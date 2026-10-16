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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bank7, Goldman Sachs, Morgan Stanley
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 09:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bank7, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

POINTS FORTS

* Bank7 Corp BSVN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 61 $ à 69 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 955 $ à 970 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $

* TransUnion TRU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 92 $

* Vistra Corp. VST.N : la CIBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 201 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Bank7 Corp BSVN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 61 $ à 69 $

* Caretrust Reit, Inc. CTRE.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 41 $

* Coeur Mining, Inc. CDE.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : la CIBC lance sa couverture avec une note « surperformance »

* Constellation Energy Corp CEG.O : la CIBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 358 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 82 $ à 66 $

* Equifax Inc. EFX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 194 $ à 177 $

* Equity Bancshares Inc EQBK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1.525 $ à 1.045 $

* First Horizon Corporation FHN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 955 $ à 970 $

* Hecla Mining Co HL.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Home Bancshares Inc HOMB.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 775 $ à 750 $

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 287 $ à 283 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 59 $ à 50 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 195 $ à 198 $

* Newmont NEM.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 154 $

* NRG Energy Inc NRG.N : la CIBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance »; objectif de cours: 173 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 73 $ à 71 $

* OPKO Health, Inc. OPK.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* PNC Financial Services PNC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 273 $ à 250 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 305 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance »

* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 499 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 147 $

* TransUnion TRU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 92 $

* U.S. Bancorp USB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 68 $ à 65 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 49,75 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 49,75 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 101 $ à 120 $

* Vistra Corp. VST.N : la CIBC lance la couverture du titre avec une note « surperformance »; objectif de cours: 201 $

Valeurs associées

BANK7
55,4900 USD NASDAQ +0,85%
CARETRUST-REIT
36,590 USD NYSE +0,80%
CHARLES SCHWAB
94,210 USD NYSE -2,66%
CNSTLLTN ENER CO
275,0000 USD NASDAQ -1,62%
COEUR MINING
15,420 USD NYSE +2,83%
EASTMAN CHEMICAL
63,860 USD NYSE +1,54%
EQUIFAX INC
161,280 USD NYSE +7,27%
EQUITY BANCSHS RG-A
46,760 USD NYSE +0,53%
FAIR ISAAC
769,830 USD NYSE +6,92%
FIRST HORIZON
22,845 USD NYSE +0,79%
GOLDMAN SACHS GR
891,520 USD NYSE +1,48%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
15,535 USD NYSE +4,26%
HOME BANCSHARES
28,870 USD NYSE +2,16%
IDEXX LABS
547,1800 USD NASDAQ +3,43%
J.B.HUNT TRANSP
235,3100 USD NASDAQ +1,36%
KODIAK GAS SER
47,800 USD NYSE -4,46%
MANPOWERGROUP
43,740 USD NYSE -15,84%
MORGAN STANLEY
182,070 USD NYSE +0,26%
NEWMONT
115,700 USD NYSE +3,75%
NRG ENERGY
102,900 USD NYSE +1,98%
ONEMAIN HOLDINGS
55,780 USD NYSE +2,11%
OPKO HEALTH
1,6100 USD NASDAQ +17,52%
PNC FINL SER
214,910 USD NYSE -0,38%
Pétrole Brent
105,48 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
97,26 USD Ice Europ -0,31%
ROYAL GOLD
233,0000 USD NASDAQ +3,63%
TALEN ENERGY
353,6000 USD NASDAQ -1,34%
TRANSUNION
74,100 USD NYSE +10,68%
US BANCORP
57,385 USD NYSE +1,95%
VARONIS SYSTEMS
47,3400 USD NASDAQ +0,59%
VICTORY CP HLG-A
109,3000 USD NASDAQ +3,01%
VISTRA
154,160 USD NYSE +1,56%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 09:46:03.

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