Italie: la production industrielle stable avant la guerre au Moyen-Orient

La production industrielle est restée stable en Italie au mois de février, avant le début de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / ANDREAS SOLARO )

Après une baisse au mois de janvier, la production n'a augmenté que de 0,1% sur un mois en février, et de 0,5% sur un an.

La croissance des biens d'équipement a plus que compensé la baisse de production des biens de consommation et de l'énergie, selon l'Istat.

Dans le détail, la hausse de la production de moyens de transport, de produits électroniques et de machines (par rapport à février 2025) a notamment été contrebalancée par une baisse des produits chimiques et des produits pétroliers raffinées.

Le chiffre de février "s’inscrit dans un contexte où l’économie italienne, bien que sans une vigueur particulière et avec de fortes disparités entre les secteurs productifs, montrait — du moins jusqu’au début de cet énième conflit — des signes d’amélioration", a commenté le bureau d'études du syndicat patronal Confcommercio.

Toutefois, "à ce jour, l’activité de l’industrie reste nettement inférieure aux niveaux atteints au cours de la décennie précédente", selon la même source.

Sur l'année 2025, la production industrielle italienne avait baissé de 0,2%, limitant la casse après une nette chute de 3,5% en 2024.

Les baisses de production les plus marquées ont concerné les industries textiles, de l’habillement, du cuir et des accessoires (-5,5% sur un an), ainsi que la fabrication de moyens de transport (-4,7%), le champion local Stellantis ayant nettement freiné sur l'année.

La production a cependant tenu grâce aux industries pharmaceutiques (+3,8%) et alimentaires (+1,6%), autres secteurs, outre la mode, qui font de l'Italie un grand pays exportateur.