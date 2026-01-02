information fournie par Reuters • 02/01/2026 à 07:50

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Axsome Therapeutics, Block, Terawulf

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Axsome Therapeutics, Block et Terawulf.

FAITS MARQUANTS

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho

augmente le cours cible de 202 $ à 217 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit son objectif

de cours de 90 $ à 85 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord

Genuity réduit le cours cible de 140 $ à 99 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le

cours cible de 84 $ à 72 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève sa

recommandation de "market perform" à "outperform"

Voici un résumé des actions de recherche sur les titres américains rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho

relève l'objectif de cours de 202 $ à 217 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O :

Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 220 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW relève le

cours cible de 52 $ à 60 $

* Block Inc XYZ.N : KBW ramène le cours cible

à 85 $, contre 90 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW

relève le cours cible à 92 $, contre 82 $ auparavant

* Capital One Financial Corp COF.N : KBW

relève le cours cible de 260 $ à 290 $

* Community West Bancshares CWBC.O : KBW

relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord

Genuity réduit le cours cible de 140 $ à 99 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Truist

Securities réduit le cours cible à 50 $, contre 135 $

auparavant

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève

le cours cible de 13,5 $ à 16 $

* Hudson Pacific Properties HPP.N : BTIG

ajuste le PT à 26 $, contre 4,75 $ auparavant, pour

refléter le regroupement d'actions

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le

cours cible de 84 $ à 72 $

* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le

cours cible de 95 $ à 98 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève le cours

cible de 9,50 $ à 24 $

* Terawulf Inc WULF.O : KBW relève sa

recommandation de "market perform" à "outperform"