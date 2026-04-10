TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés américaines cotées en bourse, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 216 dollars contre 181 dollars

auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 à 430 dollars

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de cours de 965 $ à 1 000 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 $ à 245 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 265 $ à 270 $

Voici un résumé des analyses d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 242 $ à 249 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 278 $ à 253 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 118 $ à 116 $

* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit l'objectif de cours de 22 $ à 10 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 410 $ à 420 $

* Amazon AMZN.O : William Blair ajoute le titre à sa liste de convictions

* American Financial Group, Inc AFG.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* American International Group, Inc. AIG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec la note "performance de marché"

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 515 $

* Ameriprise Financial, Inc. AMP.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 485 $ à 452 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 286,54 $ à 294,91 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 273 $ à 266 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group ramène la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 170 $ à 140 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; réduit l'objectif de cours de 331 $ à 246 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS réduit l'objectif de cours de 226 $ à 222 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 39 $ à 30 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : UBS relève l'objectif de cours de 251 $ à 259 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 22 $ à 19 $

* BlackRock BLK.N : BMO réduit l'objectif de cours de 1 300 $ à 1 200 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : B. Riley ajuste l'objectif de cours de 6 800 $ à 272 $ pour tenir compte du fractionnement des

actions à raison de 25 pour 1

* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley réduit l'objectif de cours de 31 $ à 21 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note neutre

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie la couverture avec un objectif de cours de 21 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens initie la couverture avec une note de "poids égal"; objectif de cours de 31 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 246 $ à 273 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 10 $ à 6 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"

* Celanese Corp CE.N : RBC relève l'objectif de cours de 55 $ à 66 $

* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 148 $ à 135 $

* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 181 $ à 216 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Clorox CLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 124 $ à 112 $

* CME Group Inc. CME.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 340 $ à 362 $

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 105 $ à 102 $

* Constellation Brands STZ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 142 $ à 154 $

* Constellation Brands STZ.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Constellation Brands STZ.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 154 $ à 155 $

* Constellation Brands STZ.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 163 $ à 168 $

* Constellation Brands STZ.N : Needham relève l'objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Constellation Brands STZ.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 146 $ à 160 $

* Constellation Brands STZ.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS relève l'objectif de cours de 176 $ à 186 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS réduit l'objectif de cours de 126 $ à 120 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie avec un objectif de cours de 49 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève l'objectif de cours de 42 $ à 48 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : UBS relève l'objectif de cours de 240 $ à 245 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; réduit l'objectif de cours de 99 $ à 50 $

* Doordash DASH.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 315 $ à 280 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 115 $ à 93 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 $ à 60 $

* Equitable Holdings, Inc EQH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 57 $ à 56 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 148 $ à 135 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 175 $ à 172 $

* fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 2 400 $ à 1 950 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW réduit l'objectif de cours de 71 $ à 67 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Gartner Inc. IT.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 180 $ à 150 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC relève l'objectif de cours de 800 $ à 996 $

* Gemini Space Station, Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 13 $ à 6 $

* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 171 $ à 172 $

* Grail Inc GRAL.O : Mizuho initie la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 58 $

* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note neutre; PT 54 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : UBS réduit l'objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 178 $ à 137 $

* Hagerty, Inc. HGTY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 165 $ à 125 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 $ à 67 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 303 $ à 318 $

* Host Hotels and Resorts Inc HST.O : UBS relève l'objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 640 $ à 368 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 327 $ à 303 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 22 $

* Insmed Inc INSM.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; PT 200 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 57 $ à 76 $

* Intel INTC.O : Melius Research relève l'objectif de cours de 58 $ à 75 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 50 $ à 60 $

* International Paper Co IP.N : UBS réduit l'objectif de cours de 44 $ à 40 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO réduit l'objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James reprend la couverture avec une note de surperformance

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James reprend la couverture avec un objectif de cours de 104 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James reprend la couverture avec une note de surperformance

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James reprend la couverture avec un objectif de cours de 227 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 38 $ à 35 $

* Kimberly-Clark KMB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 1 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Kinsale Capital Group, Inc. KNSL.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 447 $ à 420 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Lazard Inc LAZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 380 $ à 430 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 447,00 $ à 374,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 675 $ à 875 $

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; PT 44 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève le PT de 265 $ à 285 $

* Macrogenics Inc MGNX.O : B. Riley passe de "neutre" à "acheter"; relève le PT de 3 $ à 9 $

* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research Partners passe de "neutre" à "acheter"

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 25 $ à 32 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 210 $ à 243 $

* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 194 $ à 230 $

* Marriott MAR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 331 $ à 350 $

* Marsh MRSH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 203 $ à 178 $

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 348 $ à 416 $

* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 93 $ à 90 $

* MGM Resorts International MGM.N : UBS réduit l'objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 530 $ à 545 $

* Microsoft MSFT.O : BNP Paribas réduit l'objectif de cours de 659 $ à 556 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 180 $ à 150 $

* Moelis & Co MC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 81 $ à 75 $

* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 62 $ à 65 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 1 350 $ à 1 550 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 100 $ à 96 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 $ à 59 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 252 $ à 220 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de "surpondérer" à "neutre"; réduit le PT de 60 $ à 50 $

* NiSource Inc NI.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 48 $ à 52 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre"; réduit le PT de 55 $ à 44 $

* O-I Glass, Inc OI.N : UBS réduit l'objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 182 $ à 158 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS réduit l'objectif de cours de 235 $ à 225 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de cours de 965 $ à 1 000 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 149 $ à 133 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Philip Morris PM.N : Stifel réduit l'objectif de cours de 200 $ à 195 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 128 $ à 122 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James initie avec une forte note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Raymond James initie avec un objectif de cours de 815 $

* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 91 $ à 87 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 103 $ à 95 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de cours de 108 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : UBS réduit l'objectif de cours de 30 $ à 17 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Raymond James initie la couverture avec une forte note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de cours de 66 $

* Raymond James Financial Inc. RJF.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 187 $ à 171 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 233 $ à 245 $

* Rithm Capital Corp RITM.N : UBS réduit l'objectif de cours de 15 $ à 14,5 $

* Rli Corp RLI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 59 $ à 55 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 147,00 $ à 95,00 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS réduit l'objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 70 $ à 52 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 361 $ à 351 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 380 $ à 355 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 334 $ à 300 $

* RPM International Inc RPM.N : UBS relève l'objectif de cours de 108 $ à 118 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 56 $ à 42 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Morgan Stanley passe de "pondération égale" à "surpondérer"

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 88 $ à 105 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 710 $ à 1 000 $

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS réduit l'objectif de cours de 170 $ à 100 $

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"

* Servicetitan Inc TTAN.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 88 $ à 67 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Mizuho passe de "neutre" à "surperformer"

* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 16 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS réduit l'objectif de cours de 50 $ à 46 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de 30 $ à 17 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 32 $ à 20 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : UBS réduit l'objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : UBS réduit l'objectif de cours de 182 $ à 140 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Sonoco Products Co SON.N : UBS réduit l'objectif de cours de 62 $ à 59 $

* Southern Co SO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 107 $ à 114 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 14 $ à 22 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 $ à 220 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW réduit l'objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 440 $ à 350 $

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 26 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BMO réduit l'objectif de cours de 104 $ à 98 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 76 $ à 60 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 240 $ à 250 $

* the Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 227 $ à 229 $

* Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo relève le PT de 156 $ à 160 $

* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 171 $ à 167 $

* Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 217 $ à 215 $

* Sherwin-Williams Company SHW.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 410 $ à 365 $

* Southern Company SO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 88 $ à 99 $

* the Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 285 $ à 305 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 123,00 $ à 138,00 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG réduit l'objectif de cours de 470 $ à 420 $

* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 63 $ à 54 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 970 $ à 850 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de cours de 700 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 102 $ à 99 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours de 291 $ à 176 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 36,00 $ à 39,00 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 290 $ à 280 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 265 $ à 270 $

* Waystar WAY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève l'objectif de cours de 119 $ à 145 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 20 $

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners passe de "acheter" à "neutre"

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners relève l'objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 6,50 $ à 5,00 $