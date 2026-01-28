Starbucks s'envole grâce à des prévisions de ventes mondiales annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de la chaîne américaine de cafés Starbucks SBUX.O augmentent de 8 % à 103,38 $ avant le marché

** Le groupe affiche une hausse de 4% des ventes trimestrielles comparables au niveau mondial, par rapport aux estimations de 2,25%, selon les données du LSEG.

** La société rétablit ses objectifs annuels avant la journée des investisseurs

** SBUX s'attend à ce que les ventes mondiales à magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 3 % ou plus, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,94 %.

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté de l'exercice 2026 soit compris entre 2,15 et 2,40 dollars par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations de 2,35 dollars.

** En 2025, Starbucks a baissé d'environ 8%