 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy, Visteon
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy et Visteon.

POINTS FORTS

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 à 108 dollars

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à

« acheter »

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « pondération neutre »

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abivax SA ABVX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Agomab Therapeutics NV AGMB.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 35 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Altimmune Inc ALT.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 10 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 135,11 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Applied Materials, Inc. AMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 520 $ à 715 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 63 $ à 70,5 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Bill Holdings Inc BILL.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 43 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 100 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Carmax Inc KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $

* Conexeu Sciences Inc CNXU.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Conexeu Sciences Inc CNXU.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Corning GLW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 149 $ à 205 $

* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Darling Ingredients DAR.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Dauch Corp DCH.N : Barclays reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 8 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 52 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 93 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 225 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 229 $ à 219 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 51 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* FMC Corp FMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* Forgent Power Solutions, Inc FPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 63 $ à 73 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 431 $

* Incyte INCY.O : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 94 $

* Incyte INCY.O : BMO passe d'une recommandation « sous-performance » à « en ligne avec le marché »

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 128 $ à 135 $

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 305 $

* Kroger Co. KR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 68 $ à 61 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 365 $ à 450 $

* Legence Corp. LGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève son objectif de cours de 59 $ à 109 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 79 $ à 73 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève son objectif de cours de 510 $ à 1 300 $

* Micron Technology Inc MU.O : Needham relève son objectif de cours de 500 $ à 1 550 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 370 $ à 450 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 80 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 361 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 157 $ à 153 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $

* Spacex SPCX.O : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 242 $ à 233 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Texas Pacific Land (Dover) TPL.N : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 300 $ à 255 $

* Trex Company Inc TREX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 197 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABIVAX SP ADS
99,5700 USD NASDAQ +0,42%
AGOMAB SP ADS
12,0100 USD NASDAQ +9,38%
ALLEGRO MICRO
60,4850 USD NASDAQ +2,52%
ALTIMMUNE
2,9100 USD NASDAQ +7,78%
AMERICAN AIRLINE
16,5050 USD NASDAQ +3,22%
APOGEE THERAP
132,6500 USD NASDAQ +46,77%
APPLIED MATERIALS
622,3900 USD NASDAQ +0,86%
ARAMARK
54,065 USD NYSE +1,40%
BILL HLDG
31,770 USD NYSE -2,13%
BOYD GAMING
86,765 USD NYSE +2,46%
BWX TECHNOLOGIES
212,045 USD NYSE +3,47%
CARMAX
53,330 USD NYSE -0,49%
CHORD ENERGY
124,9800 USD NASDAQ +1,51%
CORNING INC
203,310 USD NYSE +4,28%
DARLING INGREDIE
53,645 USD NYSE +0,07%
DEFINIUM
37,7600 USD NASDAQ +54,25%
DELTA AIR LINES
86,425 USD NYSE +2,68%
DIAMONDBACK ENG
188,3100 USD NASDAQ +2,62%
ENPHASE ENERGY
54,2000 USD NASDAQ +3,67%
FMC CORP
11,200 USD NYSE -2,86%
HCA HEALTHCARE
375,815 USD NYSE +0,21%
INCYTE
102,2500 USD NASDAQ +4,10%
INTEL
139,4950 USD NASDAQ +4,11%
KLA
267,2000 USD NASDAQ +2,94%
KROGER
56,110 USD NYSE -0,90%
LAM RESEARCH
395,7150 USD NASDAQ +1,72%
LEGENCE RG-A
88,6750 USD NASDAQ +3,63%
LIQUIDIA
74,4750 USD NASDAQ +4,79%
MATADOR RES
50,560 USD NYSE +2,04%
MERCK
115,160 USD NYSE +1,12%
MICRON TECHNOLOGY
1 189,7850 USD NASDAQ +4,92%
MODERNA
60,2800 USD NASDAQ -5,75%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
159,5950 USD NASDAQ +0,82%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONTO INNOVATION
341,995 USD NYSE +2,45%
OVINTIV
54,265 USD NYSE +3,56%
PLEXUS CORP
303,0900 USD NASDAQ +1,04%
PROGYNY
26,6150 USD NASDAQ +2,05%
Q2 HOLDINGS
41,380 USD NYSE -3,43%
REGENXBIO
8,8900 USD NASDAQ +13,97%
RYL CARIBBEAN CR
311,740 USD NYSE -0,28%
SEMTECH
171,3150 USD NASDAQ +8,27%
SITEONE LANDSCAP
107,370 USD NYSE -2,54%
SOUTHERN CO
93,920 USD NYSE +0,90%
SPACEX
165,0650 USD NASDAQ -10,78%
T-MOBILE US
181,3600 USD NASDAQ -0,17%
TENET HEALTHCARE
177,770 USD NYSE +3,02%
TESLA
407,4507 USD NASDAQ +1,74%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
24,6600 USD NASDAQ +21,84%
TREX
47,110 USD NYSE -0,06%
TX PAC LAND
355,080 USD NYSE -0,03%
UNITED AIRLINES
119,3900 USD NASDAQ +0,90%
UNIV HEALTH SERV-B
142,740 USD NYSE +1,10%
VICOR
359,6200 USD NASDAQ +8,53%
VISTEON
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VISTEON
120,8100 USD NASDAQ +6,15%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 18:50:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,72 -3,31%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank