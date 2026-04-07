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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Centerspace, Union Pacific, XPO
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Centerspace, Union Pacific et XPO.

FAITS MARQUANTS

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Travelers TRV.N : Jefferies relève le cours cible de 305 à 321 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 97 à 114 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible de 375 $ à 300 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 155 $ contre 164 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 90 $ à 85 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 69 $ à 72 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève le cours cible de 275 à 330 dollars

* CME Group Inc CME.O : Raymond James relève le cours cible de 310 $ à 320 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible à 42 $ contre 41 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 67 $ à 98 $

* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $ contre 14 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan réduit le prix cible à 181 $ contre 185 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 222 $ contre 215 $ auparavant

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif à 213 $ contre 206 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de prix à 244 $ contre 240 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies réduit le prix cible à 2160 $ contre 2240 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 99 $ à 90 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 164 $ à 200 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 192 $ à 220 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 292 $, contre 296 $ auparavant

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 182 à 183 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit le prix cible de 175 $ à 163 $

* Phreesia Inc PHR.N : Raymond James réduit le prix cible de 25 $ à 16 $

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Maxim Group ajuste le PT de 37,5 $ à 12 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 145 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible de 99 $ à 75 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 340 $ à 360 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 13 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 402 $ contre 403 $ auparavant

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 120 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible de 107 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen abaisse la note d'"achat" à "conserver"

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 53 $

* Travelers TRV.N : Jefferies augmente le prix cible de 305 $ à 321 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* UPS UPS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 30 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 $ à 30 dollars

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
114,6000 USD NASDAQ -2,88%
AMERICAN EXPRESS
305,750 USD NYSE +1,87%
ANGLOGOLD ASH
101,530 USD NYSE +0,24%
ARCBEST
103,6200 USD NASDAQ +3,09%
CENTERS REIT-SBI
59,350 USD NYSE -0,98%
CHENIERE ENERGY
284,210 USD NYSE +1,11%
CME GROUP RG-A
308,5700 USD NASDAQ +1,13%
CSX
41,4800 USD NASDAQ +0,63%
DIGITALOCEN HLDG
87,030 USD NYSE -3,35%
FASTLY RG-A
31,5400 USD NASDAQ -5,85%
HYATT HOTELS RG-A
145,980 USD NYSE +1,72%
INTERCON EXCHANG
166,400 USD NYSE +2,10%
J.B.HUNT TRANSP
217,3700 USD NASDAQ +1,14%
JOHNSON&JOHNSON
240,920 USD NYSE -0,84%
KNGHT-SWFT RG-A
59,745 USD NYSE +1,94%
MARKEL GROUP
1 905,180 USD NYSE +0,38%
MERIT MED SYS
67,8100 USD NASDAQ +0,16%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
132,4800 USD NASDAQ +0,67%
NORFOLK SOUTHERN
288,320 USD NYSE +0,09%
OLD DOMINION FRE
202,1800 USD NASDAQ +2,11%
PALOMAR HLDGS
121,8600 USD NASDAQ +1,47%
PHREESIA
9,200 USD NYSE +9,98%
PLUS THERPEUTCS
3,3300 USD NASDAQ -6,46%
RAYMOND J FINANC
141,720 USD NYSE -0,33%
ROOT RG-A
44,8500 USD NASDAQ +3,80%
ROYAL GOLD
260,5800 USD NASDAQ -0,78%
RXO
15,340 USD NYSE +2,61%
SAIA
372,0500 USD NASDAQ +5,02%
SEI INVESTMENTS
75,9700 USD NASDAQ -1,35%
SOLENO THERAPTCS
52,2500 USD NASDAQ +32,31%
TRAVELERS COS
295,610 USD NYSE +0,51%
UNION PACIFIC
245,480 USD NYSE +0,35%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
97,130 USD NYSE -1,07%
VIRIDIAN THERAPT
13,9000 USD NASDAQ -26,22%
WERNER ENTERPRIS
30,9900 USD NASDAQ +1,74%
XPO
205,105 USD NYSE +2,30%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 10:04:50.

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