TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Carvana, UnitedHealth
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Boeing, Carvana et UnitedHealth, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 dollars contre 245 dollars

auparavant

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 dollars contre 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 550 $, contre 625 $

auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 à 345,00

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 à 100 dollars

* Albemarle ALB.N : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 80 $ à 195 $

* Altimmune Inc ALT.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un

objectif de cours de 20

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Apellis Pharmaceuticals APLS.O : Barclays initie avec une note d'égale pondération

et un objectif de cours de 24

* Avista Corp AVA.N : Jefferies réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève le cours cible à 205 $ contre 150 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 52 $ à 61 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 67 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Bellring Brands Inc BRBR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $

* Birkenstock Holding Plc BIRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 47 $ contre 57 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 90$ contre

120

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Boeing BA.N : Citigroup relève son objectif de cours à 290 $ contre 270 $

auparavant

* Boeing BA.N : JP Morgan relève le prix cible à 270 $ contre 245 $ auparavant

* Boeing BA.N : RBC relève l'objectif de cours à 275 $ contre 265 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 62 à 66 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 104 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit le prix cible à 84 $ de 89

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW ramène le cours cible à 45 $, contre 47 $

auparavant

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève le cours cible de 490 $ à 510 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 220 $

contre 240 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : RBC réduit le cours cible de 282 $ à 271 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 102 à 106 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le prix cible à 81 $ contre 79 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 185 $ à 135 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible à 100 $ de 167 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; PT $35

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le prix cible de 150 $ à 153 $

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à 54 $ contre 59 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 à 185 dollars

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 325 dollars

* F5 Inc FFIV.O : RBC augmente le prix cible de 325 $ à 345 $

* F5, Inc. FFIV.O : Barclays augmente le prix cible de 267 $ à 283 $

* General Motors GM.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à 82 $, contre 65 $ auparavant

* GM GM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 100$ de 90

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 105$ de 98

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 107 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 122 dollars

* Gossamer Bio, Inc. GOSS.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un

objectif de 9 $

* Graco Inc GGG.N : Jefferies relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34$ contre 30

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 558 $ contre

500 $ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible à 590 $ contre 535 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 555 $, contre 525 $ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 490 $ à 529 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays augmente le prix cible de 494 $ à 551 $

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC augmente le prix cible de 27 $ à 32 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies réduit le prix cible de 152 $ à 150 $

* Insmed, Inc. INSM.O : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération et un objectif de 231 $

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 15 $ à 25 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays réduit son objectif de cours à 29$ contre 30

* JetBlue Airways JBLU.O : JP Morgan relève le cours cible de 5 à 6 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Barclays initie avec une note de surpondération

et un PT de 964 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 240 à 230 dollars

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un

objectif de 66

* Nano Nuclear Energy NNE.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT 49

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève le prix cible à 36 $ contre 33 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève le cours cible à 781 $ contre 715 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le prix cible de 715 $ à 750 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 630 $ à 720 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT $23

* Oklo Inc OKLO.N : Texas Capital Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT

138

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein augmente le prix cible de 125 $ à 138 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 21

* Pinnacle Financial Partners Tennessee PNFP.N : Piper Sandler relève le PT à 122$ contre 120

* Popular Inc BPOP.O : KBW augmente le prix cible à 155$ de 146

* Popular Inc BPOP.O : RBC augmente le prix cible de 137 $ à 141 $

* Popular Inc BPOP.O : Barclays relève le cours cible à 175 $, contre 160 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen relève le cours cible à 326 $, contre 322 $ auparavant

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays relève le prix cible à 119 $, contre 68 $

auparavant

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays relève le prix à surpondérer de égal à égal

* Qorvo QRVO.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 110 à 90 dollars

* Qorvo QRVO.O : Susquehanna réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Qorvo QRVO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible de 475 $ à 409 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 397 $ de 457

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 539 $ à 398 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 625 $ à 550 $

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible à 215 $, contre 200 $ auparavant

* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Sagimet Biosciences Inc. SGMT.O : Barclays initie avec une note de pondération

égale et un PT de 8 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; objectif 15

* SLB SLB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21,5 $ contre 28 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays réduit le prix cible à 93 $ de 101

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG réduit le prix cible à 96$ de 100

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : Bernstein relève le cours cible de 83 $ à 90 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 87 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Sysco SYY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 205 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 227 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Susquehanna relève le cours cible de 225 à 250

dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 240 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève le cours cible à 260 $, contre 245 $

auparavant

* Triumph Financial Inc TFIN.N : KBW relève le cours cible de 66 $ à 70 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un

objectif de 59

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le prix cible de 265 $ à 270 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 270 $ à 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 257 $ à 255 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein réduit le prix cible à 405 $ contre 444 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies réduit le prix cible à 340 $ contre 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 345,00 $ contre 410,00 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 409 $ à 375 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 385 $ contre 415 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 396 $ contre 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC réduit le prix cible à 361 $ contre 408 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* UPS UPS.N : Citigroup abaisse le cours cible à 120 $, contre 126 $ auparavant

* UPS UPS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130 dollars contre 115 dollars

* UPS UPS.N : TD Cowen relève le cours cible de 101 à 115 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le cours cible de 414 $ à 606 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal

à égal

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies réduit le prix cible de 124 $ à 121 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 à 110 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève l'objectif de cours à 101 $ contre 98

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen relève le cours cible de 67 $ à 73 $

