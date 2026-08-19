TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cogent Communications, Dollar Tree, Home Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cogent Communications, Dollar Tree et Home Depot.
POINTS FORTS
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan
abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer
»
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève sa
recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Morgan Stanley relève
sa recommandation de « pondération égale » à «
surpondération »
* Oncolytics Biotech Inc. ONCY.O : H.C. Wainwright
abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 360 $ à 398 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Telsey Advisory Group
relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $
* Adamas Trust Inc ADAM.O : UBS relève son objectif de
cours de 8,5 $ à 9,5 $
* Adobe Inc ADBE.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Agco Corporation AGCO.N : Bernstein abaisse son
objectif de cours de 108 $ à 98 $
* Aktis Oncology Inc AKTS.O : BMO lance la couverture du
titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:
37 dollars
* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Wedbush lance sa couverture
avec une note « surperformer »; objectif de cours: 35 $
* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : BMO lance sa
couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours: 318 $
* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research relève son objectif
de cours à 460 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Baird relève son
objectif de cours de 28 $ à 52 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève son
objectif de cours de 30 $ à 42 $
* APA Corporation APA.O : Argus Research passe de «
conserver » à « acheter »
* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 60
$ à 70 $
* Argan Inc AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 860 $ à 800 $
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 54 $ à 45 $
* Bandwidth Inc BAND.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 38 $ à 52 $
* Bicara Therapeutics BCAX.O : BMO lance la couverture du
titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:
35 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : BMO lance la
couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours: 98 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : RBC lance sa couverture
avec une note « surperformer »; objectif de cours: 276
dollars
* Cencora COR.N : RBC lance la couverture avec une note «
en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 330 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : UBS relève son objectif de
cours de 170 $ à 185 $
* Ciena Corporation CIEN.N : Northland Capital relève son
objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Ciena Corporation CIEN.N : Northland Capital relève sa
recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan
abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer
»
* Conocophillips COP.N : Argus Research relève son
objectif de cours de 136 $ à 153 $
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS passe de « achat
» à « neutre »
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève son
objectif de cours de 101 $ à 105 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de
cours de 175 $ à 240 $
* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 187,50 $ à 245 $
* Dariohealth Corp DRIO.O : Alliance Global Partners
lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* Dariohealth Corp DRIO.O : Alliance Global Partners
lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $
* Deere & Co DE.N : Bernstein abaisse son objectif de
cours de 615 $ à 580 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 85 $ à 135 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève sa
recommandation de « sous-performer » à « conserver »
* Dominion Energy D.N : TD Cowen passe de « conserver » à
« acheter »; relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 111 $ à 106 $
* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève son objectif de
cours de 299 $ à 305 $
* Ellington Financial Inc. EFC.N : UBS relève son
objectif de cours de 14 $ à 14,5 $
* Exelixis Inc EXEL.O : BMO lance la couverture du titre
avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de
cours: 54 dollars
* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève son objectif de
cours de 96 $ à 102 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son
objectif de cours de 95 $ à 118 $
* Healthcare Services Group HCSG.O : Oppenheimer lance la
couverture du titre avec une note « surperformer »
* Healthcare Services Group HCSG.O : Oppenheimer lance sa
couverture avec un objectif de cours de 28 dollars
* Heico Corporation HEI.N : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 403 $ à 421 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : BTIG relève son objectif de
cours de 100 $ à 110 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève son objectif de
cours de 344 $ à 354 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies relève son objectif de
cours de 360 $ à 398 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 343 $ à 342 $
* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research abaisse son
objectif de cours de 412 $ à 407 $
* Home Depot Inc HD.N : Exane BNP Paribas relève son
objectif de cours de 325 $ à 335 $
* Home Depot Inc HD.N : Mizuho relève son objectif de
cours de 385 $ à 390 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 369 $ à 373 $
* Home Depot Inc HD.N : UBS abaisse son objectif de cours
de 430 $ à 420 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Morgan Stanley passe
de « neutre » à « surpondérer »
* Intuit INTU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif
de cours de 530 $ à 425 $
* Invesco Mortgage Capital Inc IVR.N : UBS abaisse son
objectif de cours de 8,25 $ à 7,75 $
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : BMO lance la couverture
du titre avec une recommandation « en ligne avec le marché
»; objectif de cours: 60 $
* J.M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 129 $ à 140 $
* Jack Henry JKHY.O : Oppenheimer relève son objectif de
cours de 208 $ à 209 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son
objectif de cours à 425 $, contre 400 $ auparavant
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève
son objectif de cours de 425 $ à 440 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 376 $ à 400 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève son
objectif de cours de 420 $ à 440 $
* McKesson Corp MCK.N : RBC lance la couverture du titre
avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de
cours: 845 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Canaccord Genuity relève
son objectif de cours de 106 $ à 128 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 126 $ à 131 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève son objectif de
cours de 105 $ à 120 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de
45 $ à 130 $
* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho abaisse sa recommandation
de « surperformer » à « neutre »
* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho relève son objectif de
cours de 13 à 16 dollars
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif
de cours de 550 $ à 590 $
* Okta Inc OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 125 $ à 145 $
* Okta Inc OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours
de 120 $ à 160 $
* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif
de cours de 120 $ à 165 $
* Oncolytics Biotech Inc ONCY.O : H.C. Wainwright abaisse
son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son
objectif de cours de 305 $ à 415 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son
objectif de cours de 330 $ à 415 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 375 $ à 435 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS relève son objectif
de cours de 300 $ à 390 $
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies abaisse sa
recommandation de « acheter » à « conserver »
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies relève son
objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Perspective Therapeutics CATX.A : BMO lance la
couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours: 11 dollars
* Prime Medicine Inc PRME.O : BMO lance sa couverture
avec une note « surperformer »; objectif de cours: 9 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours
de 90 $ à 112 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Truist Securities relève son
objectif de cours de 90 $ à 135 $
* Samsara Inc (avant sa reconstitution) IOT.N : Truist
Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $
* Science Applications International SAIC.O : Jefferies
relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève son objectif de
cours à 48 $ contre 38 $
* ServiceNow Inc NOW.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 330 $ à 395 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de
cours de 295 $ à 355 $
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Needham relève son objectif
de cours de 75 $ à 100 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 315 $ à 351 $
* Telephone and Data Systems, Inc. TDS.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $
* Weave Communications WEAV.N : B. Riley passe de «
acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de
8,25 $ à 7,4 $
* Workday Inc WDAY.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 140 $ à 205 $
* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : BofA Global
Research relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $
* Zoom Communications ZM.O : BofA Global Research
réintroduit sa couverture avec une recommandation « Achat
»
* Zoom Communications ZM.O : BofA Global Research
réinstaure un objectif de cours de 130 dollars
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours
de 185 $ à 210 $
* Zscaler Inc ZS.O : Stifel relève son objectif de cours
de 175 $ à 200 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer