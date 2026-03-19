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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carnaval, Five Below, McKesson
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carnival, Five Below et McKesson.

FAITS MARQUANTS

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève la note de l'action à surpondérer

(equal weight)

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 210 à 223

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 $ contre

217 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 974 $ à 1010 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Altimmune Inc ALT.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 12

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* ALX Oncology Holdings ALXO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 5

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 298 $ à 273 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho augmente le prix cible de 91 $ à 106 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 28 $ à 32 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 31 $ contre 33 $

* Carnival Corp CCL.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 420 $ contre 415 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan réduit le cours cible à 41 $ contre 45 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : UBS relève le cours cible de 301 à 305 dollars

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 22 $, contre 30 $

auparavant

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9 $ contre 12 $

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 290 $ contre 250

$ auparavant

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 400 $ contre 410

$

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 15 $ contre 11

$ auparavant

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : Wedbush relève le prix cible de neutre à

surperformer

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Mizuho relève le cours cible de 84 $ à 100 $

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16$ contre 10

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix

de 135

* DTE Energy Co DTE.N : UBS relève le prix cible de 151 à 167 dollars

* Enersys ENS.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 190

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : UBS relève le cours cible de 38 $ à 45 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 120 $,

contre 113 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible à 233 $, contre 206 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 305 $ de 260

* Five Below Inc FIVE.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 287 $ contre 247 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 223 $ contre 210 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 296 $ contre 259 $

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 245,00 $ à partir de

220,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 236 $ à 261 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS augmente le prix cible de 255 $ à 285 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 260 $ de 220

* Five Below Inc FIVE.O : William Blair relève la note à surperformance

* Freshworks Inc. FRSH.O : Oppenheimer abaisse la note de "perform" à "surperform"

* Frontview REIT Inc FVR.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat

* Frontview REIT Inc FVR.N : B. Riley initie une couverture avec un objectif de

prix de 20,50

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 38 $ de 46 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 42 $

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 36 $, contre 42 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit le prix cible à 39 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 45$ de 53

* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible à 44$ de 50

* General Mills GIS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 37,00 $ contre 44,00 $

* General Mills GIS.N : UBS réduit le prix cible à 35$ de 40

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 128$ de 120

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan ramène le cours cible à 35 $, contre 40 $ auparavant

* Heartflow Inc HTFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 35 $ contre 38 $

* IBM IBM.N : BMO ramène le cours cible de 350 $ à 290 $

* Intuit Inc INTU.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* Inventrust Properties Corp. IVT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 124 $ à 113 $

* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible de 283 $ à 304 $

* Jabil Inc JBL.N : Argus Research relève le prix cible de 250 à 300 dollars

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre 280 $

auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 300 $ contre 260 $ auparavant

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève l'objectif de cours à 290 $ contre 255 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 219 à 232

dollars

* Johnson & Johnson JNJ.N : Barclays relève l'objectif de cours à 234 dollars contre 217

dollars

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 43 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 392 $ à 312 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de "hold" à

"underperform

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 25 $ à 28 $

* Liberty Media FWONK.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 122 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 24 $

* Macy's Inc M.N : TD Cowen réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 20 $ de 25

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 974 $ à 1010 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 132 $ contre 130 $

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le cours cible de 450 à 675 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève le prix cible de 400 à 500

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 500 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le prix cible de 350 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 530 dollars, contre 480

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 450 à 520 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 520,00 $, contre 450,00

$ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève le prix cible de 450 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James augmente le prix cible de 310 $ à 530 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 500 à 600

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève le prix cible de 525 $ à 600 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 550 $

* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible à 510 dollars, contre 475 dollars

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le cours cible de 500 à 550 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 470 à 550 dollars

* Nike Inc NKE.N : BTIG réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $ auparavant

* Nike Inc NKE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 62 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Nvidia Corp NVDA.O : Raymond James relève le cours cible à 323 $ contre 291 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 64 $ contre

50 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Macquarie initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de prix 100

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 54 $ contre 42 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : UBS réduit le prix cible à 35 $ contre 36 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC ramène le cours cible à 102 $, contre 125 $ auparavant

* Phillips Edison & Company, Inc. PECO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW réduit le prix cible à 227$ de 232

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays augmente le prix cible à 119 $ contre 113 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 125 $ contre 115

$

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève le prix cible à 110 $ contre

107 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush relève le prix cible de 100 à 112 dollars

* Red Cat Holdings Inc RCAT.O : Needham relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* Regency Centers Corporation REG.O : Wells Fargo relève le cours cible à 85 $ contre 82 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 20 à 16 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg ramène l'objectif de cours de 31,7 $ à 21 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO réduit le prix cible à 17 $ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 18,00 $ contre 25,00

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 19$ de 25

* Sailpoint Inc SAIL.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 23 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC réduit le cours cible de 390 $ à 376 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 25 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

pondération égale

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 19

* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel relève le prix cible de 14 $ à 16 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 421 $ contre 448 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 27 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à

"buy"

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho augmente le cours cible de 207 $ à 260 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 217 $ contre

214 $

* TXO Partners LP TXO.N : Raymond James augmente le prix cible de 18 $ à 23 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 30

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays réduit le prix cible de 105 à 90 dollars

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 214 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS relève le prix cible à 190 $, contre 185 $ auparavant

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "strong buy"

à "market perform"

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
209,285 USD NYSE -0,13%
ALTIMMUNE
3,4100 USD NASDAQ -0,29%
ALX ONCOLOGY
2,0900 USD NASDAQ -2,79%
BRIDGEBIO PHARMA
68,5400 USD NASDAQ -2,25%
BRIXMOR PRP REIT
29,620 USD NYSE +0,25%
CARDINAL HEALTH
213,090 USD NYSE +0,60%
CARNIVAL
24,230 USD NYSE +0,27%
CENCORA
331,820 USD NYSE +2,09%
CENTENE
36,340 USD NYSE +0,47%
CHENIERE ENERGY
284,275 USD NYSE +6,67%
CLEVELAND-CLIFFS
8,095 USD NYSE -0,98%
CNSTLLTN ENER CO
308,9950 USD NASDAQ -2,59%
COHERENT
270,300 USD NYSE +4,89%
CROSS CTRY HLTHC
9,2300 USD NASDAQ +4,18%
CYTOKINETICS
62,5000 USD NASDAQ +0,50%
CYTOMX THERAPEUT
5,0479 USD NASDAQ +14,72%
DIANTHUS
79,3050 USD NASDAQ +0,56%
DTE ENERGY
147,290 USD NYSE +0,15%
ENERSYS
166,755 USD NYSE +1,59%
ENTERPRISE PRODUCTS
37,260 USD NYSE +0,57%
FD RLTY INV-SBI
105,990 USD NYSE +0,38%
FIVE BELOW
234,8300 USD NASDAQ +10,52%
FRESHWORKS RG-A
7,9850 USD NASDAQ -0,44%
GENERAL MILLS
37,600 USD NYSE +0,05%
HEALTHEQUITY
80,6100 USD NASDAQ +1,31%
HEARTFLOW
25,5600 USD NASDAQ +0,35%
IBM
250,605 USD NYSE -0,35%
INTUIT
454,5100 USD NASDAQ +1,73%
INVENTRUST REIT
31,526 USD NYSE -0,49%
JABIL
263,003 USD NYSE +1,76%
JAZZ PHARMACEUTI
178,8750 USD NASDAQ -0,87%
JM SMUCKER
100,670 USD NYSE -0,72%
JOHNSON&JOHNSON
237,590 USD NYSE +0,14%
KINETIK HLDGS RG-A
46,585 USD NYSE +1,74%
KINSALE CAPITAL
332,175 USD NYSE -4,71%
KITE REALTY REIT
25,335 USD NYSE +0,30%
LIBERTY FORMUL RG-C
83,7200 USD NASDAQ -1,71%
MACY'S
17,560 USD NYSE -0,90%
MCKESSON
920,080 USD NYSE +0,04%
MERCK
114,090 USD NYSE -0,35%
MICRON TECHNOLOGY
435,2900 USD NASDAQ -5,73%
NIKE -B-
53,040 USD NYSE -0,76%
NORW CRS LINE
19,410 USD NYSE -2,04%
NVIDIA
177,9200 USD NASDAQ -1,37%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,315 USD NYSE +3,33%
OKTA-A
80,0300 USD NASDAQ +2,04%
OVINTIV
57,625 USD NYSE +2,83%
OXFORD IND
32,720 USD NYSE -0,24%
PAYCHEX INC
91,7000 USD NASDAQ +1,17%
PHLS EDISON REIT
37,4800 USD NASDAQ -0,13%
PROGRESSIVE (OHI
199,643 USD NYSE -0,75%
PROTAGONIST THER
102,3190 USD NASDAQ +5,39%
RED CAT HOLDINGS
14,2800 USD NASDAQ -16,00%
REGENCY CENT REITRG
76,5800 USD NASDAQ +0,24%
SAILPOINT
12,4000 USD NASDAQ -0,56%
SHERWIN-WILLIAMS
305,040 USD NYSE -2,25%
SM ENERGY
28,141 USD NYSE +3,20%
SOFI TECH
16,8745 USD NASDAQ -1,78%
SPIRE GLOBAL RG-A
11,570 USD NYSE +7,68%
TALEN ENERGY
333,6550 USD NASDAQ -1,46%
TANDEM DIABETES
24,9300 USD NASDAQ +4,53%
TARGA RESOURCES
239,340 USD NYSE +2,26%
TXO PARTNERS
12,605 USD NYSE +2,23%
VOR BIOPHARMA
12,9200 USD NASDAQ -0,62%
WESTERN ALLIANCE
66,740 USD NYSE +0,04%
WILLIAMS-SONOMA
181,360 USD NYSE -1,39%
XPNENTIAL FTNS RG-A
5,575 USD NYSE -1,85%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 15:53:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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