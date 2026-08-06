TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caterpillar, Eli Lilly, McKesson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caterpillar, Eli Lilly et McKesson.

POINTS FORTS

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 845 $ à 882 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 232,00 $ à 1 309,00 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève son objectif de cours de 955 $ à 1 015 $

* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $

* Applovin Corporation APP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 640 $ à 574 $

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 550 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 724 $ à 732 $

* Billiontoone, Inc. BLLN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 142 $ à 130 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

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* Block, Inc. XYZ.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Block, Inc. XYZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 208 $ à 248 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 845 $ à 882 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 76 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 368,00 $ à 380,00 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 255 $ à 291 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 310 $

* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $

* Coeur Mining, Inc. CDE.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Digi International Inc. DGII.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 76 $

* Disney DIS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 140 $ à 137 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* Dynatrace, Inc DT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* eBay EBAY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 133 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 232,00 $ à 1 309,00 $

* Emerson EMR.N : Stephens relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Enliven Therapeutics, Inc. ELVN.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 80 $ à 78 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $

* Globalfoundries Inc. GFS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Insulet Corporation PODD.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Insulet Corporation PODD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 152 $

* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Insulet Corporation PODD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 210 $ à 153 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 270 $ à 287 $

* KKR Real Estate Finance Trust KREF.N : Raymond James passe de « performance du marché » à « achat fort »

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 90 $ à 60 $

* Magnite, Inc. MGNI.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 27 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de 343 $ à 344 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève son objectif de cours de 955 $ à 1 015 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 950,00 $ à 1 030,00 $

* Medline Inc. MDLN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 52,00 $ à 43,00 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 503 $ à 530 $

* Motorola MSI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 530 $ à 550 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 417 $ à 426 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 207 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 181 $ à 200 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 79 $ à 95 $

* Sunrun Inc RUN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 21 $ à 16 $

* The New York Times Company NYT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 90 $

* Uber UBER.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 92 $ à 101 $

* Uber UBER.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 695 $ à 685 $

* Western Digital Corp WDC.O : Summit Insights Group abaisse sa recommandation à « conserver »

* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 90 $ à 106 $