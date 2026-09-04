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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ciena Corp, Docusign, Snowflake
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 16:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ciena Corporation, Docusign et Snowflake.

POINTS FORTS

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $ à 400 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 à 75 dollars

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

* W. P. Carey Inc WPC.N : Barclays passe de « sous-pondération » à « pondération neutre »

Voici un résumé des recommandations d’analyse concernant les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 122 $

* Aligos Therapeutics Inc ALGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 28 $

* Ambarella AMBA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 96,00 $ à 70,00 $

* Ambarella Inc AMBA.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 106 $ à 90 $

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Asana Inc ASAN.N : UBS relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Belite Bio, Inc BLTE.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Belite Bio, Inc BLTE.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec un objectif de cours

de 303 dollars

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,7 $ à 48,1 $

* Cal-Maine Foods, Inc. CALM.O : Stonex abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas

acheter »

* Campbell's Co CPB.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « en

ligne avec le marché »

* Casey's General Stores CASY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1 000 $ à

927 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 33,50 $ à

21,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Ciena Corporation CIEN.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 413 $ à 347 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 607 $ à 475 $

* Ciena Corporation CIEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 605 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Needham abaisse son objectif de cours de 600 $ à 520 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 720 $ à 525

$

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $ à 400 $

* Ciena Corporation CIEN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 508 $ à 394 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 32 $

* Costco Wholesale COST.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1 120 $ à 1 091 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1 194 $ à 1 144 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de

156 $

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* Docusign Inc DOCU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 75,00 $

* Docusign Inc DOCU.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Docusign Inc DOCU.O : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Dollar General Corp DG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 165 $ à 170 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de

295 dollars

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Raymond James relève son objectif de cours à 215 $ contre

180 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 51 $ à

44 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat »

à « Neutre »

* Helmerich & Payne, Inc. HP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 36 $ à 48 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : B. Riley lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 23 dollars

* Intel INTC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 109 $ à 92 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 61 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : Clear Street relève son objectif de cours de 25 $ à 48 $

* Lennar Corporation LEN.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Ne

pas acheter »

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 530 $

* National Beverage Corp. FIZZ.O : UBS abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* NNN REIT Inc. NNN.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $

à 20 $

* Nutex Health Inc NUTX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 207 $ à 210 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours

de 44 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Bernstein relève sa recommandation de « sous-performance » à «

en ligne avec le marché »

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 122 $ à 117 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Paccar Inc PCAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 10,5 $ à 13,5 $

* PG&E Corp PCG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13,00 $ à 14,00 $

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 18 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 148 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 136

$

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 498 $ à 490 $

* Samsara Inc (Avant la reconstitution) IOT.N : BMO relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $

* Samsara Inc. IOT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 58 $ contre 50 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $

à 27,5 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer

»

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Argus Research relève son objectif de cours de 300 $ à 450 $

* Torrid Holdings Inc. CURV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 2,25 $ à

2,70 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Uipath PATH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 13,00 $ à 15,00 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 18 $

* Uipath Inc PATH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 108 $ à 106 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $

* W. P. Carey Inc WPC.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : BMO relève son objectif de cours de 178 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Zscaler Inc ZS.O : Needham relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 65 $

* Samsara IOT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 47,00 $ à 55,00 $

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
105,0350 USD NASDAQ -1,38%
ALIGOS THERAPT
6,0200 USD NASDAQ -3,22%
AMBARELLA
60,3500 USD NASDAQ -4,78%
ASANA RG-A
8,395 USD NYSE -16,96%
BELITE BIO SP ADR
182,0000 USD NASDAQ +6,38%
BP SP ADR
43,655 USD NYSE +0,14%
CAL-MAINE FOODS
74,9700 USD NASDAQ -1,39%
CAPITAL BANCORP
37,0300 USD NASDAQ +1,04%
CASEY'S GEN STOR
751,7100 USD NASDAQ -0,88%
CENTURI HLDG
20,730 USD NYSE +1,12%
CHEWY RG-A
24,100 USD NYSE +0,58%
CIENA
319,170 USD NYSE +1,12%
CLIMB BIO
15,4650 USD NASDAQ +6,00%
COSTCO WHSL
917,8400 USD NASDAQ -0,82%
DIANTHUS
107,4950 USD NASDAQ -0,33%
DOCUSIGN
67,1700 USD NASDAQ +1,82%
DOLLAR GENERAL
132,570 USD NYSE +0,98%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
FERGUSON ENTER
227,915 USD NYSE +2,04%
FLUENCE ENERGY RG-A
10,3050 USD NASDAQ +1,03%
FOUR CORN REIT
25,060 USD NYSE +0,62%
GUIDEWIRE SOFTWA
158,490 USD NYSE -21,84%
HA SUSTAIN REIT
38,495 USD NYSE -3,40%
HELMERICH&PAYNE
44,440 USD NYSE -1,24%
INTEL
94,7800 USD NASDAQ +3,39%
IONIS PHARMACEUT
57,9554 USD NASDAQ -0,30%
JADE BIOSCIENCES
20,1100 USD NASDAQ +1,31%
LENNAR RG-A
84,090 USD NYSE -0,41%
MERCK
150,985 USD NYSE -0,89%
MICROSOFT
501,8100 USD NASDAQ -1,63%
NATIONAL BEVERAG
31,9900 USD NASDAQ -1,45%
NNN REIT
45,010 USD NYSE -0,38%
NORW CRS LINE
15,625 USD NYSE +0,26%
NUTEX HLTH
192,7500 USD NASDAQ -2,49%
ORACLE
158,240 USD NYSE +2,72%
ORANGE CNTY BNC
38,4700 USD NASDAQ +0,18%
ORMAT TECHNOLOGI
104,135 USD NYSE -0,05%
OXFORD IND
30,965 USD NYSE -15,37%
PACCAR
125,2500 USD NASDAQ +0,59%
PATTERSON-UTI EN
12,4250 USD NASDAQ -1,00%
PG&E
13,915 USD NYSE -0,32%
PLANET LABS RG-A
18,150 USD NYSE -1,09%
PULTEGROUP
124,680 USD NYSE +0,30%
REALTY INCOME REIT
61,685 USD NYSE -0,06%
ROBINHOOD MARKETS
121,9050 USD NASDAQ -2,26%
SAIA
354,2000 USD NASDAQ +2,43%
SAMSARA RG-A
41,010 USD NYSE +5,80%
SIMMONS FIRST N -A-
23,9500 USD NASDAQ +4,22%
SNOWFLAKE
347,000 USD NYSE -2,66%
THE CAMPBELL'S
21,4876 USD NASDAQ -2,88%
TORRID HOLDINGS
2,496 USD NYSE +11,41%
TYSON FOODS -A-
51,630 USD NYSE -0,27%
UIPATH RG-A
15,615 USD NYSE -14,41%
W.P. CAREY REIT
70,970 USD NYSE +1,00%
ZSCALER
171,0100 USD NASDAQ -3,82%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 16:24:19.

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