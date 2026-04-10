TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Littelfuse, Parker-Hannifin

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Chevron, Littelfuse et Parker-Hannifin.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève son objectif de
cours à 216 $ contre 181 $ auparavant
* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif
de cours de 380 $ à 430 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de
cours de 965 $ à 1 000 $
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 233 $ à 245 $
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 270 $ contre 265 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève l'objectif de cours
de 242 $ à 249 $
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit
l'objectif de cours à 253 $ contre 278 $
* AIM Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets
réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 22 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la
couverture avec la note market perform
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW reprend la
couverture avec un objectif de cours de 515 $
* Amplitude Inc AMPL.O : Citigroup réduit
l'objectif de cours de 9 $ à 7 $
* Assertio Holdings Inc ASRT.O : Maxim Group abaisse sa
recommandation de "acheter" à "conserver"
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de
cours de 170 $ à 140 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup passe de
"acheter" à "neutre"; abaisse l'objectif de cours à 246 $
contre 331 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global
Research réduit l'objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie
une couverture avec une note neutre
* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Piper Sandler initie
une couverture avec un objectif de cours de 21 $
* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens initie une
couverture avec une recommandation de pondération égale;
objectif de cours de 31 $
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
CCC.O : Citigroup passe d'une position d'achat à une
position neutre
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
CCC.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 10 $ à 6
$
* Celanese Corp CE.N : RBC augmente l'objectif de cours
de 55 $ à 66 $
* Chemours CC.N : RBC relève l'objectif de cours de 21 $
à 26 $
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours de 181 $ à 216 $
* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours à 10 $ contre 13 $ auparavant
* Coherent Corp COHR.N : TD Cowen augmente l'objectif de
cours de 330 $ à 340 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : BofA
Global Research réduit l'objectif de cours de 105,00 $ à
102,00 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup
augmente l'objectif de cours à 185 $ contre 175 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 168 $ contre 163 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève
l'objectif de cours à 160 $ contre 146 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Jefferies
relève l'objectif de cours de 66 $ à 73 $
* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours
de 525 $ à 550 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie
avec une recommandation de surpondération
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler initie
avec un objectif de cours de 49 $
* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup passe
d'une position d'achat à une position neutre; l'objectif
est ramené de 99 $ à 50 $
* Dow Inc DOW.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 $
à 47 $
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Jefferies relève
l'objectif de cours à 60 $ contre 35 $
* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours
à 135 $ contre 148 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW réduit son
objectif de cours à 67 $ contre 71 $
* Freshpet, Inc. FRPT.O : BofA Global
Research réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $
* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler initie une couverture
avec une note neutre; objectif de cours de 54 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup
réduit l'objectif de cours de 178 $ à 137 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan ramène l'objectif
de cours à 125 $ contre 165 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit
l'objectif de cours à 368 $ contre 640 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours de 327 $ à 303 $
* Infleqtion Inc INFQ.N : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 22
$
* Intel INTC.O : Melius Research augmente
l'objectif de cours de 58 $ à 75 $
* Intel INTC.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 60
$ contre 50 $ auparavant
* Kindly MD Inc NAKA.O : TD Cowen initie la couverture
avec une note d'achat; objectif de cours de 1 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen augmente
l'objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Littelfuse Inc LFUS.O : Oppenheimer relève l'objectif
de cours de 380 $ à 430 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 675 $ à 875 $
* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : Needham
initie la couverture avec une note d'achat; objectif de
cours de 44 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD
Cowen relève l'objectif de cours de 265 $ à 285 $
* Madison Square Garden Sports MSGS.N : Seaport Research
Partners passe de neutre à achat
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup
augmente l'objectif de cours de 210 $ à 243 $
* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies réduit l'objectif de
cours à 165 $ contre 180 $
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève
l'objectif de cours de 348 $ à 416 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan ramène l'objectif de
cours à 150 $ contre 180 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen augmente
l'objectif de cours de 1 350 $ à 1 550 $
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup
passe de neutre à achat
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Citigroup
réduit l'objectif de cours de 252 $ à 220 $
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler passe de surpondéré à
neutre; abaisse l'objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Nucor Corp NUE.N : Jefferies augmente l'objectif de
cours de 200 $ à 225 $
* Nutanix Inc NTNX.O : JP Morgan passe de
surpondéré à neutre; objectif de cours ramené à 44 $
contre 55 $
* Olin Corp OLN.N : RBC augmente l'objectif de cours de
21 $ à 30 $
* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à 158 $ contre 182 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève l'objectif de
cours à 1 000 $ contre 965 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup
ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 128 $ auparavant
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup
réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 149 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity réduit
l'objectif de cours de 128 $ à 122 $
* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 245 $ contre 233 $ auparavant
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours à 300 $ contre 334 $ auparavant
* Sharplink SBET.O : TD Cowen initie la couverture avec
une note d'achat; objectif de cours de 16 $
* Southern Co SO.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 107 $ à 114 $
* Spire Global Inc SPIR.N : Canaccord Genuity relève
l'objectif de cours de 14 $ à 22 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève l'objectif
de cours de 195 $ à 220 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW ramène
l'objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à
350 $ contre 440 $ auparavant
* Strive Inc ASST.O : TD Cowen initie la couverture avec
une note d'achat; objectif de cours de 26 $
* Terex Corp TEX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours
de 76 $ à 60 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève
l'objectif de cours de 240 $ à 250 $
* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA
Global Research réduit l'objectif de cours à 167 $ contre
171 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan réduit l'objectif
de cours à 850 $ contre 970 $
* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à 280 $ contre 290 $
* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan augmente
l'objectif de cours de 187 $ à 195 $
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan relève l'objectif
de cours à 270 $ contre 265 $ auparavant
* Waystar WAY.O : BofA Global Research
réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 45 $ auparavant
* Westlake Corp WLK.N : RBC augmente l'objectif de cours
de 119 $ à 145 $
* Whitefiber Inc WYFI.O : BTIG initie la
couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 20
$
* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners
abaisse la recommandation de "acheter" à "neutre"
* Whitestone REIT WSR.N : Alliance Global Partners
augmente l'objectif de cours de 17 $ à 19 $
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