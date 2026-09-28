TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Chevron, Mobility Global, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Chevron, Mobility Global et Tesla.
POINTS FORTS
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de “sous-pondérer” à “pondération sectorielle”
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note “neutre”
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 415 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa couverture avec une recommandation “Achat”
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Argus Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 110 $
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 47 $ à 80 $
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de “Strong Buy” à
“Outperform”
* Acuity Inc. AYI.N : William Blair abaisse sa recommandation à “en ligne avec le marché”
* Adicet Bio, Inc. ACET.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27 $ à 34 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 185 $ à 150 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 62,5 $ à 50 $
* Alcoa Corp AA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 395 $ à 400 $
* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15,5 $
* Autodesk, Inc. ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 338 $ à 300 $
* Autozone, Inc. AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 3.850 $ à 3.700 $
* Blackline, Inc. BL.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $
* Blackline, Inc. BL.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performer”
* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 254 $ à 260 $
* Century Aluminum Company CENX.O : BMO abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à
340 $
* Chevron Corporation CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $
* Citigroup C.N : HSBC relève son objectif de cours de 161 $ à 164 $
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Commercial Metals Co CMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 197 $ à 180 $
* Constellium SE CSTM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Costco Wholesale COST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 1.091 $ à 1.079 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.130 $ à 1.100 $
* Delta Air Lines, Inc. DAL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* DTE Energy Company DTE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 152 $ à 136 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1.400 $ à 1.500 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* Envista Holdings Corporation NVST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 168 $ à 180 $
* First Solar, Inc. FSLR.O : KeyBanc passe de “sous-pondérer” à “pondération sectorielle”
* Fiserv Inc FISV.O : B. Riley Securities abaisse son objectif de cours de 66 $ à 51 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $
* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève son objectif de cours de 995 $ à 1.007 $
* Graftech International Ltd EAF.N : BMO relève son objectif de cours de 7,5 $ à 9 $
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 150 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 387 $ à 357 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $
* Hexcel Corporation HXL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 98 $
* Illumina Inc ILMN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 305 $
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $
* Incyte Corporation INCY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 150 $ à 152 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”
* Ionq, Inc. IONQ.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 60 $
* Iqvia Holdings Inc. IQV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 300 $ à 329 $
* Ivanhoe Electric Inc. IE.A : BMO relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Jabil Inc. JBL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une
recommandation “Achat”
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de
cours de 193 $
* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 5,25 $
* JP Morgan Chase JPM.N : HSBC relève son objectif de cours de 369 $ à 377 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 58 $ à 96 $
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Lightspeed Commerce Inc. LSPD.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation “neutre”
* Lightspeed Commerce Inc. LSPD.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 9,5 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1.200 $ à 1.400 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 335 $
* Mastec Inc MTZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 321 $ à 313 $
* McDonald's MCD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 308 $ à 297 $
* Meta META.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 730 $ à 830 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 140 $ à 195 $
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note “neutre”
* Mobility Global Inc MBGL.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 21 $
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 219 $
* Nike, Inc. NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 37 $
* Nike, Inc. NKE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
* NiSource Inc. NI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Nutanix, Inc. NTNX.O : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Okta, Inc. OKTA.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 190 $ à 245 $
* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 404 $ à 425 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Raymond James passe de “performance du marché” à “achat fort”
* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Pegasystems Inc. PEGA.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 155 $ à 138 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”
* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève son objectif de cours de 275 $ à 283 $
* Portland General Electric Co POR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 125 $ à 128 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 731 $ à 714 $
* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 14,5 $ à 15 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : BMO relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Rezolute, Inc. RZLT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 10 $
* RH RH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Raymond James abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le
marché”
* Roblox Corporation RBLX.N : Jefferies abaisse sa recommandation de “Hold” à “Underperform”
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de “tenir” à “acheter”
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Safehold Inc SAFE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 13 $
* Scholastic Corporation SCHL.O : B. Riley Securities abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $
* Selective Insurance Group, Inc. SIGI.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $
* Sibanye Stillwater SBSW.N : BMO relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO abaisse son objectif de cours de 296 $ à 290 $
* Tesla Inc TSLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 415 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1.525 $ à 1.400 $
* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 491 $ à 450 $
* United Airlines UAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 157,5 $ à 140 $
* Uranium Energy Corp. UEC.A : BMO abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* US Bancorp USB.N : HSBC relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $
* Vaxcyte, Inc. PCVX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 133 $ à 130 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : UBS relève son objectif de cours de 585 $ à 615 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une
recommandation “surpondérer”
* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 37
$
* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $
* Xencor, Inc. XNCR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $
* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Pepsico PEP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 145 $ à 133 $
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