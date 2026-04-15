information fournie par Reuters • 15/04/2026 à 13:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Citigroup, Wells Fargo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Citigroup et Wells Fargo, ce mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Citigroup C.N : Barclays relève le prix cible de 146 à 154 dollars

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 283 $ contre 267 $

* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 30 dollars

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 134 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le cours cible à 175 $ contre 181 $

* Agilent A.N : Barclays abaisse le cours cible à 140 $, contre 150 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 240

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le prix cible de 117 à 122 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève le cours cible de 104 à 116 dollars

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours à 135 $ contre

128 $

* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève la performance de neutre à surperformer; augmente la

probabilité de réalisation à 205 $ de 189 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ de 145 $

* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 65 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 71 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 300

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* Azz Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $ contre 141 $

* B&G Foods BGS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5

* Bank7 Corp BSVN.O : Stephens relève le cours cible de 46 $ à 48 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $, contre 27 $ auparavant

* Black Hills Corp BKH.N : BMO augmente le cours cible de 84 $ à 91 $

* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève le cours cible à 1220 $ contre 1180 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 128 à 1 140 dollars

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1150 $ à 1240 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1368 à 1393 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le cours cible de 1105 à 1144 dollars

* BlackRock BLK.N : Barclays relève le prix cible à 1310 $ contre 1290 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 230 à 270 dollars

* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Carmax KMX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 dollars contre 28 dollars

* Carmax KMX.N : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 41 $

* Carmax KMX.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de sous-performance et un

PO de 40

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 37 $ à 36 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC augmente le prix cible de 68 $ à 71 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 825 $ à 900 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 321 dollars

* Centerpoint Energy CNP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 42,00 à 44,00

* Centerpoint Energy CNP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 200 à 210 dollars

* Church & Dwight CHD.N : Barclays ramène le cours cible à 80 $, contre 85 $ auparavant

* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible à 154 $ contre 146 $

* Citigroup C.N : HSBC augmente le prix cible à 142$ de 130

* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ de 140 $

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 140 $, contre 131 $ auparavant

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140 à 144 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 125 $ à 145 $

* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 139 $

* Citigroup C.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 18 $

* Clorox Company CLX.N : Barclays réduit le prix cible à 102 $ contre 109 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* CME Group Inc CME.O : Piper Sandler relève le prix cible de 313 à 329 dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 à 180 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays réduit le prix cible à 79 $ contre 88 $

* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 377 $ contre 384 $

* Corteva CTVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 82 $

* Costar Group CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Coty COTY.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 dollars contre 2,5 dollars

* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 645 $ à 700 $

* Danaher Corp DHR.N : Barclays abaisse le cours cible à 230 $, contre 250 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant

* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 115 $ de 110

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT 10

* Dominion Energy D.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 63 $ à 65 $

* Domino's Pizza DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 425 $ à 400 $

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 60 $ à 50 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo relève le cours cible à 246 $, contre 240 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $30

* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup réduit le prix cible de 115 $ à 87 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 126 $ contre 119 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 29 $

* Estee Lauder EL.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 92 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 144 $ à 153 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 105 à 114 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 98 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 64 $ à 77 $

* Graco Inc GGG.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 101 $

* Guardant Health GH.O : Barclays ramène le cours cible à 115 $, contre 130 $ auparavant

* H2O America HTO.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 100

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho réduit le prix cible de 224 $ à 222 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 650

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler relève le PT de 195 $ à 211 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 80 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 252 $ contre 232 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 283 dollars contre 267 dollars

* J&J JNJ.N : RBC relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $ auparavant

* J&J JNJ.N : Wells Fargo relève le cours cible de 240 à 263 dollars

* J&J JNJ.N : Stifel relève le prix cible à 250 $, contre 220 $ auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 70 $, contre 80 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève le cours cible de 310 à 320 dollars

* Kenvue Inc KVUE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays réduit le prix cible à 28 $ contre 32 $

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 105 à 99 dollars

* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible à 160$ de 135

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 80 $, contre 81 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le PT à 70 $ contre 65 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève le prix cible de 276 à 282 dollars

* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen réduit le prix cible de 19 $ à 10 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 612 $ à 608 $

* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays réduit le PT de 1550$ à 1500$

* Moderna MRNA.O : Jefferies augmente le prix cible à 45 $ contre 37 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43$ contre 40

* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 560 $ à 530 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan ramène le cours cible de 705 à 670 dollars

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ contre 32 $

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,75 $ à 2 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays réduit le prix cible à 20$ de 25

* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 345

* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible de 1 $ à 1,5 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ contre 110 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le cours cible de 1 100 $ à 1 125 $

* Parsons Corp PSN.N : Keybanc réduit le cours de l'action de surpondérer à pondérer le secteur

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays réduit le prix cible à 154 $ de 160 $

* Phibro Animal Health PAHC.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT $62

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays réduit le prix cible de 127 $ à 119 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit le prix cible à 146 $ contre 155 $

* Pseg PEG.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le cours cible de 90 $ à 89 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 47 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho relève le cours cible de 74 $ à 82 $

* Repligen RGEN.O : Barclays réduit le prix cible de 175 $ à 145 $

* Revvity RVTY.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 118 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 383 $ à 349 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $ contre 550 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 177 $ contre 237 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ de 192 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays ramène le cours cible de 20 $ à 18 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 192 à 186 dollars

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 35

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 128 $ à 143 $

* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 45 $

* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à

70 $ de 57 $

* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 519 $ à 490 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 72 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 103 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 100 dollars

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le cours cible de 50 à 55 dollars

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT $54

* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 20 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève le cours cible de 212 à 246 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $, contre 260 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 344 $, contre 302 $ auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 315 $ à 305 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies augmente le prix cible à 315 $, contre 290 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ contre 107 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW réduit son objectif de cours à 98 $ contre 101 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 100 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 340 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 352 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible à 275 $, contre 265 $

auparavant

* Ww Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 975 $ à 1 125 $

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1 172 $ à 1 170 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145