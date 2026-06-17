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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CF Industries, Kimberly-Clark, Welltower
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CF Industries, Kimberly-Clark et Welltower.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 à 710 dollars

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformance »

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 $ à 710 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 61 $ à 72

$

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Brightview Holdings BV.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 17 $

* Caretrust REIT CTRE.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 43 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 125 $ à 1 165 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Chiron Real Estate XRN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en

ligne avec le marché »

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 81 $ à 59 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 186 $ à 175 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 54 $ à

52 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 794 $ à 874 $

* Datadog Inc (avant sa reconstitution) DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 218

$ à 270 $

* FedEx Corporation FDX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Figma Inc FIG.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 36 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

42,00 $ à 47,00 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43

$ à 47 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 71 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de cours

de 24 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « en ligne

avec le marché »

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de

cours de 40 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »

* Host Hotels and Resorts, Inc HST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 20 $ à 27

$

* Humacyte Inc HUMA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,25 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Immutep Ltd IMMP.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Incyte INCY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* International CRL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 220 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 114 $ à

122 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $

* Janus Living JAN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation «

achat fort »; objectif de cours: 34 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 206,40 $ à 290 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 450 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à

125,00 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 217 $ à 230 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 840 $ à 1 200 $

* Micron Technology Inc MU.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 500

$

* Middleby Corp MIDD.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation «

Surperformer »; objectif de cours: 205 $

* Neovolta Inc NEOV.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Buy »; objectif

de cours: 8 $

* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 5 $ à 115 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend la couverture avec une note «

Outperform »

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 50 $

* Oncology Institute Inc TOI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Permian Resources Corp PR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 286 $ à 230 $

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Ryder System Inc R.N : Baird relève son objectif de cours de 253 $ à 290 $

* Sabra Health Care REIT SBRA.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «

sous-performance »

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Tanger Inc SKT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 56 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 400 $ à 462 $

* Uniqure NV QURE.O : Van Lanschot Kempen relève son objectif de cours de 27 $ à 60 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 600 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 541 $ à 645 $

* Ventas Inc VTR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 226 $

* Western Midstream Partners WES.N : Mizuho reprend sa couverture avec une note « surperformer

»; objectif de cours: 48 $

Valeurs associées

AMER HOME REIT RG-A
32,100 USD NYSE -1,02%
APPLIED MATERIALS
608,1300 USD NASDAQ +7,02%
ARROWHEAD PHRMCT
79,8201 USD NASDAQ +4,27%
ASSURANT
262,580 USD NYSE +0,78%
BRIGHTVIEW HLDG
13,020 USD NYSE +1,96%
CARETRUST-REIT
36,620 USD NYSE -1,11%
CARTER
42,520 USD NYSE +3,43%
CATERPILLAR
968,420 USD NYSE +2,36%
CF INDUSTRIES HL
105,930 USD NYSE +0,31%
CHARLES RIV LAB
189,380 USD NYSE +2,46%
CINEMARK HOLDING
33,510 USD NYSE +1,51%
COGNIZANT TECH SO-A
49,6700 USD NASDAQ -2,70%
CONSTELLATION BRD-A
141,270 USD NYSE -2,07%
CORB PHRM HLDGS
8,2800 USD NASDAQ +5,08%
CUMMINS
728,940 USD NYSE +3,95%
DATADOG RG-A
232,0900 USD NASDAQ +0,42%
FEDEX
331,750 USD NYSE -1,19%
GLAUKOS
130,115 USD NYSE +2,01%
GUARDANT HEALTH
130,1300 USD NASDAQ +2,19%
GUARDIAN RG-A
43,390 USD NYSE +2,21%
H B FULLER CO
65,920 USD NYSE +3,42%
HEALTHCARE REIT-A
20,325 USD NYSE -0,95%
HEALTHPEAK REIT
19,855 USD NYSE -1,19%
HEMAB THERAP
27,6600 USD NASDAQ +8,43%
HOST HOTELS REIT
25,1450 USD NASDAQ +0,98%
HUMACYTE
0,9847 USD NASDAQ -4,40%
HUNTSMAN
13,415 USD NYSE +1,86%
IMMUTEP SP ADR
0,3741 USD NASDAQ +5,03%
INCYTE
100,8600 USD NASDAQ +1,11%
INVITATION REIT
28,785 USD NYSE -0,72%
IONIS PHARMACEUT
74,3500 USD NASDAQ +1,72%
IQVIA HOLDINGS
173,580 USD NYSE -3,14%
J.B.HUNT TRANSP
273,6100 USD NASDAQ -2,22%
KIMBERLY-CLARK
103,2000 USD NASDAQ -1,04%
KLA
240,7000 USD NASDAQ +1,42%
LAM RESEARCH
385,4400 USD NASDAQ +4,36%
LANDSTAR SYSTEMS
212,0000 USD NASDAQ -1,92%
LEIDOS HOLDG
110,615 USD NYSE -2,60%
LINEAGE
42,6350 USD NASDAQ -0,46%
MATSON
196,670 USD NYSE +0,33%
MICRON TECHNOLOGY
1 055,7900 USD NASDAQ +3,43%
MIDDLEBY CORP
169,6000 USD NASDAQ +2,78%
NEOVOLTA
2,0550 USD NASDAQ +20,18%
NETFLIX
77,7600 USD NASDAQ -1,22%
OMEGA HLTH REIT
44,870 USD NYSE -1,43%
ONCOLOGY INST
5,2990 USD NASDAQ +3,90%
PAYCHEX INC
99,5600 USD NASDAQ -0,72%
PERMIAN RES RG-A
18,715 USD NYSE +0,03%
RESMED
188,855 USD NYSE -2,65%
ROBINHOOD MARKETS
107,3900 USD NASDAQ +11,04%
RYDER SYSTEM
272,020 USD NYSE -1,21%
SABRA HC REIT
18,2050 USD NASDAQ -1,91%
SCHNDR NATINAL-B
36,300 USD NYSE -1,94%
TANGER
39,515 USD NYSE -2,12%
TYRA BIOSCIS
29,0200 USD NASDAQ +2,87%
UNIQURE
47,0100 USD NASDAQ +74,18%
UNITEDHEALTH GRO
407,170 USD NYSE -0,18%
VALMONT IND
573,685 USD NYSE +3,08%
VENTAS REIT
83,010 USD NYSE -1,03%
WELLTOWER REIT
209,600 USD NYSE -1,85%
WEST MIDSTREAM PTR
43,620 USD NYSE -0,07%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 18:51:25.

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