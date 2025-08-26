 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 727,91
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CBRE Group, Horizon Bancorp, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont CBRE Group, Horizon Bancorp et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre

143 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à neutre à

partir d'achat

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une

note d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible de 425 $ à 550 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix

de 20

* ADT Inc ADT.N : Citigroup relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 213

$ contre 173 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de

"hold" à "buy"

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 70,00 $ contre

60,00

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Truist Securities augmente le prix cible à

46$ de 44

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : BofA Global Research augmente le PT à 32$ de 28

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible à 350 $ de 300

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel relève l'objectif de cours à "acheter"

contre "conserver" auparavant

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 $ contre 143 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research réduit le PT à 150$ de 182

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research ramène la performance de

neutre à sous-performance

* Crescent Energy Co CRGY.N : Stephens relève le prix cible de 15 à 17 dollars

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy";

augmente le cours cible de 13 $ à 21 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO relève le cours cible de 140 $ à 144 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 220 à 245 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : Raymond James reprend la couverture avec la note market

perform

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à

égale pondération

* FS KKR Capital Corp FSK.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 219 $

* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une

note d'achat

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 83$ de 70

* Henry Schein Inc HSIC.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours de 70 à 83 dollars

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $ auparavant

* Horizon Bancorp Inc HBNC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* JLL JLL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 372 $ contre 285 $ auparavant

* Keurig DR Pepper KDP.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 390 $ à 554 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 670 dollars

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un

prix cible de 70

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 33 $ à

45 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham augmente le PT à 36,00$ de 32,00

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note

d'achat

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de

prix de 92

* Perimeter Solutions PRM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 17,00 $ à 25,00

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 131,00 $ contre 122,00

$

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 14$

contre 16

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 325 $ à partir de

350

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 370 $

* Sempra SRE.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 71 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève le cours cible de 54,00 $ à 60,00 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 65$ de 55

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Skechers USA Inc SKX.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 46 $

auparavant

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible à 550$ contre 425

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 326 dollars

* Veralto Corp VLTO.N : Raymond James initie une couverture avec une note de

performance du marché

* Verint Systems Inc VRNT.O : Needham ramène la note de "buy" à "hold"

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 20,5 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à

"performer

* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 40 $ à

20,50 $

* Verint Systems Inc VRNT.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 20,50 $

à partir de 40 $ Verint Systems Inc

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 285 à 330 dollars

* Xylem Inc XYL.N : TD Cowen relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $

Valeurs associées

ACTUATE THERAP
7,9800 USD NASDAQ 0,00%
AFFIRM HLDG RG-A
77,3900 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
163,3600 USD NASDAQ 0,00%
AMPHASTAR PHARMA
29,8300 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
294,2300 USD NASDAQ 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
108,870 USD NYSE 0,00%
CBRE GROUP RG-A
165,000 USD NYSE 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
163,610 USD NYSE 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
9,535 USD NYSE 0,00%
DOMO-B
13,8400 USD NASDAQ 0,00%
DTE ENERGY
138,470 USD NYSE 0,00%
EAGLE MATERIALS
236,930 USD NYSE 0,00%
ECOLAB INC
278,385 USD NYSE 0,00%
EXTRA SP ST REIT
140,100 USD NYSE 0,00%
FS KKR CAPITAL
17,8800 USD NYSE 0,00%
GENERAC HLDGS
193,290 USD NYSE 0,00%
GYRE THERAP
8,2000 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HENRY SCHEIN
68,4700 USD NASDAQ 0,00%
HORIZON BANCORP
15,6600 USD NASDAQ 0,00%
JONES LANG LASAL
304,490 USD NYSE 0,00%
KEURIG DR PEPPER
31,1000 USD NASDAQ 0,00%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
412,2300 USD NASDAQ 0,00%
MARTIN MARIETTA
604,150 USD NYSE 0,00%
MONOPAR THERAPE
30,4200 USD NASDAQ 0,00%
NAPCO SEC TECH
33,6400 USD NASDAQ 0,00%
OKLO RG-A
71,230 USD NYSE 0,00%
PERIMETER SOL
21,205 USD NYSE 0,00%
POST HOLDINGS
112,355 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
67,75 USD Ice Europ -1,44%
Pétrole WTI
63,75 USD Ice Europ -1,56%
RELAY THERAPETCS
3,5100 USD NASDAQ 0,00%
SALESFORCE
247,870 USD NYSE 0,00%
SEMPRA ENERGY
81,720 USD NYSE 0,00%
SEMTECH
51,0000 USD NASDAQ 0,00%
SKECHERS USA-A
63,010 USD NYSE 0,00%
UDR REIT
38,945 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
524,3700 USD NASDAQ 0,00%
VEEVA SYSTEMS RG-A
285,170 USD NYSE 0,00%
VERALTO
107,150 USD NYSE 0,00%
VERINT SYSTEMS
20,2000 USD NASDAQ 0,00%
VULCAN MATERIALS
290,385 USD NYSE 0,00%
XYLEM
142,680 USD NYSE 0,00%
ZOOM COM RG-A
81,3500 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/08/2025 à 14:59:55.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

