TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.
FAITS MARQUANTS
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 4 850 dollars contre 4 200
dollars auparavant
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 59 dollars
* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC augmente le prix cible de 21 $ à 23 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève le cours cible de 136 à 176 dollars
* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 4850 $ contre 4200 $
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 31 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wedbush ramène le prix cible de surperformance à neutre
* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal
* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens augmente le prix cible de 4 $ à 6 $
* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 12 $ contre 18 $
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible de 151 $ à 161 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève la cote de sous-performance à neutre
* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho réduit le prix cible de 36 $ à 34 $
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 45
* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 47 à 54 dollars
* Fractyl Health Inc GUTS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James réduit la cote à sous-performance à partir de
marché performant
* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Raymond James relève la note de "market perform" à
"outperform
* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève l'objectif de cours de 8 $ à 11 $
* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 58 $
* IONQ Inc IONQ.N : Needham relève l'objectif de cours à 80 $ contre 60
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève l'objectif de cours de 196 à 206 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $
* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible de 310 $ à 320 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird ramène le cours cible de 490 à 488 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 155 $ à 175 $
* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: objectif de cours de 35
* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen ramène la cote de " conserver " à " acheter
* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 11 $ à 8 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur
* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 35
* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible de 202 $ à 306 $
* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 133 $ contre 130 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup ramène le prix cible de "acheter" à "neutre
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 68 $
* Reddit RDDT.N : Needham relève le prix cible de 215 à 300 dollars
* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200
* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 115 $ à 110 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup relève le cours cible de 600 à 635 dollars
* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars
* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 80
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève la note de neutre à achat
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 250 $ à 251 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 10 à 13,5 dollars
