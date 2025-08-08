TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BD, Caci International, Caterpillar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BD, Caci International et Caterpillar.
FAITS MARQUANTS
* BD BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 185 à 200 dollars
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 523 à 575 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 408 $ contre 388 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 à 340 dollars
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 440,00 $ contre 398,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars
* 10X Genomics TXG.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 10 à 14 $
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 9 $ à 13 $
* 10X Genomics Inc TXG.O : UBS relève le prix cible de 12 $ à 13 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève le cours cible de 32 à 36 dollars
* Acuren Corp TIC.N : UBS ramène le cours cible à 11 dollars, contre 11,5 dollars auparavant
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 57,00 $ à 67,00 $
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 130 à 144 dollars
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 160 à 165 dollars
* Advanced Drainage Systems WMS.N : UBS relève le prix cible de 146 à 167 dollars
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Barclays relève le cours cible de 135 $ à 160 $
* Agco Corp AGCO.N : UBS relève l'objectif de cours à 119 $ contre 100
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James réduit le prix cible de 110 à 84 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 95 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 98 $
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 25 $ auparavant
* Amprius Technologies AMPX.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 17 $ contre 15 $
* Amprius Technologies AMPX.N : H.C. Wainwright relève l'objectif à 18 $ contre 10 $ auparavant
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de prix à 93 $ contre 84 $
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Piper Sandler relève le prix cible de 80 $ à 94 $
* Apa Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $ auparavant
* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James relève le prix cible de 15 $ à 22 $
* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James relève le prix cible de 15 à 22 dollars
* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le cours cible de 32 à 45 dollars
* Artivion Inc AORT.N : Stifel relève le prix cible à 40 $, contre 36 $ auparavant
* Artivion, Inc. AORT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 32 $ à 40 $
* Arvinas Inc ARVN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $
* Avadel Pharmaceuticals Plc AVDL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève le PT à 6,5 $ de 5
* Avidity Biosciences RNA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 62 $ contre 59 $
* Avidity Biosciences, Inc. RNA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 70 $ à 75 $
* Avista Corp AVA.N : Mizuho réduit le prix cible de 42 $ à 39 $
* BD BDX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 200 $, contre 185 $ auparavant
* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo augmente l'objectif à 184 $ de 172 $
* Biolife Solutions, Inc. BLFS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars
* Blend Labs Inc BLND.N : UBS réduit le prix cible à 3,5 $ de 4
* Block XYZ.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $ contre 82 $
* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 94$ de 88
* Block Inc XYZ.N : BTIG relève l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $ auparavant
* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : JP Morgan relève le cours cible de 90 à 100 dollars
* Block Inc XYZ.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : Monness Crespi Hardt relève le cours cible de 95 $ à 105 $
* Block Inc XYZ.N : Needham relève le prix cible de 80 $ à 100 $
* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 50 à 58 dollars
* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 79 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $
* Block Inc XYZ.N : Oppenheimer relève le cours cible de 71 $ à 92 $
* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat
* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Deutsche Bank initie une couverture avec PT 39
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 47 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 65 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : UBS relève le prix cible de 250 à 280 dollars
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 68 dollars
* Cabaletta Bio, Inc. CABA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3
* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 575 $ contre 523 $
* Caci International Inc CACI.N : Stifel relève le cours cible de 576 à 600 dollars
* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 550 à 575 dollars
* Caci International Inc CACI.N : UBS augmente le prix cible de 562 $ à 614 $
* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $
* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible de 58 à 61 dollars
* Caredx, Inc. CDNA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 19 $
* Cargurus Inc CARG.O : Needham augmente le prix cible de 39 $ à 44 $
* Cargurus Inc CARG.O : UBS relève le cours cible de 33 à 36 dollars
* Cars.Com Inc CARS.N : UBS ramène l'objectif de cours à 11$ contre 12
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 388 à 408 dollars
* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 36 $ à 48 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 40 $ à partir de 35
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 64 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 54 $ à 68 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 50 $ à 56 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS augmente le prix cible de 57 $ à 64 $
* Century Aluminum Co CENX.O : BMO relève le cours cible de 21 $ à 26 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève le cours cible de 265 $ à 270 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : UBS relève le cours cible de 35 à 37 dollars
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham relève le cours cible de 54 à 74 dollars
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de prix à 74 $ contre 53 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 47 $
* Clean Energy Fuels Corp CLNE.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Clearwater Analytics Holdings, Inc. CWAN.N : Morgan Stanley réduit le PT de 36,00 $ à 27,00 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 30$ de 50
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Oppenheimer réduit l'objectif de prix à 75 $ contre 90 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève l'objectif à 45 $ contre 42 $ auparavant
* Composecure Inc CMPO.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $
* Consolidated Edison Inc ED.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 107 à 112 dollars
* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup relève le cours cible à 337 $ contre 318 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James augmente le prix cible de 111 $ à 120 $
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le cours cible de 78 $ à 86 $
* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible à 74 $ contre 63 $
* Corteva Inc CTVA.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 83 $, contre 85 $ auparavant
* Corteva Inc CTVA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 65,00 $ à 70,00 $
* Corteva Inc CTVA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 82 $ à 83 $
* Corvus Pharmaceuticals CRVS.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $
* Crocs Inc CROX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 135 $
* Crocs Inc CROX.O : Monness Crespi Hardt réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 140 $
* Crocs Inc CROX.O : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 127 à 85 dollars
* Crocs Inc CROX.O : Barclays réduit le prix cible à 81$ de 119
* Crocs Inc CROX.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération
* Csg Systems International Inc CSGS.O : Stifel augmente le prix cible de 66 $ à 70 $
* CubeSmart CUBE.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 48 $ auparavant
* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 572 $ contre 570 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel augmente le prix cible à 457 $ de 450
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 443 $ à 463 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein augmente le prix cible de 145 à 147 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 150 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $
* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 175$ contre 170
* Datadog Inc DDOG.O : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 140 dollars
* Davita Inc DVA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 148 $ contre 164 $
* Definitive Healthcare Corp DH.O : Stifel augmente le cours cible à 6$ contre 5
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Barrington Research réduit le prix cible de 21 $ à 18 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Stifel réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : UBS réduit le prix cible à 24 $ de 25
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 43 $ à 54 $
* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible à 59 $, contre 50 $ auparavant
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $
* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 73 $ à 79 $
* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities augmente le prix cible de 61 $ à 62 $
* Doximity Inc DOCS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $
* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 62 $ à 65 $
* Draftkings DKNG.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 47 $ contre 37 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays relève le cours cible à 54 $ contre 51 $
* Dropbox Inc DBX.O : UBS réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $
* Ducommun Inc DCO.N : Truist Securities augmente le prix cible à 107 $ contre 95 $
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : UBS relève le cours cible à 19 $ contre 18 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 1028,00 $ contre 1135,00
* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 900 $ de 1000 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 905 $ contre 1 057 $
* Eli Lilly and Co LLY.N : UBS réduit le prix cible à 895$ de 1050
* Emerson EMR.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 160 dollars
* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève le cours cible de 10 à 12 dollars
* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 101 à 120 $
* Enhabit Inc EHAB.N : UBS réduit l'objectif de cours à 8,5 $ contre 10
* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 70 $ à 58 $
* Enovis Corp ENOV.N : UBS réduit le prix cible de 65 $ à 57 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 41 $ contre 48 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho augmente le prix cible à 140 $ de 134 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC relève le prix cible de 240 à 245 dollars
* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 63 $
* Esab Corp ESAB.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 140 $
* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho relève le cours cible à 77 $ contre 74 $
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 185 $ contre 170 $
* Expedia Group EXPE.O : Oppenheimer relève le cours cible à 250 $, contre 210 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Benchmark relève le cours cible de 215 à 265 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO relève le cours cible à 205 $, contre 160 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 211 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève l'objectif de cours à 250 $ contre 210 $ auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours à 218 $ contre 174 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan augmente le prix cible à 225 $ à partir de 170 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 180 à 200 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 205 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : UBS relève le cours cible à 209 dollars, contre 182 dollars auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 175 à 220 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 211 $ de 178 $
* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible de 190 à 197 dollars
* Extra Space Storage EXR.N : Barclays ramène le cours cible à 169 $, contre 178 $ auparavant
* Factset FDS.N : RBC réduit le cours cible de 503 $ à 395 $
* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le cours cible à 217 $ contre 215 $
* Flutter Entertainment Plc FLTRF.L : Peel Hunt réduit le cours de l'action de "add" à "hold"
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 365$ contre 300
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 340$ contre 325
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG relève l'objectif de cours à 357 $ contre 302 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 340 $ contre 330 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham relève l'objectif de cours à 355,00 $ contre 340,00 $
* Formula One Group FWONK.O : UBS relève le cours cible à 107 $, contre 98 $ auparavant
* FS KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $
* FS KKR Capital Corp. FSK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $
* Gen Digital Inc. GEN.O : Barclays relève le prix cible de 32 à 33 dollars
* Gen Digital, Inc. GEN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 37 à 40 dollars
* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 18$ contre 17
* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 120 $ à 130 $
* Gilead GILD.O : JP Morgan relève le cours cible à 135,00 $ contre 130,00 $ auparavant
* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 115 dollars
* Gilead GILD.O : Truist Securities passe d'une position d'attente à une position d'achat; augmente le prix cible de 108 $
à 127 $
* Gilead Sciences Inc GILD.O : UBS augmente le prix cible à 112 $ contre 108 $
* Gilead Sciences Inc GILD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 143,00 $
* Gilead Sciences Inc GILD.O : Oppenheimer relève le prix cible à 128 $ contre 125 $
* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho augmente le prix cible à 118 $ de 114 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 76 $ à 66 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 170$ de 180
* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 222,00 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 182 $ de 180 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* GoDaddy Inc GDDY.N : Raymond James réduit le prix cible de 225 $ à 175 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Barclays réduit le prix cible à 200 $ de 235
* GoDaddy Inc GDDY.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 157 $ contre 198 $
* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 30 $
* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6,00 $ à 5,00 $
* Grindr Inc GRND.N : Raymond James réduit le prix cible de 26 $ à 20 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research réduit le prix cible de 95 $ à 86 $
* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG réduit le prix cible à 85 $ de 105
* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85,00 $ à 62,00 $
* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit le prix cible à 70$ de 90
* HanesBrands Inc HBI.N : UBS relève le cours cible de 8 à 9 dollars
* Holley Inc HLLY.N : Benchmark relève le cours de l'action à "acheter" contre "conserver" auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 650$ contre 700
* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays réduit le prix cible à 156 $ contre 158 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Raymond James réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $
* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 121 $ contre 116 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $, contre 123 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 115 à 125 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 110 à 130 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 108,00 $ à 112,00 $
* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities augmente le prix cible à 126$ de 108
* Insmed Inc INSM.O : UBS augmente le prix cible à 133 $ contre 124 $
* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 41 à 56 dollars
* Installed Building Products IBP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 183 $ à 203 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Benchmark relève le cours cible de 185 $ à 275 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 180,00 $ à 230,00 $
* Insulet Corp PODD.O : Bernstein augmente le prix cible de 375 $ à 400 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 350 $ à 370 $
* Insulet Corp PODD.O : Jefferies relève le prix cible de 360 à 375 dollars
* Insulet Corp PODD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 355,00 $ à 370,00 $
* Insulet Corporation PODD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 330 $ à 350 $
* Integral Ad Science Holding Corp. IAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 10$ contre 9
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25$ de 30
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Truist Securities réduit le prix cible à 25$ de 33
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 45$ de 50
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $
* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 30,00 $ à 32,00 $
* Iovance Biotherapeutics IOVA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein augmente le prix cible de 75 $ à 97 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le prix cible de "market perform" à "outperform"
* Jack In the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 25,00 $ à 23,00 $
* Jamf Holding Corp JAMF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19 $ à 15 $
* Janus International Group Inc JBI.N : UBS relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève le cours cible de 45 à 52 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 52 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 48 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève le cours cible de 46 à 55 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 48 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel relève le cours cible de 45 à 53 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 45 $ à 55 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 26 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Jefferies réduit le prix cible de 26 à 25 dollars
* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $
* Keros Therapeutics Inc KROS.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25
* Kontoor Brands Inc KTB.N : UBS augmente le prix cible de 92 $ à 99 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible de 86 $ à 91 $
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève le prix cible de 48 à 62 dollars
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève l'objectif de 50 $ à 65 $
* Landbridge Co Llc LB.N : Raymond James réduit le prix cible de 85 $ à 75 $
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à achat
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 8 $ à 12 $
* Lifestance Health Group Inc LFST.O : UBS relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8,5
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève le cours cible de 155 $ à 185 $
* Light & Wonder Inc LNW.O : Benchmark réduit le cours cible de 100 à 90 dollars
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève le cours cible à 180 $ contre 165 $
* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 15 $ contre 14 $
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Truist Securities augmente le PT à 158 $ de 154 $
* Maplebear Inc CART.O : Benchmark passe de "hold" à "buy
* Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 60 $ à 63 $
* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de 49 $ à 58 $
* Maplebear Inc CART.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 $ à 58 $ Maplebear Inc CART.O : BMO relève
l'objectif de cours de 49 $ à 58
* Maplebear Inc CART.O : Citizens augmente le prix cible de 55 $ à 60 $
* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 65 $
* Maplebear Inc CART.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $
* Maplebear Inc CART.O : Oppenheimer relève le cours cible de 60 $ à 65 $ Maplebear Inc CART.O : Needham relève le cours
cible de 56 $ à 66
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler relève le prix cible de 58 $ à 62 $
* Maplebear Inc CART.O : Stifel augmente le prix cible de 55 $ à 64 $
* Maplebear Inc CART.O : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 65 $
* Maplebear Inc CART.O : Wells Fargo relève le prix cible de 47 $ à 55 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le cours cible de 600 à 645 dollars
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities relève l'objectif à 665 $ contre 610 $
* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33 $
* Mesa Laboratories, Inc. MLAB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 67 $
* Mesa Laboratories, Inc. MLAB.O : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré
* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 75 $ à 70 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 à 77 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 66 à 77 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 65 à 80 dollars
* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James relève le prix cible de 65 $ à 75 $
* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $, contre 90 $ auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 60 $
* Microchip Technology Inc. MCHP.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 63,00 $ contre 61,00 $
* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 130 $
* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 120 $ à 125 $
* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 à 108 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre 66 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $ auparavant
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 64,00 $ à 68,00 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 74,00 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 74 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente le prix cible de 64 $ à 68 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève le prix cible de 64 $ à 67 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 71 $ contre 69 $ auparavant
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 73 $ contre 70 $ auparavant
* Motorola Solutions Inc MSI.N : UBS relève le prix cible de 490 à 510 dollars
* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays réduit le prix cible à 509 $ de 511
* Natera NTRA.O : Barclays augmente le prix cible de 190 $ à 210 $
* Natera Inc NTRA.O : Bernstein relève le cours cible de 200 $ à 205 $
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 195 $ à 200 $
* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 210 $
* Natera Inc NTRA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 220 à 235 dollars
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 41 à 36 dollars
* NCR Atleos Corp NATL.N : Stifel relève le prix cible à 37 $, contre 32 $ auparavant
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Oppenheimer relève le prix cible de 90 $ à 98 $
* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays réduit le prix cible à 14 $ contre 17 $
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark augmente le prix cible de 220 $ à 225 $
* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 206 $ à 250 $
* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le prix cible de 15 à 25 dollars
* Nlight Inc LASR.O : Needham relève le cours cible de 18 $ à 28 $
* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève le prix cible de 20 $ à 28 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 21 $ à 24 $
* Onestream Inc OS.O : BMO ramène le cours cible de 33 $ à 28 $
* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 33
* Onestream Inc OS.O : Wedbush réduit le prix cible à 25$ de 35
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Benchmark ramène le cours cible à 160 $, contre 190 $ auparavant
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le prix cible de 90 à 89 dollars
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer relève le prix cible à 100 $ contre 95 $
* Owens & Minor Inc OMI.N : Baird relève la note à surperformance
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit l'objectif de cours à 172 $ contre 204 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45$ contre 41
* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8$ contre 12
* Park Hotels & Resorts PK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 809 $ contre 722 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 776 $ contre 750 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 785 $ à 800 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève le prix cible de 735 $ à 845 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel augmente le prix cible de 717 $ à 726 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 770 $ à 822 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 770 $ à 800 $
* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 165 $ à 150 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Objectif de prix de D.A. Davidson: 24
* Peloton PTON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 7 $ à 8 $
* Peloton Interactive PTON.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 7,8 $ à 8,2 $
* Peloton Interactive, Inc. PTON.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 5,75 $ à 6,00 $
* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 18$ contre 17
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 44 $ contre 41 $
* Pinterest PINS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40 $
* Pinterest PINS.N : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours à 46 $ contre 40 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40 $
* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $
* Pinterest PINS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 46 $
* Pinterest PINS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $
* Pinterest PINS.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : zephirin Group relève l'objectif de cours de 1 $ à 26 $
* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $
* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Primo Brands Corp PRMB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 32 $ de 39
* Primo Brands Corp PRMB.N : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours à 26 $
contre 38 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 37 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 38 $ à 26 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 26$ de 38$ Primo Brands Corporation
* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 76,00 $ contre 70,00
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 50 $ à 54 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 52 $ à 56 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 78 $ à 79 $
* Public Storage PSA.N : Barclays réduit le prix cible de 351 $ à 349 $
* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève l'objectif à 45 $ contre 41 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 340 $ à 360 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 354 $, contre 340 $ auparavant
* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS augmente le prix cible de 385 $ à 404 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 321 $ à 360 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 39 $ à 32 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible de 35 $ à 27 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible à 30$ de 40
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 23 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens réduit le prix cible à 25 $ de 33
* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel réduit le prix cible à 22 $ de 29
* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 22 $ de 28
* Rapid7 Inc RPD.O : UBS réduit le prix cible à 34 $ de 39
* Rapt Therapeutics, Inc. RAPT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 51 $ à 38 $
* Rayonier Inc RYN.N : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 27 $
* Realreal Inc REAL.O : UBS relève le cours cible de 7 à 8 dollars
* Redwire Corp RDW.N : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 21 $ auparavant
* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $
* Redwire Corporation RDW.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 22 $ contre 26 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Barclays réduit le prix cible à 37 $ contre 50 $
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James réduit le prix cible à 19$ de 29
* Rivian RIVN.O : Stifel réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $
* Rocket Lab USA Inc RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 45 à 55 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le prix cible de 350 à 380 dollars
* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 345 $ de 365 $
* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo réduit la pondération à égalité de poids de surpondération
* Root Inc ROOT.O : KBW ramène le cours cible de 170 à 165 dollars
* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS relève le cours cible de 311 à 353 dollars
* Rxo Inc RXO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21,00 $ à 20,00 $
* Rxo Inc RXO.N : UBS augmente le prix cible de 14 $ à 15 $
* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 17,00 $ à 8,00 $
* Rxsight Inc RXST.O : Needham réduit le prix cible de 22 $ à 11 $
* Rxsight Inc RXST.O : Stifel réduit le prix cible de 9 $ à 8 $
* Rxsight Inc RXST.O : UBS réduit le prix cible à 8$ de 16
* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 142 $ contre 144 $
* Six Flags Entertainment Corporation FUN.N : Morgan Stanley réduit le PT à 30,00 $ de 43,00 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 79 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 73 dollars
* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS relève l'objectif de cours à 91 $ contre 84 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 95$ de 105
* Starz Entertainment Corp STRZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 9,00 $ à 16,00 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 73 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 63 $
* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 9,5 $ à 11 $
* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho augmente le prix cible à 25 $ contre 21 $
* Sunrun Inc RUN.O : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars
* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 10 $, contre 16 $ auparavant
* Sweetgreen Inc SG.N : RBC ramène le cours cible à 13 $, contre 25 $ auparavant
* Sweetgreen Inc SG.N : UBS réduit le prix cible à 13$ de 19
* Sweetgreen Inc SG.N : Barclays réduit le prix cible à 10 $ de 17
* Sweetgreen, Inc. SG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 18 $ de 29
* System1 Inc SST.N : Benchmark relève le cours cible à 10 $ contre 5
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 250 à 275 dollars
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève l'objectif de prix à 252 $ contre 236 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan relève le prix cible à 275,00 $ contre 250,00 $ auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève l'objectif à 260$ contre 250
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : TD Cowen relève l'objectif à 259 $ contre 249 $ auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : UBS relève l'objectif de cours à 285 $ contre 275 $ auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 275 $ contre 269 $ auparavant
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 51 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 198 $ à 205 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 209 à 211 dollars
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO augmente le prix cible de 165 $ à 170 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 212 $ à 210 $
* the Trade Desk, Inc. TTD.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 110 $ à 70 $
* the Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 67 $ à 70 $
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 398,00 $ à 440,00 $
* Trade Desk Inc TTD.O : BMO réduit le prix cible de 115 $ à 98 $
* Trade Desk Inc TTD.O : BofA Global Research réduit le prix cible d'achat à sous-performance
* Trade Desk Inc TTD.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 55$ de 130
* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 64$ de 65
* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 90$ contre 95
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Stifel réduit le prix cible de 9 $ à 6 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : UBS réduit le prix cible de 8,6 $ à 6,5 $
* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel augmente le prix cible de 41 $ à 45 $
* Turtle Beach Corporation TBCH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 17,5 $ à 19 $
* Twilio Inc TWLO.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 119 $ contre 130 $
* Twilio Inc TWLO.N : UBS réduit le prix cible à 135 dollars, contre 150 dollars auparavant
* Uber UBER.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à 86 $ contre 76 $ auparavant
* under Armour Inc UAA.N : Jefferies ramène le cours cible à 6 $ contre 7 $
* under Armour Inc UAA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 5 $ contre 6 $
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel ramène l'objectif de cours de 65 $ à 63 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 90$ de 83
* US Foods Holding Corp. USFD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $ auparavant
* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève l'objectif de cours à $103 contre $98
* Uwm Holdings UWMC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* Vertex Inc VERX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 42 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible à 15 $ de 10
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible de neutre à positif
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : UBS relève l'objectif de cours de 11 à 12 dollars
* Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 2,50 $ contre 5,00
* Vital Farms Inc VITL.O : BMO augmente le prix cible de 44 $ à 50 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Jefferies augmente le prix cible de 46 $ à 52 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 41,00 $ à 48,00 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel augmente le prix cible de 44 $ à 48 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : Stifel augmente le prix cible de 21 $ à 22 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : UBS relève l'objectif de cours à 23$ contre 20
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $
* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 à 13 dollars
* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 30 à 34 dollars
* Warner Music Group Corp WMG.O : Bernstein relève le prix cible de 34 $ à 35 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 à 36 dollars
* Warner Music Group Corp WMG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 36 $ à 46 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : UBS relève le prix cible à 40 $, contre 38 $ auparavant
* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 283 $, contre 254 $ auparavant
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 290 à 300 dollars
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 300,00 $ contre 290,00 $
* Westrock Coffee Co WEST.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 11
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 130 $, contre 128 $ auparavant
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan augmente le prix cible à 123,00 $ contre 109,00 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel augmente le prix cible à 130 $ de 113 $
* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James relève le cours cible de 34 à 37 dollars
* Yeti Holdings Inc YETI.N : Stifel relève le cours cible à 33 $ contre 31 $ auparavant
* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 34 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna relève le cours cible de 75 à 85 dollars
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 100 dollars auparavant
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Raymond James relève le prix cible de 104 à 113 dollars
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève le prix cible de 112 à 115 dollars
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Truist Securities relève l'objectif de prix à 104 $ contre 101 $ auparavant
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : UBS relève l'objectif de cours à 96 $ contre 91 $ auparavant