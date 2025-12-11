information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 11:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biontech, GE Vernova, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biontech, GE Vernova et Synopsys.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies passe de "achat" à "conserver"

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit le prix cible de 425 $ à 410 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies réduit le prix cible de 590 $ à 500 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 330 à 365 dollars

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le cours cible de 800 à 860 dollars

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève le prix cible à 44 $ contre 42 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $

* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies réduit le cours cible à 4 $ contre 5

* Cargurus Inc CARG.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours cible de 475 $ à 550 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 112

dollars

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson relève le prix cible de 48 $ à 50 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen relève le prix cible de 47 à 48 dollars

* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 42 $, contre 45 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 220 dollars

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible de $590 à $650

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 209 $ à 230 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC relève le cours cible de 95 $ à 96 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 310 $ contre 330 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 300 $ contre 368 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 230 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 310 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Raymond James passe de "Market Perform" à "Strong

Buy"

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de cours de 100 $

à 135 $

* Royalty pharma RPRX.O : TD Cowen relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 95 $

* Sunoco LP SUN.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours: 64

dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 600 à 650 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW ramène l'objectif de cours de 145 à 143 dollars

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 43 $ à 59 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $