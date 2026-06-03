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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aveanna Healthcare, Palo Alto, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aveanna Healthcare Holdings, Palo Alto Networks et Ulta Beauty.

POINTS FORTS

* AT&T Inc T.N : Oppenheimer abaisse sa note de « surperformer » à « performant »

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa note de « sector perform » à « outperform »

* Omnicom Group Inc OMC.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une note « acheter »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24,5 $

à 30 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 540

$

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 114 $

* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours

de 118 $ à 116 $

* Archrock Inc AROC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Astera Labs, Inc ALAB.O : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 425 $

* AT&T Inc T.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : RBC relève sa recommandation de « performance

sectorielle » à « surperformance »

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS relève son objectif de cours de 706 $ à

805 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 185 $ à 145 $

* Celcuity, Inc. CELC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 183 $ à 166 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 115 $

* Chewy Inc CHWY.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill. CMG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

49,00 $ à 37,00 $

* Chipotle Mexican Grill. CMG.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à «

neutre »

* Cipher Mining Inc. CIFR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

42,50 $ à 53,50 $

* Construction Partners ROAD.O : Truist Securities lance la couverture avec une

recommandation « neutre »; objectif de cours: 130 $

* Danaher Corporation DHR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 146 $ à

149 $

* Dollar General Corp DG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $

* Dollar General Corp DG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $

à 145 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 109 $ à 114

$

* Dollar General Corporation DG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours

de 150,00 $ à 132,00 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $

* Fastenal Co. FAST.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Fedex Corporation FDX.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

230,00 $ à 160,00 $

* Fedex Freight Holding FDXF.N : Raymond James lance la couverture avec une note

« surperformer »

* Fedex Freight Holding FDXF.N : Raymond James lance la couverture avec un

objectif de cours de 180 $

* Gitlab Inc GTLB.O : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 24 $ à 35 $

* Gitlab Inc GTLB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 29,00 $ à

30,00 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Needham relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Gitlab Inc GTLB.O : UBS relève son objectif de cours de 24 $ à 32 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 27,00

$ à 32,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 119 $ à 111 $

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 47 $ à 52 $

* Heron Therapeutics, Inc. HRTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 4 $ à

2 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Argus Research relève son objectif de

cours de 30 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 28 $

à 67 $

* Humana HUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 288 $ à 425 $

* IBM IBM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 375 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours

de 48 $ à 60 $

* Lam Research LRCX.O : RBC relève son objectif de cours de 310 $ à 380 $

* Legend Biotech Corporation LEGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $

à 65 $

* Leidos LDOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 185 $ à 140 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 360

$

* Medline Inc MDLN.O : Baird abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 11 $

* Newmont NEM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Nextnav NN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 50 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Nvidia Corp NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation «

Achat »

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève son objectif de cours de 220 $ à 315 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 350 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 340 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève son objectif de cours de 209 $

à 253 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO relève son objectif de cours de 270 $ à 335 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 268 $ à 333 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 190 $ à

345 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 326 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son objectif de cours de 265 $ à 305 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

253,00 $ à 320,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 350 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 190 $

à 302 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 265 $ à

345 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : RBC relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de

275 $ à 355 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stephens relève son objectif de cours de 180 $ à 300 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 275 $

à 375 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS relève son objectif de cours de 183 $ à 300

$

* Palo Alto Networks Inc. PANW.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de

275 $ à 350 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 285 $ à

325 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif

de cours de 13 $ à 12 $

* Repligen Corp RGEN.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 375 $ à 310 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : UBS relève son objectif de

cours de 113 $ à 119 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00

$ à 76,00 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 280 $ à 325 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève son objectif de cours de 325 $ à 370 $

* Solid Biosciences Inc. SLDB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à

25 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $

* T1 Energy Inc TE.N : Northland Capital initie la couverture avec une note « surperformer

»; objectif de cours de 16 $

* Terawulf Inc WULF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 42,00 $ à

66,50 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 670 $ à 540 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : HSBC passe de « acheter » à « conserver »

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500

$

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 799 $ à 731

$

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 585 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 700 $ à 630 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 700,00

$ à 630,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS abaisse son objectif de cours de 810 $ à 735 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 712 $ à 647 $

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 475 $ à 450 $

* United Rentals Inc URI.N : UBS relève son objectif de cours de 1 025 $ à 1 145

$

* Upstream Bio, Inc. UPB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation

d'achat

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : BofA Global Research relève son objectif de

cours de 68,00 $ à 95,00 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 71

$ à 90 $

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Victoria's Secret & Co VSXY.N : UBS relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 108 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 90 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC relève son objectif de cours de 415 $ à 435 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 41 $ à 31 $

* Yext Inc YEXT.N : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Yum Brands YUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à

185,00 $

* Yum Brands YUM.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Yum! Brands, Inc. YUM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00

$ à 185,00 $

* Yum! Brands, Inc. YUM.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 15:17:58.

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