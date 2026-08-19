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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cogent Communications, Dollar Tree, Home Depot
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 18:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cogent Communications, Dollar Tree et Home Depot.

POINTS FORTS

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan

abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève sa

recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Morgan Stanley relève

sa recommandation de « pondération égale » à «

surpondération »

* Oncolytics Biotech Inc. ONCY.O : H.C. Wainwright

abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 360 $ à 398 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co. ANF.N : Telsey Advisory Group

relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Adamas Trust Inc ADAM.O : UBS relève son objectif de

cours de 8,5 $ à 9,5 $

* Adobe Inc ADBE.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Agco Corporation AGCO.N : Bernstein abaisse son

objectif de cours de 108 $ à 98 $

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : BMO lance la couverture du

titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:

37 dollars

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Wedbush lance sa couverture

avec une note « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : BMO lance sa

couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 318 $

* Amgen Inc AMGN.O : Argus Research relève son objectif

de cours à 460 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Baird relève son

objectif de cours de 28 $ à 52 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 30 $ à 42 $

* APA Corporation APA.O : Argus Research passe de «

conserver » à « acheter »

* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 60

$ à 70 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 860 $ à 800 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 54 $ à 45 $

* Bandwidth Inc BAND.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 38 $ à 52 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : BMO lance la couverture du

titre avec une note « surperformer »; objectif de cours:

35 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : BMO lance la

couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 98 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : RBC lance sa couverture

avec une note « surperformer »; objectif de cours: 276

dollars

* Cencora COR.N : RBC lance la couverture avec une note «

en ligne avec le secteur »; objectif de cours: 330 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : UBS relève son objectif de

cours de 170 $ à 185 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Northland Capital relève son

objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Northland Capital relève sa

recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan

abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Conocophillips COP.N : Argus Research relève son

objectif de cours de 136 $ à 153 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS passe de « achat

» à « neutre »

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève son

objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 175 $ à 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 187,50 $ à 245 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : Alliance Global Partners

lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Dariohealth Corp DRIO.O : Alliance Global Partners

lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 $

* Deere & Co DE.N : Bernstein abaisse son objectif de

cours de 615 $ à 580 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 85 $ à 135 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève sa

recommandation de « sous-performer » à « conserver »

* Dominion Energy D.N : TD Cowen passe de « conserver » à

« acheter »; relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $

* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 111 $ à 106 $

* Ecolab Inc ECL.N : Berenberg relève son objectif de

cours de 299 $ à 305 $

* Ellington Financial Inc. EFC.N : UBS relève son

objectif de cours de 14 $ à 14,5 $

* Exelixis Inc EXEL.O : BMO lance la couverture du titre

avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de

cours: 54 dollars

* Figma Inc FIG.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève son objectif de

cours de 96 $ à 102 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son

objectif de cours de 95 $ à 118 $

* Healthcare Services Group HCSG.O : Oppenheimer lance la

couverture du titre avec une note « surperformer »

* Healthcare Services Group HCSG.O : Oppenheimer lance sa

couverture avec un objectif de cours de 28 dollars

* Heico Corporation HEI.N : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 403 $ à 421 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : BTIG relève son objectif de

cours de 100 $ à 110 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève son objectif de

cours de 344 $ à 354 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies relève son objectif de

cours de 360 $ à 398 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 343 $ à 342 $

* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 412 $ à 407 $

* Home Depot Inc HD.N : Exane BNP Paribas relève son

objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 385 $ à 390 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 369 $ à 373 $

* Home Depot Inc HD.N : UBS abaisse son objectif de cours

de 430 $ à 420 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Morgan Stanley passe

de « neutre » à « surpondérer »

* Intuit INTU.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 530 $ à 425 $

* Invesco Mortgage Capital Inc IVR.N : UBS abaisse son

objectif de cours de 8,25 $ à 7,75 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : BMO lance la couverture

du titre avec une recommandation « en ligne avec le marché

»; objectif de cours: 60 $

* J.M. Smucker Company SJM.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 129 $ à 140 $

* Jack Henry JKHY.O : Oppenheimer relève son objectif de

cours de 208 $ à 209 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son

objectif de cours à 425 $, contre 400 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève

son objectif de cours de 425 $ à 440 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 376 $ à 400 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : UBS relève son

objectif de cours de 420 $ à 440 $

* McKesson Corp MCK.N : RBC lance la couverture du titre

avec une note « en ligne avec le secteur »; objectif de

cours: 845 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Canaccord Genuity relève

son objectif de cours de 106 $ à 128 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 126 $ à 131 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève son objectif de

cours de 105 $ à 120 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève son objectif de cours de

45 $ à 130 $

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho abaisse sa recommandation

de « surperformer » à « neutre »

* Netskope Inc NTSK.O : Mizuho relève son objectif de

cours de 13 à 16 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève son objectif

de cours de 550 $ à 590 $

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 125 $ à 145 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel relève son objectif de cours

de 120 $ à 160 $

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities relève son objectif

de cours de 120 $ à 165 $

* Oncolytics Biotech Inc ONCY.O : H.C. Wainwright abaisse

son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son

objectif de cours de 305 $ à 415 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son

objectif de cours de 330 $ à 415 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 375 $ à 435 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS relève son objectif

de cours de 300 $ à 390 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies abaisse sa

recommandation de « acheter » à « conserver »

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies relève son

objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Perspective Therapeutics CATX.A : BMO lance la

couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 11 dollars

* Prime Medicine Inc PRME.O : BMO lance sa couverture

avec une note « surperformer »; objectif de cours: 9 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève son objectif de cours

de 90 $ à 112 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Truist Securities relève son

objectif de cours de 90 $ à 135 $

* Samsara Inc (avant sa reconstitution) IOT.N : Truist

Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies

relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève son objectif de

cours à 48 $ contre 38 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 330 $ à 395 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de

cours de 295 $ à 355 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Needham relève son objectif

de cours de 75 $ à 100 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 315 $ à 351 $

* Telephone and Data Systems, Inc. TDS.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Weave Communications WEAV.N : B. Riley passe de «

acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de

8,25 $ à 7,4 $

* Workday Inc WDAY.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 140 $ à 205 $

* Zeta Global Holdings Corp. ZETA.N : BofA Global

Research relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Zoom Communications ZM.O : BofA Global Research

réintroduit sa couverture avec une recommandation « Achat

»

* Zoom Communications ZM.O : BofA Global Research

réinstaure un objectif de cours de 130 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève son objectif de cours

de 185 $ à 210 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel relève son objectif de cours

de 175 $ à 200 $

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
105,490 USD NYSE +2,01%
ADOBE
272,4700 USD NASDAQ +3,55%
AGCO
99,580 USD NYSE +1,13%
AKTIS ONCOLOGY
25,0200 USD NASDAQ +0,08%
ALNYLAM PHARMA
242,6100 USD NASDAQ +6,12%
AMGEN
442,3600 USD NASDAQ +4,02%
AMYLYX PHARM
38,6000 USD NASDAQ +9,94%
APA
43,4500 USD NASDAQ +2,56%
ARAMARK
59,790 USD NYSE -1,21%
ARGAN
528,010 USD NYSE -4,48%
BANDWIDTH-A
52,3000 USD NASDAQ -1,21%
BICARA THERAP
25,8600 USD NASDAQ +3,77%
BIOMARIN PHARM
69,3300 USD NASDAQ +3,49%
CARDINAL HEALTH
234,770 USD NYSE -0,09%
CENCORA
316,940 USD NYSE +0,26%
CIENA
400,270 USD NYSE -1,37%
COGENT COMM HLDG
10,3650 USD NASDAQ +2,32%
CONOCOPHILLIPS
130,630 USD NYSE +0,66%
CROWDSTRIKE
201,6300 USD NASDAQ -5,30%
DARIOHEALTH
7,1600 USD NASDAQ -0,28%
DEERE & CO
580,740 USD NYSE -1,36%
DOLLAR TREE
131,8400 USD NASDAQ +1,04%
DOMINION ENERGY
68,310 USD NYSE -0,45%
ECOLAB INC
285,620 USD NYSE +1,99%
ELF BEAUTY
99,650 USD NYSE +7,69%
EXELIXIS
54,3900 USD NASDAQ +2,39%
GITLAB RG-A
42,6000 USD NASDAQ +2,65%
GLOBAL PAYMENTS
91,730 USD NYSE +1,46%
HAEMONETICS
108,340 USD NYSE +3,51%
HEALTHCARE SVCS
22,9300 USD NASDAQ +4,51%
HEICO
363,460 USD NYSE -1,21%
HENRY SCHEIN
89,2900 USD NASDAQ +0,07%
HOME DEPOT
344,390 USD NYSE +1,96%
HONEYWELL AEROSP
170,3700 USD NASDAQ +5,98%
INTUIT
362,4700 USD NASDAQ +3,44%
INVESCO MTG REIT
7,580 USD NYSE +1,40%
IONIS PHARMACEUT
60,8000 USD NASDAQ +1,98%
JACK HENRY & ASS
163,0600 USD NASDAQ +6,49%
JM SMUCKER
122,850 USD NYSE +3,66%
KEYSIGHT TECHNOL
319,540 USD NYSE -6,36%
MCKESSON
853,420 USD NYSE -1,79%
MERCURY SYSTEM
101,2500 USD NASDAQ -3,57%
MODERNA
174,3800 USD NASDAQ +176,97%
NETSKOPE RG-A
14,7000 USD NASDAQ -4,36%
NORTHROP GRUMMAN
583,000 USD NYSE -1,15%
OKTA-A
141,2100 USD NASDAQ -1,88%
ONCOLYTICS
0,8310 USD NASDAQ -1,63%
PALO ALTO NETWORKS
359,7600 USD NASDAQ -3,84%
PEDIATRIX MEDICA
26,240 USD NYSE -1,20%
PRIME MEDICINE
3,5400 USD NASDAQ +16,07%
RUBRIK RG-A
99,850 USD NYSE -0,75%
SAMSARA RG-A
39,205 USD NYSE -0,95%
SCIENCE APPS INT
128,7100 USD NASDAQ +2,19%
SEPTERNA
43,9300 USD NASDAQ +0,30%
SERVICENOW
127,195 USD NYSE +6,47%
SNOWFLAKE
324,640 USD NYSE -0,21%
SPS COMM
80,7600 USD NASDAQ +4,37%
TARGA RESOURCES
297,150 USD NYSE -0,27%
TEL & DATA SYSTE
34,655 USD NYSE +1,36%
WEAVE COMM
7,305 USD NYSE +0,27%
WORKDAY-A
198,4200 USD NASDAQ +4,08%
ZETA GLBL HLDG RG-A
28,805 USD NYSE +2,04%
ZOOM VIDEO COM.
107,4700 USD NASDAQ +2,64%
ZSCALER
184,6000 USD NASDAQ -0,59%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2026 à 18:23:30.

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