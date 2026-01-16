information fournie par Reuters • 16/01/2026 à 11:02

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autonation, Eastman Chemical, Fortive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Autonation, Eastman Chemical et Fortive.

FAITS MARQUANTS

* 3M Co MMM.N : JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre

* Autonation AN.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan augmente le prix cible de 1045 $ à 1100 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son opinion de surpondérer à neutre

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Needham relève l'objectif de cours de 225 à 290 dollars

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Oppenheimer relève le cours cible de 265 à 350 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève le prix cible à 355 $ contre 285 $

* API Group Corp APG.N : JP Morgan relève le cours cible à 47 $ contre 42 $

* Arteris Inc AIP.O : TD Cowen relève le cours cible de 16,5 $ à 21 $

* Autonation AN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 1 333 à 1 351 dollars

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1 310 à 1 340 dollars

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1514 à 1550 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le cours cible à 1 238 $ contre 1 209 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 220 à 229 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Caci International Inc CACI.N : TD Cowen relève le cours cible de 620 $ à 650 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Celanese Corp CE.N : RBC relève le cours cible de 43 $ à 48 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan ramène le cours cible à 28 $, contre 31 $ auparavant

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Cg Oncology Inc CGON.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 55 à 70 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 240 $

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible à 18 $, contre 16 $ auparavant

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 30 $ à 24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : D.A. Davidson ramène la valeur de l'action d'achat à neutre

* Clorox CLX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 120 $ à 114 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 93 $, contre 88 $ auparavant

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours cible de 25 $ à 29 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 50 $, contre 48 $ auparavant

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit le cours cible de 74 $ à 70 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC ramène le cours de la société de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Emerson EMR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 157 $ de 150 $

* Erasca Inc ERAS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 5 $ à 11 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève le cours cible à 131 $, contre 116 $ auparavant

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies relève le cours cible de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 25 $ à 27 $

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le cours cible de 24 $ à 25 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 55 à 57 dollars

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 48 à 51 dollars

* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 100 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 125 $ contre 1 087 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 971 $ à 1 000 $

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 828 $ à 904 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 58 $ contre 54 $

* Honest Company Inc HNST.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de surpondération à sous-pondération

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 255 $, contre 218 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 478 $ contre 458 $ auparavant

* Huntsman Corp HUN.N : RBC relève le cours cible de 10 à 13 dollars

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 40 $ auparavant

* Intel INTC.O : TD Cowen relève le cours cible à 50 $, contre 38 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève le cours cible de 258 $ à 268 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 206 $ contre 211 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 30$ contre 42

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 59 $ à 67 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : TD Cowen relève le prix cible de 85 $ à 100 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan relève le cours cible à 541 $ contre 493 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 355 $ contre 350 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 170 $ contre 172 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève le prix cible à 245 $, contre 190 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen relève le prix cible de 65 $ à 75 $

* Morgan Stanley MS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 210 $ auparavant

* Morgan Stanley MS.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 200 $ contre 175 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève l'objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 221 $ contre 212 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 173 $ contre 162 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 210 $ contre 202 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le cours cible à 207 $, contre 185 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Olin Corp OLN.N : RBC relève le cours cible de 22 $ à 24 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible de 111 $ à 116 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan relève le cours cible de 1050 à 1083 dollars

* Parsons Corp PSN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Penumbra Inc PEN.N : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 379 $ à 374 $

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities passe de "buy" à "hold"

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities augmente le prix cible de 370 $ à 374 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $ contre 205 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève le cours cible de 400 à 404 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène le cours cible de 540 à 457 dollars

* Science Applications International Corp SAIC.O : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ contre 125 $ auparavant

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève le cours cible à 142 $ contre 126 $ auparavant

* Sleep Number Corp SNBR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 5 à 12 dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 67$ contre 70

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Piper Sandler relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Tfs Financial Corp TFSL.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 15 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC réduit le prix cible de 270 $ à 255 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 230 $ à 225 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 370 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 260 à 290 dollars

* Westlake Corp WLK.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1045 $ à 1100 $