TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axsome Therapeutics, Block, Terawulf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axsome Therapeutics, Block et Terawulf.
Voici un résumé des actions de recherche sur les titres américains rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho
relève l'objectif de cours de 202 $ à 217 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O :
Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 220 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève le
cours cible de 52 $ à 60 $
* Block Inc XYZ.N : KBW ramène le cours cible
à 85 $, contre 90 $ auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW
relève le cours cible à 92 $, contre 82 $ auparavant
* Capital One Financial Corp COF.N : KBW
relève le cours cible de 260 $ à 290 $
* Community West Bancshares CWBC.O : KBW
relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord
Genuity réduit le cours cible de 140 $ à 99 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Truist
Securities réduit le cours cible à 50 $, contre 135 $
auparavant
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève
le cours cible de 13,5 $ à 16 $
* Hudson Pacific Properties HPP.N : BTIG
ajuste le PT à 26 $, contre 4,75 $ auparavant, pour
refléter le regroupement d'actions
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le
cours cible de 84 $ à 72 $
* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le
cours cible de 95 $ à 98 $
* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève le cours
cible de 9,50 $ à 24 $
* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève sa
recommandation de "market perform" à "outperform"
