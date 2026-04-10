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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de

cours à 216 $ contre 181 $ auparavant

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif

de cours de 380 $ à 430 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de

cours de 965 $ à 1 000 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 233 $ à 245 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 270 $ contre 265 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours

de 242 $ à 249 $

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 253 $ contre 278 $

* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets

réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 22 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la

couverture avec la note market perform

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la

couverture avec un objectif de cours de 515 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Citigroup réduit

l'objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group abaisse sa

recommandation de "acheter" à "conserver"

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de

cours de 170 $ à 140 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup passe de

"acheter" à "neutre"; abaisse l'objectif de cours à 246 $

contre 331 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global

Research réduit l'objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie

une couverture avec une note neutre

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie

une couverture avec un objectif de cours de 21 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens initie une

couverture avec une recommandation de pondération égale;

objectif de cours de 31 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

CCC.O : Citigroup passe d'une position d'achat à une

position neutre

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc

CCC.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 10 $ à 6

$

* Celanese Corp CE.N : RBC augmente l'objectif de cours

de 55 $ à 66 $

* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 $

à 26 $

* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours de 181 $ à 216 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours à 10 $ contre 13 $ auparavant

* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen augmente l'objectif de

cours de 330 $ à 340 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : BofA

Global Research réduit l'objectif de cours de 105,00 $ à

102,00 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup

augmente l'objectif de cours à 185 $ contre 175 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 168 $ contre 163 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours à 160 $ contre 146 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies

relève l'objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours

de 525 $ à 550 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie

avec une recommandation de surpondération

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie

avec un objectif de cours de 49 $

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup passe

d'une position d'achat à une position neutre; l'objectif

est ramené de 99 $ à 50 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 $

à 47 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève

l'objectif de cours à 60 $ contre 35 $

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours

à 135 $ contre 148 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW réduit son

objectif de cours à 67 $ contre 71 $

* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global

Research réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie une couverture

avec une note neutre; objectif de cours de 54 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup

réduit l'objectif de cours de 178 $ à 137 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan ramène l'objectif

de cours à 125 $ contre 165 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 368 $ contre 640 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours de 327 $ à 303 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 22

$

* Intel INTC.O : Melius Research augmente

l'objectif de cours de 58 $ à 75 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 60

$ contre 50 $ auparavant

* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture

avec une note d'achat; objectif de cours de 1 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen augmente

l'objectif de cours de 110 $ à 125 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif

de cours de 380 $ à 430 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 675 $ à 875 $

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : Needham

initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 44 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD

Cowen relève l'objectif de cours de 265 $ à 285 $

* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research

Partners passe de neutre à achat

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup

augmente l'objectif de cours de 210 $ à 243 $

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours à 165 $ contre 180 $

* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève

l'objectif de cours de 348 $ à 416 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan ramène l'objectif de

cours à 150 $ contre 180 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente

l'objectif de cours de 1 350 $ à 1 550 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup

passe de neutre à achat

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup

réduit l'objectif de cours de 252 $ à 220 $

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de surpondéré à

neutre; abaisse l'objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente l'objectif de

cours de 200 $ à 225 $

* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan passe de

surpondéré à neutre; objectif de cours ramené à 44 $

contre 55 $

* Olin Corp OLN.N : RBC augmente l'objectif de cours de

21 $ à 30 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à 158 $ contre 182 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de

cours à 1 000 $ contre 965 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup

ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 128 $ auparavant

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup

réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 149 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit

l'objectif de cours de 128 $ à 122 $

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 245 $ contre 233 $ auparavant

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours à 300 $ contre 334 $ auparavant

* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec

une note d'achat; objectif de cours de 16 $

* Southern Co SO.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 107 $ à 114 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève

l'objectif de cours de 14 $ à 22 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève l'objectif

de cours de 195 $ à 220 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW ramène

l'objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à

350 $ contre 440 $ auparavant

* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec

une note d'achat; objectif de cours de 26 $

* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours

de 76 $ à 60 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève

l'objectif de cours de 240 $ à 250 $

* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA

Global Research réduit l'objectif de cours à 167 $ contre

171 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan réduit l'objectif

de cours à 850 $ contre 970 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à 280 $ contre 290 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan augmente

l'objectif de cours de 187 $ à 195 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif

de cours à 270 $ contre 265 $ auparavant

* Waystar WAY.O : BofA Global Research

réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 45 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : RBC augmente l'objectif de cours

de 119 $ à 145 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : BTIG initie la

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 20

$

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners

abaisse la recommandation de "acheter" à "neutre"

* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners

augmente l'objectif de cours de 17 $ à 19 $

Valeurs associées

ABBVIE
212,300 USD NYSE +0,21%
ADOBE
229,9400 USD NASDAQ -3,92%
AMERIPRISE FINCL
452,880 USD NYSE -0,05%
AMPLITUDE RG-A
6,0100 USD NASDAQ -4,15%
ASSERTIO HLDGS
18,0200 USD NASDAQ -2,12%
ASTERA LABS
129,4600 USD NASDAQ +3,19%
AUTODESK INC
225,1300 USD NASDAQ -6,45%
BELLRNG BRNDS
15,390 USD NYSE -2,29%
CARIS
19,2000 USD NASDAQ -1,59%
CCC INTELL SLTN
5,3300 USD NASDAQ -4,31%
CCC INTELL SLTN
8,7200 USD NASDAQ -0,34%
CELANESE
62,290 USD NYSE -2,29%
CHEMOURS
21,850 USD NYSE +1,94%
CHEVRON
190,230 USD NYSE -1,33%
CLEVELAND-CLIFFS
9,235 USD NYSE +2,16%
COHERENT
284,095 USD NYSE +0,85%
COLGATE-PALMOLIV
86,020 USD NYSE +0,55%
CONSTELLATION BRD-A
163,120 USD NYSE +8,57%
DARLING INGREDIE
61,360 USD NYSE -2,68%
DEERE & CO
617,620 USD NYSE +1,36%
DEFINIUM
21,4200 USD NASDAQ +1,90%
DOCUSIGN
45,5500 USD NASDAQ -0,35%
DOW
38,020 USD NYSE -3,23%
ENLIVEN THERP
45,5900 USD NASDAQ +6,20%
ESAB
102,280 USD NYSE -0,67%
FIDELITY NAT FIN
47,820 USD NYSE +0,44%
FRESHPET
66,6300 USD NASDAQ +2,46%
GRAIL
47,5600 USD NASDAQ -6,34%
GUIDEWIRE SOFTWA
124,300 USD NYSE -9,23%
HERC HOLDINGS
103,360 USD NYSE +1,82%
HUBSPOT
205,040 USD NYSE -5,89%
ILLINOIS TOOL WO
273,140 USD NYSE +1,34%
INTEL
61,7200 USD NASDAQ +4,70%
KINDLY MD
22,6400 USD NASDAQ -9,22%
LATTICE SEMICOND
106,2900 USD NASDAQ -0,25%
LITTELFUSE
376,3600 USD NASDAQ +2,25%
LUMENTUM HLDNGS
894,1300 USD NASDAQ -0,21%
LYELL IMMUNPHRM
23,8500 USD NASDAQ +4,10%
MACOM TECHNOLOGY
247,7100 USD NASDAQ +0,29%
MARATHON PETRO
223,470 USD NYSE -3,64%
MASTEC
357,380 USD NYSE +2,65%
MIDDLEBY CORP
145,3900 USD NASDAQ +1,25%
MONOLITHIC POWER
1 334,2100 USD NASDAQ +1,62%
NAKAMOTO
0,2105 USD NASDAQ 0,00%
NEXSTAR MED GRP
178,8200 USD NASDAQ -2,59%
NIKE -B-
43,990 USD NYSE +2,02%
NUCOR
184,010 USD NYSE +1,03%
NUTANIX RG-A
36,9400 USD NASDAQ -6,27%
OLIN
28,400 USD NYSE -1,95%
OSHKOSH
156,600 USD NYSE -0,18%
PARKER-HANNIFIN
983,180 USD NYSE +1,83%
PAYCOM SOFTWARE
114,790 USD NYSE -2,61%
PAYLOCITY HOLDIN
95,1800 USD NASDAQ -7,07%
PLANET FITNESS RG-A
72,400 USD NYSE -2,15%
PROCTER&GAMBLE
146,650 USD NYSE +1,23%
REPUBLIC SERVICE
216,860 USD NYSE +0,14%
RYL CARIBBEAN CR
275,880 USD NYSE -1,27%
SHARPLINK
6,4200 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHERN CO
97,585 USD NYSE +0,41%
SPIRE GLOBAL RG-A
17,905 USD NYSE -12,53%
STEEL DYNAMICS
190,0000 USD NASDAQ +1,30%
STEWART INFO.SER
65,250 USD NYSE +1,18%
STRATEGY RG-A
128,8600 USD NASDAQ +0,44%
STRIVE RG-A
9,6400 USD NASDAQ -5,95%
TEREX CORP
64,385 USD NYSE +1,92%
TEXAS INSTRUMENT
214,9800 USD NASDAQ +2,91%
UNITED RENTALS
767,870 USD NYSE +0,94%
WASTE CONNECTION
163,750 USD NYSE +0,45%
WASTE MANAGEMENT
233,120 USD NYSE +0,73%
WAYSTAR HOLDING
21,8100 USD NASDAQ -3,71%
WESTINGHOUSE AIR
270,940 USD NYSE +0,49%
WESTLAKE
117,100 USD NYSE -3,05%
WHITEFIBER
13,5800 USD NASDAQ +0,97%
WHITESTONE REIT
18,935 USD NYSE +11,78%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/04/2026 à 12:40:07.

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