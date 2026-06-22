TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy, Visteon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy et Visteon.
POINTS FORTS
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 à 108 dollars
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à
« acheter »
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « pondération neutre »
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $
* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 dollars
* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $
* Altimmune Inc ALT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 10 $
* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Amrize Ltd AMRZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 135,11 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 520 $ à 715 $
* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 63 $ à 70,5 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Bill Holdings Inc BILL.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 43 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 100 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Carmax Inc KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $
* Conexeu Sciences Inc CNXU.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Conexeu Sciences Inc CNXU.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Corning GLW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 149 $ à 205 $
* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Dauch Corp DCH.N : Barclays reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 8 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 52 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 93 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 225 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 229 $ à 219 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 51 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* FMC Corp FMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $
* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 431 $
* Incyte INCY.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 94 $
* Incyte INCY.O : BMO passe d'une recommandation « sous-performance » à « en ligne avec le marché »
* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 135 $
* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 305 $
* Kroger Co. KR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 68 $ à 61 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 365 $ à 450 $
* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève son objectif de cours de 59 $ à 109 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 73 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève son objectif de cours de 510 $ à 1 300 $
* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève son objectif de cours de 500 $ à 1 550 $
* Moderna MRNA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $
* Onto Innovation Inc ONTO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 370 $ à 450 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 80 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $
* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $
* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 361 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 157 $ à 153 $
* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $
* Spacex SPCX.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 242 $ à 233 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Texas Pacific Land (Dover) TPL.N : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $
* T-Mobile US Inc TMUS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 255 $
* Trex Company Inc TREX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 197 $
* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
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