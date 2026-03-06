 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Burlington Stores, Costco Wholesale, Oracle
06/03/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Burlington Stores, Costco Wholesale et Oracle.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève le cours cible de 107 à 128 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 115 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 44$ de 42

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 38

* Black Rock Coffee Bar BRCB.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $21

* Brilliant Earth Group Inc (avant la réincorporation) BRLT.O : B. Riley passe de la cote d'achat à

la cote neutre

* Brilliant Earth Group Inc BRLT.O : Keybanc passe de surpondérer à pondérer le secteur

* Brinker International EAT.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT$155

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible de 335 $ à 365 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Bernstein relève le prix cible de 350 à 365 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de prix à 365 dollars

contre 350 dollars

* Caterpillar Inc. CAT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 817 $ contre 729 $

* Cava Group Ic CAVA.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 80

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 51

* Ciena Corp CIEN.N : B. Riley augmente le prix cible de 222 $ à 283 $

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Ciena Corp CIEN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 355 $ contre 260 $

auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 $, contre 280 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 350 $ contre 305 $

auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 320 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible de 78 $ à 80 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BMO augmente le prix cible de 1 175 $ à 1 315 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente le prix cible de 1050 $ à 1130 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein augmente le prix cible de 1155 $ à 1170 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 1050 $ à 1060 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 1125 $ de 1100 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities relève le prix cible de 926 à 977 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan initie l'opération avec une note de surpondération;

objectif de 90 dollars

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Needham passe d'une note d'achat à une note de

maintien

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Piper Sandler réduit le PT à 21,5 $ de 25

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan augmente le prix cible à 40$ de 26

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Dutch Bros Inc BROS.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 67

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 11 à 13 dollars

* El Pollo Loco Holdings Inc LOCO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT $11

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen réduit la note de "buy" à "hold"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies augmente le prix cible de 158 à 170 $

* First Watch Restaurant Group FWRG.O : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; PT $17

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 36 $ à 33 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG relève l'objectif de cours à 200$ contre 175

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James réduit le prix cible de 275 $ à 210 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à achat

* Hayward Holdings HAYW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 15 à 19 dollars

* HII HII.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 440 à 460 dollars

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : KBW relève l'objectif de cours de sous-performance à

performance du marché

* Installed Building Products IBP.N : JP Morgan relève le cours cible de 245 à 284 dollars

* Itron Inc ITRI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 124

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 110 à 127 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Kroger Co KR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 71 $ contre 68 $ auparavant

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $90

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 90 $ à 110 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 118 $ contre 113 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan relève le prix cible à 135 $ contre 130 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 135 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 140 $, contre

115 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 973 $ contre 930 $

* Netflix Inc NFLX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 149 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO augmente l'objectif de cours à 97 $ contre 83 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO passe de "market perform" à "outperform"

* Oracle Corp ORCL.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours à 201 $ contre 290 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 320$ contre 400

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 250 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Portillos Inc PTLO.O : D.A. Davidson initie avec une note neutre; objectif de prix 5,50

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho réduit le prix cible à 235$ de 240

* Prologis Inc PLD.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145

* Public Storage PSA.N : Jefferies relève le cours cible de 321 $ à 345 $

* SES AI SES.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1,3 $ contre 2

* Shake Shack Inc SHAK.N : D.A. Davidson initie avec une note d'achat; objectif de prix 125

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson initie la couverture avec une note neutre; objectif de prix 97

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research passe d'une note d'achat à une note neutre

* Tango Therapeutics, Inc. TNGX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 13 $ à 27 $

* target Corp TGT.N : Argus Research augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 151 $ contre 159 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 275$ contre 330

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays réduit son objectif de cours à 67$ contre 80

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : MoffettNathanson réduit l'objectif de cours à neutre à partir

d'achat

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; objectif 330

* Zymeworks, Inc. ZYME.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 46 $

Valeurs associées

AAR
109,000 USD NYSE -1,34%
ABERCROMBIE FT RG-A
84,400 USD NYSE -4,55%
ARRIVENT BIO
24,2400 USD NASDAQ -4,00%
BJ'S RESTAURANTS
35,2050 USD NASDAQ -1,74%
BLACK ROCK CB RG-A
16,6600 USD NASDAQ +1,28%
BRILLIANT ERTH RG-A
1,3200 USD NASDAQ -9,59%
BRINKER INTL
133,794 USD NYSE -4,74%
BURLINGTON STORE
306,150 USD NYSE -4,63%
CATERPILLAR
695,000 USD NYSE -1,54%
CAVA GROUP
78,215 USD NYSE -1,48%
CHIPOTLE MEXICAN
35,505 USD NYSE -4,14%
CIENA
300,840 USD NYSE +0,59%
COOPER CO
76,9200 USD NASDAQ -4,09%
COSTCO WHSL
999,7400 USD NASDAQ +1,75%
CUSTOMERS BANC
66,525 USD NYSE -2,74%
DAY ONE BIOPHRM
21,1900 USD NASDAQ +65,81%
DOW
34,070 USD NYSE +0,98%
DUTCH BROS RG-A
51,010 USD NYSE -6,46%
ECOVYST
11,040 USD NYSE -2,65%
EL POLLO LOCO
10,9150 USD NASDAQ -2,63%
ENHABIT
13,620 USD NYSE +0,11%
EXTRA SP ST REIT
146,300 USD NYSE -0,82%
FIRST WATCH REST
12,8500 USD NASDAQ -0,93%
GUIDEWIRE SOFTWA
168,960 USD NYSE +5,00%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HAYWARD HLDG
15,030 USD NYSE -2,15%
HORIZON TECH FIN
4,2550 USD NASDAQ -8,10%
HUNTGTN INGLS IN
431,110 USD NYSE +2,33%
INSTALLED BLDN P
309,440 USD NYSE -1,05%
ITRON
92,9000 USD NASDAQ +1,84%
KROGER
74,610 USD NYSE +4,26%
KURA SUSHI USA RG-A
57,5800 USD NASDAQ -10,03%
MARVELL TECH
92,6600 USD NASDAQ +22,44%
MCKESSON
922,060 USD NYSE -0,96%
NETFLIX
98,2850 USD NASDAQ -0,89%
OKTA-A
80,5950 USD NASDAQ +1,19%
ORACLE
158,070 USD NYSE +2,12%
PAYCOM SOFTWARE
134,920 USD NYSE -1,26%
PORTILLO'S RG-A
5,0200 USD NASDAQ -2,14%
PROGRESSIVE (OHI
208,120 USD NYSE -1,17%
PROLOGIS REIT
133,480 USD NYSE -3,14%
PUBLIC STOR REIT
307,885 USD NYSE +0,27%
Pétrole Brent
92,46 USD Ice Europ +9,67%
Pétrole WTI
90,55 USD Ice Europ +14,79%
SES AI RG-A
1,155 USD NYSE +7,44%
SHAKE SHACK RG-A
93,545 USD NYSE -3,45%
STARBUCKS
98,3000 USD NASDAQ -0,40%
TANGER
35,950 USD NYSE -2,15%
TANGO THERAPETCS
16,6900 USD NASDAQ -0,83%
TARGET
119,800 USD NYSE -0,45%
THE TRADE DESK RG-A
29,0350 USD NASDAQ -2,53%
VAIL RESORTS
136,955 USD NYSE -2,43%
VEEVA SYSTEMS RG-A
195,085 USD NYSE -0,52%
VICTORIA'S SECRT
48,220 USD NYSE -8,57%
WARNER BROS RG-A
27,9150 USD NASDAQ -0,30%
WINGSTOP
229,3100 USD NASDAQ -2,97%
ZYMEWORKS
23,9550 USD NASDAQ -3,41%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
