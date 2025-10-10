information fournie par Reuters • 10/10/2025 à 09:17

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Beacon Financial, Comerica, Doximity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Beacon Financial, Comerica et Doximity.

FAITS MARQUANTS

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'action de "buy" à "hold

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank relève sa note pour le secteur de

"performance" à "surperformance"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 231 à 284 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève le prix cible à 270 $, contre 195 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène la note de "acheter" à "conserver"

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 215 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 32 $

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen relève le cours cible de 200 $ à 225 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève la note de "performance de marché" à "surperformance"

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie la couverture avec un objectif de prix de 41

dollars

* Cabaletta Bio Inc CABA.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 14

dollars

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 200 dollars

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève la note de "market perform" à "outperform

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève l'objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Comerica Inc CMA.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 93 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève la note de "conserver" à "acheter"

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le prix cible de 90 $ à 125 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC augmente le prix cible de 38 $ à 42 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève le cours cible de 160 $ à 173 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC réduit le cours cible de 95 $ à 88 $

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 12,5 $ à 15 $

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research ramène la note de "surperformance"

à "performance de marché"

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research augmente le prix cible de 56 $ à 59

$

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 180 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC relève le cours cible de 350 $ à 365 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 35 $

* Prysmian PRY.MI : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 euros à 78 euros

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 185 à 209 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le cours cible de 57 à 85 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible de 840 $ à 1100 $

* Newmont NEM.N : La Banque CIBC fait passer le titre de neutre à surperformant; le cours cible passe

de 78 $ à 112 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 35 $ à 32 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève la note de "performance de marché" à "surperformance"

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 30 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 161 $ à 163 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 162 $, contre 160 $ auparavant

* Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 250 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 225 $ à 250 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 25 $ à 28,5 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève le cours cible de 325 $ à 500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le cours cible de 230 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank relève sa note pour le secteur de "performance" à

"surperformance"

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 275 $ à 264 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC réduit le prix cible de 115 $ à 111 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 30

dollars