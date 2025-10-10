information fournie par Reuters • 10/10/2025 à 15:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Beacon Financial, Comerica, Doximity

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Beacon Financial, Comerica et Doximity.

FAITS MARQUANTS

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'action de "buy" à "hold

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW passe de "market perform" à "outperform

* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Waste Connections Inc WCN.N : Scotiabank augmente la performance du secteur de "perform" à

"surperform"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Citigroup relève le cours cible de 160 à 169 dollars

* Abbott ABT.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 145

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 284 $, contre 231 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 270 $, contre 195 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 140 $, contre 215 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 37 $ à 32 $

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* APA Corporation APA.O : JP Morgan augmente le prix cible à 25$ de 23

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève l'objectif de cours à 41 $ contre 21 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible de 200 $ à 265 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible à 190 $ contre 215 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140,00 $ à 171,00 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : RBC relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 238 $ à 248 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève le prix cible à 172 $ contre 153 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 38 $ contre 39 $

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 121 $ contre 128 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 41

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : H.C. Wainwright relève le prix cible de 28 $ à 42 $

* BNY BK.N : JP Morgan relève le prix cible de 105,5 $ à 122 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC relève le cours cible de 110 à 124 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Cabaletta Bio Inc CABA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 14 $

* Cadence Bank CADE.N : RBC augmente le cours cible de 37 $ à 43 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève le cours cible de 233 $ à 243 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève l'objectif de cours de 111 $ à 144 $

* Church & Dwight CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 102 $ contre 107 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 200

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 100,00 $ à 140,00 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 73,00 $ à 77,00 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : Needham augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 313 $ à 304 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève le cours cible à 35 $ contre 34 $

* Coherent Corp COHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 89,00 $ à 120,00 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 94 $ à 86 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform

* Columbia Banking System Inc COLB.O : RBC relève le cours cible de 27 à 28 dollars

* Comerica Inc CMA.N : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Comerica Inc CMA.N : KBW augmente le prix cible de 73 $ à 93 $

* Comerica Inc CMA.N : RBC relève le prix cible de 75 $ à 86 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen ramène le cours cible à 144 $, contre 152 $ auparavant

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies augmente le prix cible à 125$ de 90

* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Corning Inc GLW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 75,00 $ contre 56,00

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies réduit le prix cible de 370 $ à 340 $

* CSW Industrials Inc CSW.N : Citigroup réduit le prix cible de 269 $ à 261 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC augmente le prix cible de 140 $ à 144 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays relève le cours cible de 25 $ à 27 $

* Deckers Brands DECK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 125 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein augmente le prix cible de 71 $ à 74 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 72 $ contre 63 $ auparavant

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Raymond James relève le prix cible à 70 $, contre 68 $ auparavant

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 13 $, contre 15 $ auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC relève le cours cible à 42 $, contre 38 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève le cours cible de 160 $ à 173 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 115 $ de 130 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 477 $ à 443 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* DR Horton Inc DHI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 175 $ auparavant

* Dream Finders Homes Inc DFH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 30 $ auparavant

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO augmente l'objectif de cours à 135 $ contre 132 $ auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours de "surperformance" à "perform"

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 110 $ à 112 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* Elevance Health ELV.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 370 $ de 330

* Enviri Corp NVRI.N : BMO augmente le prix cible de 9,5 $ à 12 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 47 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays relève le cours cible de 42 à 43 dollars

* ETSY Inc ETSY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre 71 $ auparavant

* Evergy Inc EVRG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 80 $ contre 73 $ auparavant

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stifel réduit le PT à 114$ de 118

* F5 Inc FFIV.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 312,00 $ à 352,00 $

* First Horizon Corp FHN.N : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible à 167 $ de 170 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 13 $ à 13,5 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le cours à acheter de neutre

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 47 $ contre 34 $ auparavant

* General Motors GM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 77 $ contre 73 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC réduit le cours cible de 95 $ à 88 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Oppenheimer initie une couverture avec un objectif de prix de 30

* Gyre Therapeutics Inc GYRE.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 16

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 12,5 $ à 15 $

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research ramène le cours de l'action de "surperformance"

à "performance du marché"

* Heidrick & Struggles International HSII.O : Barrington Research augmente le prix cible de 56 $ à 59 $

* Helen of Troy Ltd HELE.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 26 $ à 23 $

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Heritage Commerce Corp HTBK.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix cible de 11 $

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 280 $ à 300 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 180 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC relève l'objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 20 $ à 35 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies ramène le cours cible à 190 $, contre 209 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève le cours cible de 22 à 23 dollars

* ITT Inc ITT.N : Citigroup augmente le cours cible à 207 $ contre 196 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Raymond James relève le cours cible de 15 $ à 16 $

