 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 445 $ à 510 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 103 $ à 106 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird passe de « sous-performance » à « neutre »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève son objectif de cours de 204 $ à 229 $

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 5 $ à 14 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 65 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 197 $ à 181 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 81 $ à 92 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

Valeurs associées

AFLAC
114,700 USD NYSE +0,04%
ARES MGT RG-A
112,250 USD NYSE -2,59%
CADENCE DESIGN
336,5400 USD NASDAQ +1,10%
CASEY'S GEN STOR
804,5000 USD NASDAQ +0,62%
COGNIZANT TECH SO-A
54,6300 USD NASDAQ -0,87%
COMMVAULT SYSTEM
88,4100 USD NASDAQ -5,87%
COMPASS THERAPTC
1,7900 USD NASDAQ -64,41%
DARLING INGREDIE
60,350 USD NYSE +0,29%
DOMINO'S PIZZA
335,3000 USD NASDAQ -8,84%
EASTGROUP PROP R
200,110 USD NYSE +1,14%
ELEVANCE HEALTH
356,180 USD NYSE +3,31%
FIRST MERCHANTS
40,3100 USD NASDAQ +1,82%
Gaz naturel
2,55 USD NYMEX 0,00%
HUT 8
75,7100 USD NASDAQ -1,51%
INTELLIA THERAPE
13,0400 USD NASDAQ -4,33%
LIGAND PHARMA
241,7900 USD NASDAQ +4,55%
MERITAGE HOMES
69,745 USD NYSE +1,01%
MURPHY USA
517,300 USD NYSE -2,52%
NEXTERA ENERGY
94,840 USD NYSE -0,49%
NORFOLK SOUTHERN
318,845 USD NYSE -0,25%
NUCOR
214,990 USD NYSE +0,35%
OLD DOMINION FRE
220,5300 USD NASDAQ +0,25%
ORGANON
13,170 USD NYSE +16,76%
PROLOGIS REIT
140,040 USD NYSE -1,46%
Pétrole Brent
111,24 USD Ice Europ +2,71%
Pétrole WTI
99,40 USD Ice Europ +2,78%
RAMBUS
141,3100 USD NASDAQ -10,79%
RELAY THERAPETCS
14,9500 USD NASDAQ -1,19%
RUBRIK RG-A
53,290 USD NYSE +1,99%
SIERRA BANCP
37,0800 USD NASDAQ +2,23%
SN MISSOURI BANC
68,5000 USD NASDAQ +1,83%
SOUTHWEST AIRLIN
38,210 USD NYSE -3,14%
STEWART INFO.SER
71,850 USD NYSE +0,25%
THE TRADE DESK RG-A
23,1400 USD NASDAQ -3,46%
VIRTUS INVSTMT
145,060 USD NYSE +1,43%
VOYA FINANCIAL
81,710 USD NYSE +1,65%
WEATHERFORD INT
94,000 EUR Tradegate 0,00%
WEATHERFORD INT
109,6900 USD NASDAQ +1,06%
WESTERN ALLIANCE
80,990 USD NYSE +1,95%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 09:26:21.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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