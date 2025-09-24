information fournie par Reuters • 24/09/2025 à 10:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Pfizer, Valley National Bancorp

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autozone, Pfizer et Valley National Bancorp.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 95 à 115 dollars

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies relève le cours cible de 4 255 à 4 750 dollars

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 110 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 153 $ contre 150 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène le cours cible de 2 200 $ à 2 000 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 68,00 $ contre 63,00 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird augmente le prix cible de 797 $ à 853 $

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 830 $ à 864 $

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 220 dollars, contre 185 dollars

* Pfizer PFE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : Jefferies relève le cours cible de 120 à 135 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 115

* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 14 $ à 22 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 14 $ contre 11 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $