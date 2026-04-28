 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Commvault Systems, Domino's Pizza, Organon & Co
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 19:30

(( Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril (Reuters) - Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Commvault Systems, Domino's Pizza et Organon & Co.

FAITS MARQUANTS

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance la couverture avec une note « conserver »

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève sa recommandation de « sous-performance

» à « neutre »

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre

»

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : UBS relève son objectif de cours de 280 $ à 287 $

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 315 $ à 325 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham relève son objectif de cours de 65 $ à 90 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 66 $ à 85 $

* Applied Materials AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 420 $ à 465 $

* Ares Management Corp ARES.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 188 $ à 144 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 228 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 72 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 153 $ à 177 $

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 371 $ à 375 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 319 $ à 325 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Raymond James lance la couverture avec un objectif de cours de 425 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 713 $ à 792 $

* Cencora COR.N : William Blair lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 74 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance sa couverture avec une note « Hold »

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 105 $

* Compass Inc COMP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 12 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Constellation Energy CEG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 360 $ à 358 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 72 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 370 $ à 315 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 465 $ à 430 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 470 $ à 390 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 480 $ à 435 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 440 $ à 430 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 470 $ à 420 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 359 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 485 $ à 400 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 377 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : UBS abaisse son objectif de cours de 480 $ à 425 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 430 $ à 395 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 208 $

* eBay Inc EBAY.O : UBS relève son objectif de cours de 96 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 335 $ à 325 $

* Elevance Health ELV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 411 $

* Erasca ERAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2,00 $ à 9,00 $

* Etsy Inc ETSY.N : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 72 $

* First Merchants Corp FRME.O : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat

»

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 30

$

* GoDaddy Inc GDDY.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 195 $ à 185 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 158 $ à 159 $

* HCA Healthcare HCA.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 558 $ à 540 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 541 $ à 503 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* IBM IBM.N : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 218 $ à 231 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 730 $ à 640 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 48 $ à 58 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Iperionx Ltd IPX.O : Alliance Global Partners abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 48 $ à 51 $

* KKR Real Estate Finance Trust, Inc. KREF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* KLA KLAC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 850 $ à 2 100 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 40 $ à 29 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 252 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* McKesson Corp MCK.N : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « acheter »

* Micron Technology Inc MU.O : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 1 000 $

* Microsoft MSFT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 575 $ à 505 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC relève son objectif de cours de 588 $ à 593 $

* MKS Instruments MKSI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 173 $ à 208 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 524 $ à 521 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 445 $ à 510 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève son objectif de cours de 103 $ à 106 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 315 $ à 330 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 196 $ à 235 $

* Nucor Corp NUE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Nucor Corp NUE.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Nucor Corp NUE.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 224 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève son objectif de cours de 204 $ à 229 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Baird relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Omnicell Inc OMCL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 57 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un objectif de cours de

8 $

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 5 $ à 14 $

* Organon & Co OGN.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève son objectif de cours de 78 $ à 160 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS relève son objectif de cours de 225 $ à 232 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 260 $ à 210 $

* Prologis Inc PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Rambus Inc RMBS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Rambus Inc RMBS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 185 $ à 178 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 171 $ à 172 $

* Relay Therapeutics RLAY.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 65

$

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 210 $

* Sanmina Corp SANM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Sensient Technologies Corp SXT.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 143 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 217 $

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : Stephens relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une note « neutre »

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Morgan Stanley lance la couverture avec un objectif de cours de 8,25 $

* Sunoco LP SUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Tapestry Inc TPR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Teradyne Inc TER.O : Stifel relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $

* TFI International Inc TFII.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »

* TFI International Inc TFII.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 122 $ à 161 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 87 $

* TPG Inc TPG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 78 $ à 54 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities passe de « conserver » à « vendre »

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Twilio Inc TWLO.N : BTIG relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 268 $ à 238 $

* Veradermics Inc MANE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à 120 $

* Verizon Communications Inc VZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Verizon Communications Inc VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Verizon Communications Inc VZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Viasat Inc VSAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 52 $ à 94 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 197 $ à 181 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW relève son objectif de cours de 81 $ à 92 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : UBS relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Waste Connections WCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 121 $ à 125 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Zillow Group Inc ZG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 136 $ à 130 $

Valeurs associées

AFLAC
116,330 USD NYSE +1,42%
AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -1,63%
AMKOR TECHNOLOGY
71,3600 USD NASDAQ -5,63%
AMYLYX PHARM
16,3100 USD NASDAQ -4,28%
ANAPTYSBIO
66,1100 USD NASDAQ +12,28%
APPLE
270,7100 USD NASDAQ -0,13%
APPLIED MATERIALS
381,1100 USD NASDAQ -5,87%
ARES MGT RG-A
113,000 USD NYSE +0,67%
AXSOME THERAPEUT
185,0000 USD NASDAQ -1,28%
BAKER HUGHES RG-A
67,6700 USD NASDAQ -1,84%
BLACKBAUD
37,5100 USD NASDAQ +0,86%
BLOOM ENERGY-A
226,920 USD NYSE -3,42%
BRUNSWICK
79,940 USD NYSE -0,32%
CADENCE DESIGN
325,3100 USD NASDAQ -2,28%
CARDINAL HEALTH
205,610 USD NYSE +1,63%
CARLISLE COS
357,130 USD NYSE -1,15%
CASEY'S GEN STOR
784,6100 USD NASDAQ -2,47%
CENCORA
312,130 USD NYSE +0,64%
CHARTER COMM RG-A
173,1100 USD NASDAQ -3,90%
CNSTLLTN ENER CO
305,7100 USD NASDAQ -3,00%
COGNIZANT TECH SO-A
55,1200 USD NASDAQ +0,90%
COMMVAULT SYSTEM
97,9800 USD NASDAQ +4,32%
COMPASS THERAPTC
1,8400 USD NASDAQ +2,79%
COREBRIDGE FINL
26,950 USD NYSE +0,94%
CULLINAN THERA
12,8100 USD NASDAQ -3,32%
DARLING INGREDIE
61,340 USD NYSE +1,64%
DIGITALOCEN HLDG
94,410 USD NYSE -4,59%
DOMINO'S PIZZA
340,4600 USD NASDAQ -7,44%
EASTGROUP PROP R
202,330 USD NYSE +1,11%
EBAY
100,3600 USD NASDAQ +0,07%
ECOLAB INC
267,040 USD NYSE -0,35%
ELEVANCE HEALTH
362,950 USD NYSE +1,90%
ERASCA
9,9000 USD NASDAQ -48,30%
FIRST MERCHANTS
40,4800 USD NASDAQ +0,42%
FIRST TRACKS
20,0500 USD NASDAQ +10,77%
FIRST TRACKS RG-WI
18,6000 USD NASDAQ -17,37%
GODADDY RG-A
85,330 USD NYSE +1,14%
HARTFORD INS GRP
138,750 USD NYSE +1,42%
HCA HEALTHCARE
431,920 USD NYSE -3,11%
HEARTLAND EXPRES
13,5700 USD NASDAQ +2,26%
HUT 8
72,1100 USD NASDAQ -6,19%
IBM
233,030 USD NYSE +2,18%
IDEXX LABS
568,3000 USD NASDAQ +0,42%
INTELLIA THERAPE
13,2000 USD NASDAQ +1,23%
IPERIONX SP ADS
30,7200 USD NASDAQ +4,38%
KINETIK HLDGS RG-A
48,860 USD NYSE +2,41%
KKR REAL ES REIT
6,235 USD NYSE +6,04%
KLA
1 808,9700 USD NASDAQ -4,79%
KLAVIYO RG-A
19,940 USD NYSE +2,52%
LIBERTY ENER RG-A
33,055 USD NYSE +0,62%
LIGAND PHARMA
232,3200 USD NASDAQ -3,92%
MANNKIND
2,7900 USD NASDAQ +6,08%
MCKESSON
835,210 USD NYSE +0,87%
MERITAGE HOMES
69,380 USD NYSE -0,52%
MICRON TECHNOLOGY
504,2900 USD NASDAQ -3,86%
MICROSOFT
429,2500 USD NASDAQ +1,09%
MKS
267,9000 USD NASDAQ -3,76%
MOLINA HEALTHCAR
185,560 USD NYSE +3,49%
MOODY'S
458,050 USD NYSE -0,69%
MURPHY USA
520,135 USD NYSE +0,55%
NEXTERA ENERGY
96,530 USD NYSE +1,78%
NOBLE CORP RG-A
50,990 USD NYSE -4,89%
NORFOLK SOUTHERN
316,805 USD NYSE -0,64%
NUCOR
225,085 USD NYSE +4,70%
OLD DOMINION FRE
221,7700 USD NASDAQ +0,56%
OMNICELL
45,5100 USD NASDAQ +20,94%
OPENDOOR TECH
5,4800 USD NASDAQ -0,54%
ORGANON
13,325 USD NYSE +1,18%
ORUKA THERA
73,9900 USD NASDAQ -3,14%
PACKAGING CORP A
222,620 USD NYSE +4,67%
PALANTIR TECHNOLOGIES
141,1800 USD NASDAQ -1,34%
PROLOGIS REIT
141,530 USD NYSE +1,06%
RAMBUS
111,2700 USD NASDAQ -21,26%
RAYMOND J FINANC
155,770 USD NYSE +0,89%
RELAY THERAPETCS
13,0300 USD NASDAQ -12,84%
RESTAURANT BRAND
78,190 USD NYSE -0,84%
ROCKET PHARMACTC
3,4300 USD NASDAQ -2,56%
RUBRIK RG-A
54,610 USD NYSE +2,48%
SANMINA
215,4600 USD NASDAQ +12,13%
SIERRA BANCP
36,9100 USD NASDAQ -0,46%
SIMPSON MANUFACT
191,110 USD NYSE +2,47%
SN MISSOURI BANC
69,7700 USD NASDAQ +1,85%
SNAP-A
5,945 USD NYSE -1,82%
SOUTHWEST AIRLIN
38,020 USD NYSE -0,50%
STEWART INFO.SER
71,260 USD NYSE -0,82%
SUNOCO
66,850 USD NYSE +1,24%
TAPESTRY
143,825 USD NYSE -1,83%
TERADYNE
380,1300 USD NASDAQ -9,08%
TFI INTERNATION
144,720 USD NYSE +4,58%
THE TRADE DESK RG-A
23,2300 USD NASDAQ +0,39%
TPG RG-A
42,4800 USD NASDAQ -1,05%
TRONOX HLDGS
9,800 USD NYSE -3,26%
TWILIO-A
142,165 USD NYSE -0,29%
UNIV HEALTH SERV-B
162,530 USD NYSE -9,38%
VERIZON COMM
47,245 USD NYSE +0,35%
VIASAT
58,0600 USD NASDAQ -6,34%
VIRTUS INVSTMT
145,060 USD NYSE 0,00%
VOYA FINANCIAL
81,680 USD NYSE -0,04%
WASTE CONNECTION
163,540 USD NYSE +1,25%
WEATHERFORD INT
110,3100 USD NASDAQ +1,63%
WESTERN ALLIANCE
80,460 USD NYSE -0,65%
XYLEM
117,970 USD NYSE -4,49%
ZILLOW GRP RG-A
44,9100 USD NASDAQ -1,71%
ZOETIS RG-A
116,660 USD NYSE -1,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 19:30:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.