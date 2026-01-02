 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axsome Therapeutics, Block, Terawulf
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 07:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axsome Therapeutics, Block et Terawulf.

Voici un résumé des actions de recherche sur les titres américains rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho

relève l'objectif de cours de 202 $ à 217 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O :

Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 220 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève le

cours cible de 52 $ à 60 $

* Block Inc XYZ.N : KBW ramène le cours cible

à 85 $, contre 90 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW

relève le cours cible à 92 $, contre 82 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : KBW

relève le cours cible de 260 $ à 290 $

* Community West Bancshares CWBC.O : KBW

relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord

Genuity réduit le cours cible de 140 $ à 99 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Truist

Securities réduit le cours cible à 50 $, contre 135 $

auparavant

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève

le cours cible de 13,5 $ à 16 $

* Hudson Pacific Properties HPP.N : BTIG

ajuste le PT à 26 $, contre 4,75 $ auparavant, pour

refléter le regroupement d'actions

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le

cours cible de 84 $ à 72 $

* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le

cours cible de 95 $ à 98 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève le cours

cible de 9,50 $ à 24 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève sa

recommandation de "market perform" à "outperform"

Valeurs associées

AXSOME THERAPEUT
182,6400 USD NASDAQ +22,75%
BILL HLDG
54,530 USD NYSE -1,11%
BLOCK RG-A
65,090 USD NYSE -0,69%
BRD FIN HLDG
74,070 USD NYSE -0,72%
CAPITAL ONE FINL
242,390 USD NYSE -0,64%
COMMUNITY WEST
22,5100 USD NASDAQ -0,04%
CORCEPT THERAPEU
34,8000 USD NASDAQ -50,42%
DIGITALBR REIT RG-A
15,350 USD NYSE +0,46%
HUDSON PACIFIC
10,830 USD NYSE -0,73%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
62,940 USD NYSE -2,24%
SYNCHRONY FINANC
83,445 USD NYSE -1,06%
TERAWULF
11,4900 USD NASDAQ +3,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/01/2026 à 07:50:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

