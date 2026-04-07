information fournie par Reuters • 07/04/2026 à 17:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Centerspace, Union Pacific, XPO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Centerspace, Union Pacific et XPO.

FAITS MARQUANTS

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Travelers TRV.N : Jefferies relève le cours cible de 305 à 321 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 267 $ contre 265 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 206 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 18 à 24 dollars

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de 300 $ à 340 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 97 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 96 $ contre 78 $

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 288 $ contre 283 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 300 $, contre 375 $ auparavant

* American Express Co AXP.N : UBS réduit le prix cible à 340 $ contre 395 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 460 $ contre 530 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC augmente le prix cible de 360 $ à 370 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 164 $

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : RBC augmente le cours cible de 21 $ à 41 $

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 180 $ contre 165 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de neutre à achat

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 246 $, contre 249 $ auparavant

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays augmente le prix cible à 235 $, contre 230 $ auparavant

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève le prix cible de 30 à 33 dollars

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 240 $, contre 245 $ auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James réduit le prix cible à 100$ contre 110

* Axos Financial Inc AX.N : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à "achat fort

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Baldwin Insurance Group, Inc BWIN.O : KBW réduit le prix cible à 26 $ contre 29 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays réduit le prix cible à 23 $ contre 25 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 57,5 $ contre 61,5 $

* Bank of America Corp BAC.N : UBS réduit le prix cible à 62 $ contre 67 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 86 $ contre 83 $

* Bank Ozk OZK.O : UBS réduit le prix cible à 48 $ contre 51 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Barclays réduit le prix cible à 53 $ de 55

* Bellring Brands Inc BRBR.N : UBS réduit le prix cible à 19$ de 23

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup ramène le cours cible à 300 $, contre 375 $ auparavant

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup ramène le prix cible de "acheter" à "neutre

* Biogen BIIB.O : RBC réduit le prix cible de 233 $ à 213 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 158 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : RBC augmente le prix cible de 132 $ à 136 $

* Bok Financial Corporation BOKF.O : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein ajuste le PT à 188 $ contre 4698 $ pour tenir compte du fractionnement des actions à raison de 25 pour

1

* Boston Beer Company Inc SAM.N : UBS augmente le prix cible à 250 $ de 230 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le cours cible de 36 $ à 31 $

* Capital One Financial Corp COF.N : UBS réduit le prix cible à 283 $ de 286 $

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays réduit le prix cible de 450 $ à 430 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : UBS augmente le prix cible à 305 $ contre 290 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS réduit le prix cible de 72 $ à 62 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 34 $ contre 32 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 72 $ contre 69 $

* Centerspace CSR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève le cours cible de 68 $ à 86 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le prix cible de 100 $ à 125 $

* Cg Oncology, Inc. CGON.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 80 $ à 100 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 330$ contre 275

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : UBS réduit le prix cible à 98 $ contre 102

* Citigroup C.N : JP Morgan réduit le cours cible à 131 $ contre 134 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan réduit le cours cible à 68 $ contre 71 $

* Clorox Co CLX.N : UBS ramène le cours cible à 110 $, contre 121 $ auparavant

* CME Group Inc CME.O : Raymond James augmente le prix cible de 310 $ à 320 $

* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève le cours cible de 87 à 90 dollars

* Cognizant CTSH.O : Citigroup ramène le cours cible à 68 $, contre 86 $ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : UBS réduit le prix cible de 100 à 98 dollars

* Columbia Banking System Inc COLB.O : UBS réduit le prix cible de 33 à 30 dollars

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays ramène le cours cible de 30 à 29 dollars

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible de 41 à 42 dollars

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : Barclays relève le prix cible de 150 $ à 155 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 189 à 195 dollars

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 67 à 98 dollars

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de 440 à 425 dollars

* Draftkings Inc. DKNG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho réduit le prix cible à 31 $ contre 40 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays réduit le prix cible à 142 $ de 150

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 405$ contre 385

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS ramène l'objectif de cours à 70$ contre 102

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 25

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Mizuho augmente le prix cible à 44$ de 38

* Equifax Inc. EFX.N : Oppenheimer relève le cours cible de 233 à 248 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia réduit la performance du secteur de surperformance à performance du secteur

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 997 $ à 1050 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS réduit le prix cible à 75 $ contre 107 $

* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 30 $, contre 14 $ auparavant

* FB Financial Corp FBK.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "strong buy

* Fifth Third Bancorp FITB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50,5 $ à 53 $

* First Horizon Corp FHN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 29 $

* First Horizon Corp FHN.N : UBS ramène le cours à neutre de "acheter

* First Horizon Corp FHN.N : Barclays réduit le prix cible de 30 à 29 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : UBS réduit le prix cible de 38 à 30 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : UBS réduit le prix cible de neutre à vente

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities relève le cours cible de 13,5 $ à 17 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat spéculative

* Forum Markets, Inc FRMM.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de 5

* Fubotv Inc FUBO.N : Barrington Research relève la note à surperformance

* Fubotv Inc FUBO.N : Wedbush ajuste le PT de 3,5 $ à 24 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison de 1 pour 12

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies réduit le prix cible de 385 $ à 380 $

* Gilead GILD.O : RBC relève le cours cible de 118 à 123 dollars

* Global Business Travel Group, Inc. GBTG.N : BofA Global Research initie avec une note neutre

* Global Business Travel Group, Inc. GBTG.N : BofA Global Research initie avec un objectif de prix de 6,50

* Goldman Sachs Group Inc GS.N : UBS réduit le prix cible à 930$ de 990

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit son objectif de cours à 75$ contre 85

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays réduit le prix cible à 455 $ de 470

* Halliburton Co HAL.N : UBS augmente le prix cible à 39$ contre 35

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : RBC ramène le cours cible à 190 $, contre 200 $ auparavant

* Harrow Inc HROW.O : B. Riley réduit le cours cible à 65 $ contre 74 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW réduit son objectif de cours à 30$ contre 33

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $ contre 196 $

* Humana Inc. HUM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 227 $ contre 206 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan réduit le prix cible de 185 $ à 181 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 92 $ à 95 $

* Independent Bank Corp. INDB.O : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 82 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible à 212 $, contre 203 $ auparavant

* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 222 $ contre 215 $ auparavant

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : UBS augmente le prix cible de 200 $ à 205 $

* Ionq Inc IONQ.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 80

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 213 $ contre 206 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève l'objectif de cours à 244 $ contre 240 $

* Kenvue Inc KVUE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 18$ contre 19

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : UBS réduit le prix cible à 32 $ contre 36 $

* Keycorp KEY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 22,5 dollars contre 24,5 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : UBS abaisse le cours cible à 105 dollars contre 110 dollars

* KKR KKR.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 117 $, contre 135 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 65 $, contre 60 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Wells Fargo relève son PT de 60 $ à 65 $

* Kraft Heinz Co KHC.O : UBS réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 254,00 $ à 260,00 $

* Liberty Media FWONK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 95 $ à 89 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 370$ contre 380

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 34 $

* lsb Industries Inc LXU.N : RBC réduit l'objectif de cours de "surperformer" à "performer" à "performer dans le secteur

* Lsb Industries Inc LXU.N : RBC augmente le prix cible de 15 $ à 14 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 244,5 $ à 231,5 $

* M&T Bank Corp MTB.N : UBS réduit le prix cible à 225 $ de 230 $

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : BTIG initie avec une note d'achat

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : BTIG initie avec un objectif de prix de 70

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 2160 $ contre 2240 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : KBW réduit le prix cible à 200 $, contre 206 $ auparavant

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 99 $ à 90 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible de 30 $ à 35 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 145 $ à 152 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : UBS réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Mondelez International Inc MDLZ.O : UBS réduit le prix cible de 63 $ à 62 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS réduit le prix cible à 80$ de 92

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 489 $ contre 526 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS augmente le prix cible à 196 $ contre 195 $

* Morgan Stanley MS.N : UBS relève le cours à acheter de neutre

* National Fuel Gas Co NFG.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 110

* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de prix de 17,00

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de prix à 200 $, contre 164 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Citigroup relève l'objectif de prix à 242 $, contre 204 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de prix à 215 $, contre 192 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Oppenheimer relève l'objectif de prix à 220 $, contre 192 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Wedbush relève le prix cible de 151 à 166 $

* Newell Brands Inc NWL.O : UBS réduit le prix cible à 3,75 $ de 5

* Nextpower NXT.O : Barclays relève le cours cible à 123 $ contre 115 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 292 $ contre 296 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 182 à 183 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 200 $, contre 165 $ auparavant

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève la pondération de sous-pondéré à égal

* Old National Bancorp ONB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars

* Optimumbank Holdings Inc OPHC.A : Alliance Global Partners initie avec une note d'achat

* Optimumbank Holdings Inc OPHC.A : Alliance Global Partners initie avec un objectif de 6,5

* Oruka Therapeutics ORKA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 50 à 78 dollars

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours à 226 $ contre 234 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ contre 175 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Barclays réduit le prix cible à 9$ de 13

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 13 $ auparavant

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 9$ contre 10

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays réduit le prix cible à 190 $, au lieu de 195

* Pepsico Inc PEP.O : UBS réduit le prix cible de 190 à 186 $

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 25

* Phreesia Inc PHR.N : Raymond James réduit le prix cible de 25 $ à 16 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : UBS relève l'objectif de prix à 110 $, contre 106 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 130$ contre 135

* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 25$ contre 27

* Plus Therapeutics Inc PSTV.O : Maxim Group ajuste le PT à 12 $ de 37,5 $ pour refléter le regroupement d'actions à raison de 1 pour 25

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 237,5 $ de 251

* Popular Inc BPOP.O : UBS relève le cours cible à 160 $, contre 142 $ auparavant

* Popular Inc BPOP.O : UBS relève le cours à acheter de neutre

* Popular Inc BPOP.O : Barclays augmente le prix cible à 180$ de 175

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 185 à 195 dollars

* Procter & Gamble Co PG.N : UBS réduit le prix cible à 166 $ contre 170

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 210 $ contre 227 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Clear Street augmente le prix cible à 116$ de 104

* Quad/Graphics Inc QUAD.N : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Rank One Computing Corp ROC.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies réduit le prix cible de 165 $ à 145 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Raymond James réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Reddit RDDT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 275 à 260 dollars

* Reddit, Inc. RDDT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 149 $ contre 196 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 765 $ à 779 $

* Regions Financial Corp RF.N : UBS réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : UBS réduit le cours cible à 23 $, contre 26 $ auparavant

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC augmente le cours cible à 136 $ de 130

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho réduit le prix cible à 33 $ contre 43 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho réduit le prix cible à 105 $ contre 110 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible à 75$ de 99

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible à 95 $ de 104

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 340 $ à 360 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : TD Cowen réduit le prix cible à 76 $ contre 89 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 580,00 $ à 556,00 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 403 à 402 dollars

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève le cours cible de 18 à 19 dollars

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 195 $ à 220 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit le prix cible de 120 $ à 104 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW réduit le prix cible de 92 $ à 84 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* Sharplink, Inc. SBET.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Snap, Inc. SNAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 6$ de 8

* Soleno Therapeutics SLNO.O : Oppenheimer abaisse la note à performer de surperformer

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible à 53 $ de 107 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Piper Sandler réduit la note à neutre de surpondéré

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 145 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Stifel réduit le prix cible à 53 $ de 115 $; Stifel réduit le prix cible à 53 $ de 115 $; Stifel réduit le

prix cible à 53 $ de 115 $ à 115 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 85 $ à 53 $

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies réduit le prix cible de 22 $ à 15 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 38

* Synchrony Financial SYF.N : UBS réduit le prix cible de 82 à 77 dollars

* Sysco SYY.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 77 $ contre 83 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays augmente le prix cible à 255 $ contre 226 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Tractor Supply Company TSCO.O : BofA Global Research rétablit la note neutre

* Tractor Supply Company TSCO.O : BofA Global Research rétablit la note avec un objectif de prix de 47,00

* Travelers TRV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 305 à 321 dollars

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 51,5 $ contre 57 $

* Truist Financial Corp TFC.N : UBS réduit le prix cible de 60 $ à 57 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC augmente le cours cible de 134 $ à 138 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 267 $ contre 265 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC relève le cours cible de 643 $ à 700 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le cours cible à 411 $, contre 405 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 337 $ contre 315 $

* Universal Logistics Holdings Inc ULH.O : Stifel relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $ auparavant

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 112 $ auparavant

* UPS UPS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 106 $ contre 107 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 62 $ auparavant

* US Bancorp USB.N : UBS réduit le prix cible à 58 $ contre 60 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : UBS réduit le prix cible à 8,5 $ contre 10

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 543 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 30 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wedbush retire le titre de sa liste des meilleures idées

* Webster Financial Corp WBS.N : UBS réduit le prix cible de 75 $ à 69 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 99,5 $ à 91 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 100 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : UBS ramène le cours cible à 75 $, contre 106 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : UBS ramène le prix cible d'achat à neutre

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible de 90 $ à 88 $

* Wingstop Inc WING.O : Citigroup passe de neutre à achat; abaisse le prix cible de 286 $ à 230 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 345,00 $ à 265,00 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 206 $ de 201 $

* XPO Inc XPO.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 225 $ à partir de 205 $

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : UBS réduit le prix cible à 7$ de 8

* Yeti Holdings Inc YETI.N : UBS réduit son objectif de cours à 40$ contre 47