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 185 $ à 209 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 7,00 $ à 15,00 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 89

* KB Home KBH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 67 $ à 62 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de surpondération à égalité de

pondération

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 57 $ à 85 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 60

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125$ contre 133

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 125 $ contre 135 $

* LENZ Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 51 $ à 67 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 23

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20,00 $ contre 19,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 145,00 $ contre 100,00 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 500 $ à 590 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève le cours cible à 183 $, contre 171 $ auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 178 $ de 208 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho réduit le prix cible à 67 $ contre 69 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 320 $

* Meritage Homes Corp MTH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 28 dollars

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève le prix cible de 840 $ à 1100 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le cours cible de 68 $ à 75 $

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 514,00 $ à 520,00 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de surperformance à performance

sectorielle

* Mosaic Co MOS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 39 $ à 34 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 27 $ à 26 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève le cours cible de 86 $ à 94 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan relève le cours cible de 10 à 19 dollars

* Ncino Inc NCNO.O : William Blair relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Newmont NEM.N : CIBC relève le cours de l'action de neutre à surperformant; augmente le cours cible de 78 $ à

112 $

* Nike Inc NKE.N : RBC réduit le cours cible de 90 $ à 85 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible à 147 $ contre 131 $

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 15

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 $ à 32 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 9 100 $ à 9 000 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform" à partir

de "market perform

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 415 $ contre 395 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Bitg réduit le prix cible de 39 $ à 23 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 22 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Stifel réduit le prix cible de 32 $ à 20 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 22 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : B. Riley augmente le prix cible à 5$ contre 3

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 874 $ contre 831 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies relève le cours cible à 42 $ contre 34 $

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 161 $ à 163 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le cours cible à 162 $, contre 160 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : Wells Fargo relève le prix cible à 154 $ contre 150 $

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 14

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le prix cible de 133 à 137 dollars

* Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* PPG Industries Inc PPG.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 135 $ auparavant

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : RBC réduit le prix cible de 78 $ à 72 $

* Pultegroup Inc PHM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $

* Redwire Corp RDW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 9$ contre 10

* Republic Services Inc RSG.N : BMO ramène l'objectif de cours de 284 $ à 272 $

* Republic Services Inc RSG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 260 $ à 250 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup augmente le prix cible de 382 $ à 409 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 162 $ à 170 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 225 $ à 250 $

* RXO Inc RXO.N : Stifel relève le cours cible de 14 $ à 17 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 615,00 $ à 620,00 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Raymond James réduit le prix cible à 120 $ de 126 $

* SM Energy Co SM.N : Mizuho réduit le prix cible à 38 $ contre 39 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 17 $

* Southern Co SO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 114 $ contre 108 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 25 $ à 28,5 $

* Standardaero Inc SARO.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de

35

* Starbucks SBUX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 88 $ à 84 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 131,5 $ contre 115,5 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève l'objectif de cours à 35$ contre 22

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 72$ contre 75

* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO relève l'objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC relève l'objectif de cours de 325 $ à 500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen réduit le cours cible de 230 $ à 210 $

* the Sherwin-Williams Company SHW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 395 $

* TJX Companies Inc TJX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 151 $ à 160 $

* T-Mobile TMUS.O : Benchmark relève le cours cible de 275 $ à 295 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 155

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 137 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : B. Riley augmente le prix cible de 56 $ à 71 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de $585 à $560

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 650 $ à 653 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève le cours cible de 122 $ à 128 $

* Universal Logistics Holdings Inc ULH.O : Stifel ramène le cours cible à 24 $, contre 28 $ auparavant

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies relève le cours cible à 194 $ contre 181 $

* Valley National Bancorp VLY.O : RBC relève le cours cible à 13 $, contre 11 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Mizuho réduit le cours cible à 12 $ contre 17 $

* Venture Global Inc VG.N : Mizuho réduit le cours à neutre de surperformant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 192 $ contre 167 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 54

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Mizuho initie une couverture avec une note de sous-performance

* Visteon Corp VC.O : Barclays relève l'objectif de cours de 120 à 135 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : BMO ramène le cours cible de 216 à 211 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de

"performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Waste Management Inc WM.N : BMO réduit le prix cible de 248 $ à 237 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 275 $ à 264 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 82

* Wesbanco Inc WSBC.O : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 36 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 100 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities réduit le cours cible à 92 $ contre 93 $

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit le prix cible à 165 $ contre 175 $

* Williams Companies Inc WMB.N : RBC relève le cours cible à 75 $ contre 64 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup relève le cours cible à 173 $ contre 168 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève le cours cible à 346 $ contre 340 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC réduit l'objectif de cours à 111 $ contre 115 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Truist Securities augmente le prix cible de 59 $ à 61 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 30