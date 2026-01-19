 Aller au contenu principal
Le Royaume-Uni envisage d'interdire aux enfants d'utiliser les médias sociaux, à la manière de l'Australie
19/01/2026

La Grande-Bretagne a lancé lundi une consultation sur l'utilisation des médias sociaux par les enfants, y compris une éventuelle interdiction pour les enfants en dessous d'un certain âge, similaire à l'interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans en Australie, et des directives plus strictes pour les écoles sur les téléphones portables.

Le gouvernement britannique a déclaré qu'il examinerait des données provenant du monde entier sur un large éventail de propositions suggérées, notamment pour déterminer si une interdiction des médias sociaux pour les enfants serait efficace et, si une telle interdiction était introduite, comment la faire fonctionner au mieux.

Les ministres se rendront en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, dans l'espoir d'apprendre de première main leur approche, selon le communiqué.

