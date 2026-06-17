TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CF Industries, Kimberly-Clark, Welltower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CF Industries, Kimberly-Clark et Welltower.
POINTS FORTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 à 710 dollars
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $
* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformance »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 $ à 710 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 61 $ à 72
$
* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $
* Brightview Holdings BV.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « surperformer
»; objectif de cours: 17 $
* Caretrust REIT CTRE.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 43 $
* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $
* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 125 $ à 1 165 $
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $
* Chiron Real Estate XRN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en
ligne avec le marché »
* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Cognizant CTSH.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de
cours de 81 $ à 59 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 186 $ à 175 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52
$
* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 794 $ à 874 $
* Datadog Inc (avant sa reconstitution) DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 218
$ à 270 $
* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $
* Figma Inc FIG.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 36 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
42,00 $ à 47,00 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43
$ à 47 $
* H.B. Fuller Company FUL.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 71 $
* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une
recommandation « surperformer »
* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de cours de
24 $
* Healthpeak Properties DOC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « en ligne
avec le marché »
* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de
cours de 40 $
* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »
* Host Hotels and Resorts, Inc HST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 20 $ à 27
$
* Humacyte Inc HUMA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,25 $
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
* Immutep Ltd IMMP.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* International CRL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185,00 $ à 220,00 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 114 $ à
122 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 200,00 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $
* Janus Living JAN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation «
achat fort »; objectif de cours: 34 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $
* Kla Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 206,40 $ à 290 $
* Lam Research LRCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 450 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $
* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à
125,00 $
* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à «
Neutre »
* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 217 $ à 230 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 840 $ à 1 200 $
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 500 $
* Middleby Corp MIDD.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation «
Surperformer »; objectif de cours: 205 $
* Neovolta Inc NEOV.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Buy »; objectif de
cours: 8 $
* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 5 $ à 115 $
* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend la couverture avec une note «
Outperform »
* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de
cours de 50 $
* Oncology Institute Inc TOI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Permian Resources Corp PR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 286 $ à 230 $
* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Ryder System Inc R.N : Baird relève son objectif de cours de 253 $ à 290 $
* Sabra Health Care REIT SBRA.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «
sous-performance »
* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $
* Tanger Inc SKT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 56 $
* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 400 $ à 462 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 600 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 541 $ à 645 $
* Ventas Inc VTR.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 94 $
* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »;
objectif de cours: 226 $
* Western Midstream Partners WES.N : Mizuho reprend sa couverture avec une note « surperformer
»; objectif de cours: 48 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer