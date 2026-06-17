 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CF Industries, Kimberly-Clark, Welltower
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CF Industries, Kimberly-Clark et Welltower.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 à 710 dollars

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 550 $ à 710 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 61 $ à 72

$

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Brightview Holdings BV.N : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une note « surperformer

»; objectif de cours: 17 $

* Caretrust REIT CTRE.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 43 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 125 $ à 1 165 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 121 $

* Chiron Real Estate XRN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en

ligne avec le marché »

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Benchmark relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Cognizant CTSH.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 81 $ à 59 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 186 $ à 175 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52

$

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 794 $ à 874 $

* Datadog Inc (avant sa reconstitution) DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 218

$ à 270 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Figma Inc FIG.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 36 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

42,00 $ à 47,00 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43

$ à 47 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 71 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de cours de

24 $

* Healthpeak Properties DOC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « en ligne

avec le marché »

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de

cours de 40 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »

* Host Hotels and Resorts, Inc HST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 20 $ à 27

$

* Humacyte Inc HUMA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1,5 $ à 1,25 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Immutep Ltd IMMP.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* International CRL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185,00 $ à 220,00 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 114 $ à

122 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 200,00 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $

* Janus Living JAN.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation «

achat fort »; objectif de cours: 34 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Kla Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 206,40 $ à 290 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 450 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 195 $ à 225 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à

125,00 $

* Leidos Holdings LDOS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 217 $ à 230 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève son objectif de cours de 840 $ à 1 200 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 500 $

* Middleby Corp MIDD.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation «

Surperformer »; objectif de cours: 205 $

* Neovolta Inc NEOV.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Buy »; objectif de

cours: 8 $

* Netflix Inc NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 5 $ à 115 $

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend la couverture avec une note «

Outperform »

* Omega Healthcare Investors OHI.N : Raymond James reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 50 $

* Oncology Institute Inc TOI.O : Needham relève son objectif de cours de 5 $ à 7 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Permian Resources Corp PR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 286 $ à 230 $

* ResMed Inc RMD.N : Morgan Stanley passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Argus Research relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Ryder System Inc R.N : Baird relève son objectif de cours de 253 $ à 290 $

* Sabra Health Care REIT SBRA.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «

sous-performance »

* Schneider National Inc SNDR.N : Baird relève son objectif de cours de 35 $ à 39 $

* Tanger Inc SKT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 56 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 400 $ à 462 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 600 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 541 $ à 645 $

* Ventas Inc VTR.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 94 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours: 226 $

* Western Midstream Partners WES.N : Mizuho reprend sa couverture avec une note « surperformer

»; objectif de cours: 48 $

Valeurs associées

AMER HOME REIT RG-A
32,522 USD NYSE +0,28%
APPLIED MATERIALS
620,1200 USD NASDAQ +9,13%
ARROWHEAD PHRMCT
77,7050 USD NASDAQ +1,51%
ASSURANT
264,565 USD NYSE +1,54%
BRIGHTVIEW HLDG
12,950 USD NYSE +1,41%
CARETRUST-REIT
36,960 USD NYSE -0,19%
CARTER
43,560 USD NYSE +5,96%
CATERPILLAR
960,970 USD NYSE +1,57%
CF INDUSTRIES HL
105,355 USD NYSE -0,23%
CHARLES RIV LAB
188,285 USD NYSE +1,87%
CINEMARK HOLDING
32,890 USD NYSE -0,36%
COGNIZANT TECH SO-A
49,8800 USD NASDAQ -2,29%
CONSTELLATION BRD-A
142,730 USD NYSE -1,05%
CORB PHRM HLDGS
8,1600 USD NASDAQ +3,55%
CUMMINS
716,437 USD NYSE +2,17%
DATADOG RG-A
231,2100 USD NASDAQ +0,04%
FEDEX
335,265 USD NYSE -0,14%
GLAUKOS
129,630 USD NYSE +1,63%
GUARDANT HEALTH
125,8000 USD NASDAQ -1,21%
GUARDIAN RG-A
42,975 USD NYSE +1,24%
H B FULLER CO
65,730 USD NYSE +3,12%
HEALTHCARE REIT-A
20,760 USD NYSE +1,17%
HEALTHPEAK REIT
20,085 USD NYSE -0,05%
HEMAB THERAP
26,0600 USD NASDAQ +2,16%
HOST HOTELS REIT
25,0700 USD NASDAQ +0,68%
HUMACYTE
0,9939 USD NASDAQ -3,50%
HUNTSMAN
13,830 USD NYSE +5,01%
IMMUTEP SP ADR
0,3685 USD NASDAQ +3,45%
INVITATION REIT
29,100 USD NYSE +0,36%
IONIS PHARMACEUT
74,2100 USD NASDAQ +1,53%
IQVIA HOLDINGS
175,213 USD NYSE -2,23%
J.B.HUNT TRANSP
272,3000 USD NASDAQ -2,69%
KIMBERLY-CLARK
104,3300 USD NASDAQ +0,05%
KLA
250,1200 USD NASDAQ +5,39%
LAM RESEARCH
396,1950 USD NASDAQ +7,27%
LANDSTAR SYSTEMS
210,5500 USD NASDAQ -2,59%
LEIDOS HOLDG
108,920 USD NYSE -4,09%
LINEAGE
42,6900 USD NASDAQ -0,33%
MATSON
196,030 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
1 046,3550 USD NASDAQ +2,51%
MIDDLEBY CORP
167,8000 USD NASDAQ +1,68%
NEOVOLTA
1,9299 USD NASDAQ +12,86%
NETFLIX
77,8900 USD NASDAQ -1,05%
OMEGA HLTH REIT
45,395 USD NYSE -0,27%
ONCOLOGY INST
5,3050 USD NASDAQ +4,02%
PAYCHEX INC
99,5500 USD NASDAQ -0,73%
PERMIAN RES RG-A
18,587 USD NYSE -0,66%
RESMED
189,915 USD NYSE -2,10%
ROBINHOOD MARKETS
100,2400 USD NASDAQ +3,65%
RYDER SYSTEM
270,975 USD NYSE -1,59%
SABRA HC REIT
18,3900 USD NASDAQ -0,92%
SCHNDR NATINAL-B
36,670 USD NYSE -0,95%
TANGER
40,336 USD NYSE -0,09%
TYRA BIOSCIS
29,3350 USD NASDAQ +3,99%
UNITEDHEALTH GRO
406,840 USD NYSE -0,26%
VALMONT IND
566,000 USD NYSE +1,70%
VENTAS REIT
83,703 USD NYSE -0,21%
WELLTOWER REIT
212,840 USD NYSE -0,33%
WEST MIDSTREAM PTR
43,360 USD NYSE -0,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/06/2026 à 15:35:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
80,15 +1,02%
CAC 40
8 442,03 -0,06%
2CRSI
43,86 -4,19%
SOCIETE GENERALE
77,99 +1,05%
TOTALENERGIES
72,49 -0,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank