TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 59 dollars

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève le cours cible de 136 à 176 dollars

* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 4850 $ contre 4200 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wedbush ramène le prix cible de surperformance à neutre

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens augmente le prix cible de 4 $ à 6 $

* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 12 $ contre 18 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible de 151 $ à 161 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho relève la cote de sous-performance à neutre

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 47 à 54 dollars

* Fractyl Health Inc GUTS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James réduit la cote à sous-performance à partir de

marché performant

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Raymond James relève la note de "market perform" à

"outperform

* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève l'objectif de cours de 8 $ à 11 $

* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 52 $ à 58 $

* IONQ Inc IONQ.N : Needham relève l'objectif de cours à 80 $ contre 60

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève l'objectif de cours de 196 à 206 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible de 310 $ à 320 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird ramène le cours cible de 490 à 488 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: objectif de cours de 35

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen ramène la cote de " conserver " à " acheter

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 11 $ à 8 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible de 202 $ à 306 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 133 $ contre 130 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup ramène le prix cible de "acheter" à "neutre

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 68 $

* Reddit RDDT.N : Needham relève le prix cible de 215 à 300 dollars

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup relève le cours cible de 600 à 635 dollars

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars

* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 80

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève la note de neutre à achat

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 250 $ à 251 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 10 à 13,5 dollars