TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 363 à 367 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 600 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 150 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le PT à 245 $ contre 223 $

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aep AEP.O : Argus Research relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 108 $ à 111 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond James réduit le prix cible de 8,5 $ à 6,75 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible à 29$ de 26

* Aramark ARMK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 45 $ contre 46 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 367 $ contre 363 $

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 6,5 $ à 4,5 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 208 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 76 $ à 40 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : BMO réduit le prix cible de 43 $ à 39 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 550 $ à 600 $

* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Deckers Brands DECK.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Diversified Energy Company DEC.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Dupont DD.N : RBC réduit le prix cible de 100 $ à 48 $

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le cours cible de 105 à 100 dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève le cours cible de 55 à 57 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 961 $ à 973 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 69 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW augmente le prix cible de 48,5 $ à 52 $

* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 15 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 105 $ contre 93 $ auparavant

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible à 75 $, contre 55 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 225 à 227 dollars

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible de 223 à 245 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark réduit le prix cible à 130 $ de 150

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ de 100

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 155 $ à 194 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 32 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO relève la note de sous-performance à performance du marché

* Kodiak Gas Services KGS.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève la cote d'achat de "hold" à "buy"; augmente la prévision de cours de 39 $ à 49 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $

* Lifemd Inc LFMD.O : B. Riley ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit le prix cible à 10 $ contre 18 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 290

* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 111 $ contre 110 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 140 $ à 750 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 9 $

* Metlife Inc MET.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 81 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 35 dollars

* Net Power Inc NPWR.N : Citigroup réduit le prix cible de 6 à 4 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 124$ contre 127,50

* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit le prix cible à 136$ de 152

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 22 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays augmente le prix cible de 112 $ à 152 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 155 $ de 130 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève le cours cible de 212 à 250 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 95$ contre 112

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le prix cible à 180 $, contre 173 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 365 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 172 $ à 184 $

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 38

* Primerica Inc PRI.N : BMO ramène le prix cible de 320 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : BMO augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 165 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16

* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen relève le cours cible de 261 $ à 263 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 114 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 25

* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 à 34 dollars

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : B. Riley réduit le cours cible à 19 $, contre 32 $ auparavant

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 186$ de 180

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 à 142 dollars

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley augmente le prix cible à 14$ de 8

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ contre 208 $

* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible de 123 à 124 $

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible à 160 $, contre 148 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel ramène le cours cible à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève le prix cible de 22 $ à 35 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 15:31:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

