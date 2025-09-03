 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BOK Financial, Sable Offshore, Zscaler
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 10:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BOK Financial, Sable Offshore et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 179 $ contre 205

$

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible de 2100 $ à 2200 $

* Sable Offshore SOC.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 260 à 280 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 235 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citizens relève le prix cible de 225 à 250 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours cible de 220 à 260 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le cours cible à 245 dollars, contre 225 dollars

auparavant

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève le prix cible à 43 $ contre 37 $

auparavant

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $, contre 105 $

auparavant

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 38 à 43 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC relève la note à "surperformance"; augmente le prix cible à

73 $ de 61 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 55,00 $ à 70,00 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies augmente le prix cible à 60$ de 55

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 30

dollars

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 179 $, contre 205 $

auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 173 $ contre 182 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105

dollars

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le prix cible de 125 $ à 130 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 2100 $ à 2200 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 6 à 7 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $ contre 26 $ auparavant

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève le prix cible de 125,00 $ à 126,00 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19

$

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 150 à 180 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham relève le cours cible de 55 à 70 dollars

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de 19 à 21 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $

auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre

15 $ auparavant

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 44 $ à 60 $

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 65 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 85 dollars

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève le cours cible de 27 $ à 30 $

* Rezolute Inc RZLT.O : BTIG relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* Sable Offshore SOC.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Sable Offshore SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 31 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 680 $ à 640 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95

$

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 165 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 260 à 280 dollars

Valeurs associées

ALPHABET-A
211,3500 USD NASDAQ -0,73%
ALPHABET-C
211,9900 USD NASDAQ -0,72%
ATLANTIC UNION
35,490 USD NYSE -0,67%
AXOS FINANCIAL
89,990 USD NYSE -1,27%
BANC OF CALIFORNIA
16,740 USD NYSE -1,18%
BANKUNITED
38,745 USD NYSE -1,14%
BIO-TECHNE
53,4200 USD NASDAQ -2,21%
BOK FINL
111,4200 USD NASDAQ 0,00%
BRAZE RG-A
27,0400 USD NASDAQ -2,38%
BRIDGEBIO PHARMA
50,0000 USD NASDAQ -3,40%
CATHAY GENL BANC
49,6900 USD NASDAQ -0,44%
CITIZENS FINL GR
51,600 USD NYSE -1,36%
COLUMBIA BKG SYS
27,0300 USD NASDAQ +0,97%
COMERICA INC
70,090 USD NYSE -0,69%
CONSTELLATION BRD-A
151,250 USD NYSE -6,61%
CULLEN/FROST BAN
129,430 USD NYSE +0,33%
EAGLE BANCORP
19,4900 USD NASDAQ +0,36%
EAST-WEST BANCOR
105,7000 USD NASDAQ +0,53%
FIFTH THIRD BANC
45,5700 USD NASDAQ -0,44%
FIRST CITIZENS RG-A
1 987,4500 USD NASDAQ +0,18%
FIRST FOUNDATION
5,850 USD NYSE -1,68%
FIRST HORIZON
22,390 USD NYSE -0,95%
FLAGSTAR FINANC
12,825 USD NYSE +0,04%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTHEQUITY
88,8500 USD NASDAQ -0,54%
HUNTINGTON BANCS
17,6800 USD NASDAQ -0,73%
INSMED
145,3000 USD NASDAQ +6,76%
IONIS PHARMACEUT
57,4900 USD NASDAQ +34,84%
KEYCORP
18,960 USD NYSE -2,12%
M&T BANK
198,790 USD NYSE -1,47%
MINERALYS
28,8600 USD NASDAQ +86,43%
NUSCALE POWER
37,230 USD NYSE +7,57%
OLD NATL BANCORP
22,6600 USD NASDAQ -1,00%
PINNACLE FINL PR
97,4700 USD NASDAQ +0,26%
PRAXIS PRECIS
44,9400 USD NASDAQ -1,32%
PROSPERITY BANCS
69,030 USD NYSE -0,17%
Pétrole Brent
68,88 USD Ice Europ -0,28%
Pétrole WTI
65,32 USD Ice Europ -0,50%
REGIONS FINANCIA
26,890 USD NYSE -1,86%
REZOLUTE
7,1700 USD NASDAQ +0,70%
STRATEGY RG-A
341,6200 USD NASDAQ +2,16%
SYNOVUS FINANCIA
51,320 USD NYSE -0,58%
TEXAS CAP BANC
85,9700 USD NASDAQ -0,69%
THE KRAFT HEINZ
26,0200 USD NASDAQ -6,97%
VALLEY NATL BANC
10,4100 USD NASDAQ -0,48%
WEBSTER FINANCIA
62,220 USD NYSE -0,05%
WESTERN ALLIANCE
88,890 USD NYSE -0,74%
WINTRUST FINANCI
136,7600 USD NASDAQ -0,39%
ZIONS BANCORP
57,3000 USD NASDAQ -1,22%
ZSCALER
274,5700 USD NASDAQ -0,90%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 10:01:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

