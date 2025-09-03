information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 10:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BOK Financial, Sable Offshore, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BOK Financial, Sable Offshore et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 235 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citizens relève le prix cible de 225 à 250 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours cible de 220 à 260 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le cours cible à 245 dollars, contre 225 dollars

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève le prix cible à 43 $ contre 37 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $, contre 105 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ contre 17 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 38 à 43 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC relève la note à "surperformance"; augmente le prix cible à

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 55,00 $ à 70,00 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies augmente le prix cible à 60$ de 55

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 25 à 30

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 179 $, contre 205 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 173 $ contre 182 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 à 105

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève le cours cible de 17 $ à 20 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le prix cible de 125 $ à 130 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 $ à 55 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 2100 $ à 2200 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 6 à 7 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $ contre 26 $ auparavant

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 14 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan relève le prix cible de 125,00 $ à 126,00 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 150 à 180 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham relève le cours cible de 55 à 70 dollars

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de 19 à 21 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 29 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 44 $ à 60 $

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 65 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 à 85 dollars

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève le cours cible de 27 $ à 30 $

* Rezolute Inc RZLT.O : BTIG relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* Sable Offshore SOC.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Sable Offshore SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 31 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 680 $ à 640 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 165 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 55 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 260 à 280 dollars