TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Goldman Sachs, PNC Financial Services
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Boeing, Goldman Sachs et PNC Financial Services.

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies relève le cours cible de 189 $ à 206 $

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 64 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 30 $, contre 32 $ auparavant

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 275 $ à 290 $

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 27 $, contre 30 $ auparavant

* Chemours CC.N : BMO relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays relève le cours cible de 108 $ à 109 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Coty Inc COTY.N : Barclays ramène le cours cible à 3 $ contre 3,5 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève le cours cible à 84 $, contre 72 $ auparavant

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible à 1030 $, contre 900 $ auparavant

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 80 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 132 $ à 102 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Jefferies réduit le prix cible de 91 $ à 69 $

* M&T Bank Corp MTB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 234 $ à 236 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le prix cible à 255 $, contre 250 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $, contre 225 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC augmente le prix cible de 210 $ à 220 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève le cours cible de 45 $ à 49 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 136 $

* Oatly Group AB (Publ) OTLY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,25 $ à 1,75 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève le prix cible à 148 $ contre 144 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $, contre 222 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible à 245 $, contre 225 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible à 235 $, contre 222 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens relève le cours cible à 230 $, contre 220 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève le cours cible de 151 $ à 155 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Atb Capital Markets relève l'objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 270 $ à 320 $

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 110 $

* the Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève le prix cible de 91 $ à 100 $

* Hershey Company HSY.N : Barclays relève le prix cible à 210 $, contre 188 $ auparavant

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $, contre 145 $ auparavant

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
197,470 USD NYSE -1,46%
BELLRNG BRNDS
23,920 USD NYSE -1,62%
BOEING CO
247,730 USD NYSE 0,00%
CHEMOURS
15,615 USD NYSE +0,32%
CLOROX CO.
109,970 USD NYSE -1,14%
COLGATE-PALMOLIV
84,510 USD NYSE +0,20%
COTY RG-A
3,055 USD NYSE -3,78%
DELTA AIR LINES
70,490 USD NYSE -1,21%
ENERGIZER HLDGS
20,680 USD NYSE -2,71%
ESTEE LAUDER RG-A
115,060 USD NYSE -0,49%
GOLDMAN SACHS GR
961,680 USD NYSE -1,46%
HELIOS TECH
64,100 USD NYSE +1,81%
HERSHEY
197,790 USD NYSE -1,67%
INTL FLAVORS&FRA
71,720 USD NYSE +1,30%
KIMBERLY-CLARK
99,3100 USD NASDAQ -1,10%
LEGEND BIOTC SP ADS
22,1400 USD NASDAQ +0,14%
M&T BANK
212,170 USD NYSE -0,16%
MOLSON COORS RG-B
48,950 USD NYSE -3,33%
NEWMONT
114,120 USD NYSE -0,07%
OATLY GRP SP ADS
11,5200 USD NASDAQ +1,32%
OLAPLEX HLDG
1,6400 USD NASDAQ -0,61%
PEPSICO
146,3200 USD NASDAQ -0,17%
PNC FINL SER
223,170 USD NYSE +3,76%
PROCTER&GAMBLE
144,500 USD NYSE -0,09%
RIOT PLATFORMS
19,2400 USD NASDAQ +16,11%
ROYAL GOLD
265,1200 USD NASDAQ +2,30%
SERVICE CORP INT
82,970 USD NYSE +1,07%
THE CAMPBELL'S
26,0650 USD NASDAQ -3,10%
WHEATON PRECIOUS
135,390 USD NYSE -0,08%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
L'offre BoursoBank