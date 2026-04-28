TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Commvault Systems, Domino's Pizza, Organon & Co

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Commvault Systems, Domino's Pizza et Organon & Co.

FAITS MARQUANTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792

$

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une note «

conserver »

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève sa recommandation de «

sous-performance » à « neutre »

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à

« neutre »

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 188 $ à 144 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 319 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 74 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec un objectif de cours de 105 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 72 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 440 $ à 430 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 359 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 485 $ à 400 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 377 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 208 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 411 $

* First Merchants Corp FRME.O : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 48 $ à 58 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 252 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 445 $ à 510 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 103 $ à 106 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird passe de « sous-performance » à « neutre »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève son objectif de cours de 204 $ à 229 $

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 5 $ à 14 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 65 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 197 $ à 181 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 81 $ à 92 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $