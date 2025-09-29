information fournie par Reuters • 29/09/2025 à 09:31

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Insulet et Vertex.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 260 dollars, contre 256

dollars auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de

"acheter" à "neutre"

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 353 $ à 399 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève le cours cible de 160 $ à 175 $

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les valeurs sont classées par ordre alphabétique.

* ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 34 à 33

dollars

* Amazon AMZN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 260 $, contre 256 $ auparavant

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 41 $ à 50 $

* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève le cours cible à 100 $, contre 94 $ auparavant

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 74 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève le cours cible à 160 $, contre 155 $ auparavant

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Leerink Partners relève le cours cible de 80

$ à 88 $

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 114 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research fait passer sa recommandation de

"acheter" à "neutre"

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies ramène le cours cible de 140 à 130 dollars

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies relève le cours cible de 133 à 144 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 353 $ à 399 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 170 $ à

193 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 63 $ à 53 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27 $ à 37 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Jefferies relève le cours cible de 36 $ à 66 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 154 $ à 155 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours de 46 $ à 45 $

* Rayonier Inc RYN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 $ à

55 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève le cours cible de 160 à 175 dollars

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec un objectif de cours de 30

dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 31 à 30 dollars