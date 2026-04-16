information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 11:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CME Group, M&T Bank, PNC Financial Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont CME Group, M&T Bank et PNC Financial Services.

FAITS MARQUANTS

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 266 à 271 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 235 à 240 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 277 $ contre 271 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan relève son opinion de sous-pondéré à neutre

* American Water AWK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 140 à 138 dollars

* Bank of America BAC.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 55 à 61 dollars

* Bank of America BAC.N : Jefferies augmente le prix cible à 65$ de 60

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours à 64 $, contre 63 $ auparavant

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 59 $ contre 53 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit le cours cible de 12 $ à 12,5 $

* BP BP.N : TD Cowen réduit le cours cible à 44 $ contre 46 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève le cours cible à 271 $ contre 266 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 37 $

* Equillium Inc EQ.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 6 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le prix cible de 25 $ à 26 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : KBW réduit le cours cible à 11 $ contre 15 $

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan relève le cours à surpondérer de neutre

* Hershey HSY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 205$ contre 220

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 485 $ à 350 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies augmente le prix cible de 150 à 166 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible à 48 $ contre 54 $

* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan réduit le cours cible à 113 $, contre 133 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 213 à 227 dollars

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 36 $

* LP Building Solutions LPX.N : RBC réduit le prix cible de 104 à 90 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 255 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 240 $, contre 235 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève le cours cible de 220 à 225 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan ramène le cours cible de 346 $ à 386 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 22 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 610 $ à 540 $

* Mindwalk Holdings Corp HYFT.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Morgan Stanley MS.N : Barclays relève le cours cible de 219 à 230 $

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 230 $ contre 219 $ auparavant: BofA

Global Research relève l'objectif de prix à 225 $ contre 220 $

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 210 $ contre 190 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 218 $, contre 210 $ auparavant

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève le cours cible de 450 $ à 550 $

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Texas Capital Securities initie avec PT $8.6

* Okta Inc OKTA.O : Raymond James relève la note de "market perform" à "outperform"

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Plumas Bancorp PLBC.O : Raymond James augmente le prix cible de 54 $ à 58 $

* PNC Financial Services PNC.N : Barclays relève le cours cible à 277 $ contre 271 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 255 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 253 $ contre 247 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC relève le cours cible de 114 $ à 119 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW ramène le cours cible à 208 $, contre 210 $ auparavant

* Quidelortho Corp QDEL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15$ contre 25

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : JP Morgan réduit le prix cible à 73 $ contre 76 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 175$ de 156

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird réduit le cours cible à 125 $ contre 175 $

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit le prix cible à 140$ de 185

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan augmente le prix cible de 140 $ à 142 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 12,50 $ à 11 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 160 $ contre 170 $