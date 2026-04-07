TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Centerspace, Union Pacific, XPO

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Centerspace, Union Pacific et XPO.
FAITS MARQUANTS
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat
* Travelers TRV.N : Jefferies relève le cours cible de 305 à 321 dollars
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 97 à 114 $
* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible de 375 $ à 300 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 155 $ contre 164 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer
* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 69 $ à 72 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève le cours cible de 275 à 330 dollars
* CME Group Inc CME.O : Raymond James relève le cours cible de 310 $ à 320 $
* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ contre 41 $
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 67 $ à 98 $
* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $ contre 14 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan réduit le prix cible à 181 $ contre 185 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 222 $ contre 215 $ auparavant
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif à 213 $ contre 206 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de prix à 244 $ contre 240 $ auparavant
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies réduit le prix cible à 2160 $ contre 2240 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 99 $ à 90 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 164 $ à 200 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 192 $ à 220 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 292 $, contre 296 $ auparavant
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 182 à 183 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit le prix cible de 175 $ à 163 $
* Phreesia Inc PHR.N : Raymond James réduit le prix cible de 25 $ à 16 $
* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Maxim Group ajuste le PT de 37,5 $ à 12 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 25
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 145 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible de 99 $ à 75 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 340 $ à 360 $
* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 13 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 402 $ contre 403 $ auparavant
* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 120 $
* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible de 107 $ à 53 $
* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen abaisse la note d'"achat" à "conserver"
* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 53 $
* Travelers TRV.N : Jefferies augmente le prix cible de 305 $ à 321 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $
* UPS UPS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 107 $ à 106 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 30 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 30 dollars
* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars
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