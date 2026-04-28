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La Bourse de Paris hésite avant les annonces de la semaine
information fournie par AFP 28/04/2026 à 11:02

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris hésite sur la marche à suivre mardi, à la veille de deux jours d'annonces qui vont faire bouger les marchés, à savoir les résulats des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions des banques centrales.

A 10H35, après des débuts hésitants, l'indice CAC 40 progressait de 0,15%, soit un gain de 13,19 points à 8.155 points.

La veille, il avait reculé de 0,19%, soit une perte de 15,90 points à 8.141,92 points. L'indice vedette parisien avait pourtant commencé la journée en légère hausse avant que le scepticisme ne reprenne le dessus.

Prise de bénéfices ou prise de risques? Les investisseurs semblent hésiter face aux incertitudes au Moyen-Orient, qui provoquent une nouvelle flambée des prix du pétrole.

Une nouvelle proposition iranienne pour débloquer le détroit d'Ormuz est "en cours d'examen", a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, après parution d'informations de presse selon lesquelles Téhéran a fait une nouvelle offre via les médiateurs pakistanais.

Faute de réouverture du détroit d'Ormuz, le prix du baril Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, a de nouveau franchi mardi matin le seuil des 110 dollars, s'inscrivant à 110,98 dollars (+2,54%).

Les marchés attendent par ailleurs la publication des résultats des géants de la tech aux Etats-Unis (Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft mercredi, Apple jeudi). Ils ont assuré la bonne santé des marchés depuis le déclenchement de la guerre lancée contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël fin février.

A la Bourse de Paris mardi matin, l'action du groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics progressait de 1,50% parmi les valeurs du CAC 40.

"L'intelligence artificielle entre dans une phase charnière. Les investisseurs cherchent désormais à distinguer les futurs gagnants des acteurs qui pourraient être mis sous pression", a souligné Laurent Denize, directeur des investissements chez Oddo BHF AM.

Les investisseurs attendent aussi la conférence de presse jeudi de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, qui ne devrait pas annoncer de relèvement du taux directeur de la BCE face aux risques d'inflation.

"Mais chaque mot sera scruté pour détecter un éventuel changement de ton face à ce choc énergétique persistant", a estimé John Plassard, analyste de Cité Gestion.

Signe de tension, le taux d'intérêt de la dette française à dix ans affichait un rendement de 3,73%, contre 3,68% lundi. Le Bund allemand atteignait 3,07% contre 3,03%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,7800 USD NASDAQ -0,16%
AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
APPLE
270,7100 USD NASDAQ +1,16%
META PLATFORMS
671,3400 USD NASDAQ -1,07%
MICROSOFT
429,2500 USD NASDAQ +1,04%
STMICROELECTRONICS
43,590 EUR MIL +3,31%
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