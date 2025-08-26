TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.
FAITS MARQUANTS
* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre
143 dollars
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à
partir d'achat
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW passe de "market perform" à "outperform
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une
note d'achat
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix
de 20
* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 213
$ contre 173 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de
"hold" à "buy"
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre
60,00
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities augmente le prix cible à
46$ de 44
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le PT à 32$ de 28
* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350 $ de 300
* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève l'objectif de cours à "acheter"
contre "conserver" auparavant
* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research réduit le PT à 150$ de 182
* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research ramène la performance de
neutre à sous-performance
* Crescent Energy Co CRGY.N : Stephens relève le prix cible de 15 à 17 dollars
* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy";
augmente le cours cible de 13 $ à 21 $
* DTE Energy Co DTE.N : BMO relève le cours cible de 140 $ à 144 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 220 à 245 dollars
* Ecolab Inc ECL.N : Raymond James reprend la couverture avec la note market
perform
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à
égale pondération
* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $
* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une
note d'achat
* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 83$ de 70
* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83 dollars
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant
* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à
"outperform"
* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant
* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 40 $ à 38 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 670 dollars
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une
note d'achat
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un
prix cible de 70
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 33 $ à
45 $
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le PT à 36,00$ de 32,00
* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note
d'achat
* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de
prix de 92
* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 17,00 $ à 25,00
* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 131,00 $ contre 122,00
$
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 14$
contre 16
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $ à partir de
350
* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 370 $
* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $
* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 54,00 $ à 60,00 $
* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55
* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $
* Skechers USA Inc SKX.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à
"hold"
* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 46 $
auparavant
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible à 550$ contre 425
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 326 dollars
* Veralto Corp VLTO.N : Raymond James initie une couverture avec une note de
performance du marché
* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène la note de "buy" à "hold"
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à
"performer
* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 40 $ à
20,50 $
* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 20,50 $
à partir de 40 $ Verint Systems Inc
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars
* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $
