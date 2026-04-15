TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Citigroup, Wells Fargo

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Citigroup et Wells Fargo, ce mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat
* Citigroup C.N : Barclays relève le prix cible de 146 à 154 dollars
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 283 $ contre 267 $
* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 22 à 30 dollars
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 134 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le cours cible à 175 $ contre 181 $
* Agilent A.N : Barclays abaisse le cours cible à 140 $, contre 150 $ auparavant
* Align Technology Inc ALGN.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 240
* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays augmente le prix cible de 67 $ à 74 $
* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le prix cible de 117 à 122 dollars
* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève le cours cible de 104 à 116 dollars
* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours à 135 $ contre
128 $
* American Tower Corp AMT.N : Mizuho relève la performance de neutre à surperformer; augmente la
probabilité de réalisation à 205 $ de 189 $
* Amphenol Corp APH.N : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ de 145 $
* Amrize Ltd AMRZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 65 $
* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 71 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 300
* Avantor AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 8,5 $ à 7 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 41 $
* Azz Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $ contre 141 $
* B&G Foods BGS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 6 $ contre 5
* Bank7 Corp BSVN.O : Stephens relève le cours cible de 46 $ à 48 $
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $, contre 27 $ auparavant
* Black Hills Corp BKH.N : BMO augmente le cours cible de 84 $ à 91 $
* BlackRock BLK.N : Evercore ISI relève le cours cible à 1220 $ contre 1180 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 128 à 1 140 dollars
* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1150 $ à 1240 $
* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1368 à 1393 dollars
* BlackRock BLK.N : TD Cowen relève le cours cible de 1105 à 1144 dollars
* BlackRock BLK.N : Barclays relève le prix cible à 1310 $ contre 1290 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 230 à 270 dollars
* Bruker BRKR.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50
* Carmax KMX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 dollars contre 28 dollars
* Carmax KMX.N : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 41 $
* Carmax KMX.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note de sous-performance et un
PO de 40
* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 37 $ à 36 $
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC augmente le prix cible de 68 $ à 71 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 825 $ à 900 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 321 dollars
* Centerpoint Energy CNP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 42,00 à 44,00
* Centerpoint Energy CNP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 38 $
* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 200 à 210 dollars
* Church & Dwight CHD.N : Barclays ramène le cours cible à 80 $, contre 85 $ auparavant
* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible à 154 $ contre 146 $
* Citigroup C.N : HSBC augmente le prix cible à 142$ de 130
* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible à 160 $ de 140 $
* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible à 140 $, contre 131 $ auparavant
* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 140 à 144 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible de 125 $ à 145 $
* Citigroup C.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 139 $
* Citigroup C.N : Wells Fargo relève le cours cible de 150 $ à 160 $
* Climb Bio Inc CLYM.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 18 $
* Clorox Company CLX.N : Barclays réduit le prix cible à 102 $ contre 109 $
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer
* CME Group Inc CME.O : Piper Sandler relève le prix cible de 313 à 329 dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 à 180 dollars
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays réduit le prix cible à 79 $ contre 88 $
* Corpay Inc CPAY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 377 $ contre 384 $
* Corteva CTVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 82 $
* Costar Group CSGP.O : BTIG réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
* Coty COTY.N : Barclays abaisse le cours cible à 2 dollars contre 2,5 dollars
* Cummins CMI.N : Jefferies relève le cours cible de 645 $ à 700 $
* Danaher Corp DHR.N : Barclays abaisse le cours cible à 230 $, contre 250 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant
* Deckers Outdoor Corporation DECK.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 115 $ de 110
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Citigroup initie une couverture avec une note de vente; PT 10
* Dominion Energy D.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 63 $ à 65 $
* Domino's Pizza DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 425 $ à 400 $
* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 60 $ à 50 $
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo relève le cours cible à 246 $, contre 240 $ auparavant
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $30
* Elf Beauty Inc ELF.N : Citigroup réduit le prix cible de 115 $ à 87 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $
* Entergy ETR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 126 $ contre 119 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 29 $
* Estee Lauder EL.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 92 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel augmente le prix cible de 144 $ à 153 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 105 à 114 dollars
* Flowserve Corp FLS.N : RBC relève le cours cible de 93 $ à 98 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 64 $ à 77 $
* Graco Inc GGG.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 101 $
* Guardant Health GH.O : Barclays ramène le cours cible à 115 $, contre 130 $ auparavant
* H2O America HTO.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 60 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 100
* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho réduit le prix cible de 224 $ à 222 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 650
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler relève le PT de 195 $ à 211 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 80 $
* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 252 $ contre 232 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 283 dollars contre 267 dollars
* J&J JNJ.N : RBC relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $ auparavant
* J&J JNJ.N : Wells Fargo relève le cours cible de 240 à 263 dollars
* J&J JNJ.N : Stifel relève le prix cible à 250 $, contre 220 $ auparavant
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen réduit le prix cible à 70 $, contre 80 $ auparavant
* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève le cours cible de 310 à 320 dollars
* Kenvue Inc KVUE.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays réduit le prix cible à 28 $ contre 32 $
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 105 à 99 dollars
* Kirby Corp KEX.N : BTIG augmente le prix cible à 160$ de 135
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 80 $, contre 81 $ auparavant
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève le PT à 70 $ contre 65 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève le prix cible de 276 à 282 dollars
* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen réduit le prix cible de 19 $ à 10 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 612 $ à 608 $
* Mettler Toledo International Inc. MTD.N : Barclays réduit le PT de 1550$ à 1500$
* Moderna MRNA.O : Jefferies augmente le prix cible à 45 $ contre 37 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43$ contre 40
* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 560 $ à 530 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan ramène le cours cible de 705 à 670 dollars
* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $
* Newell Brands Inc. NWL.O : Barclays réduit le prix cible de 6 $ à 5 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le cours cible de 90 $ à 95 $
* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ contre 32 $
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,75 $ à 2 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays réduit le prix cible à 20$ de 25
* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 345
* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible de 1 $ à 1,5 $
* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ contre 110 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le cours cible de 1 100 $ à 1 125 $
* Parsons Corp PSN.N : Keybanc réduit le cours de l'action de surpondérer à pondérer le secteur
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays réduit le prix cible à 154 $ de 160 $
* Phibro Animal Health PAHC.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT $62
* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays réduit le prix cible de 127 $ à 119 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible à 24 $ contre 27 $
* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit le prix cible à 146 $ contre 155 $
* Pseg PEG.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le cours cible de 90 $ à 89 $
* Ralliant Corp RAL.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 47 $
* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho relève le cours cible de 74 $ à 82 $
* Repligen RGEN.O : Barclays réduit le prix cible de 175 $ à 145 $
* Revvity RVTY.N : Barclays réduit le prix cible à 95 $ contre 118 $
* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 383 $ à 349 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 530 $ contre 550 $
* Sempra SRE.N : Barclays relève le cours cible de 95 $ à 105 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 177 $ contre 237 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho augmente le prix cible à 206 $ de 192 $
* Sotera Health Company SHC.O : Barclays ramène le cours cible de 20 $ à 18 $
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 192 à 186 dollars
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec PT 35
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 128 $ à 143 $
* SSR Mining Inc SSRM.O : RBC augmente le prix cible de 37 $ à 45 $
* Symbotic Inc SYM.O : D.A. Davidson relève le cours à acheter de neutre; augmente le prix cible à
70 $ de 57 $
* Tesla Inc TSLA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 519 $ à 490 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 72 $
* The Hershey Company HSY.N : Barclays réduit le prix cible à 225 $ contre 240 $
* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 103 $
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays réduit le prix cible de 650 $ à 625 $
* Timken Co TKR.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 100 dollars
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève le cours cible de 50 à 55 dollars
* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Guggenheim initie une couverture avec une note d'achat; PT $54
* Utz Brands, Inc. UTZ.N : Barclays réduit le prix cible de 12 $ à 10 $
* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 20 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève le cours cible de 212 à 246 dollars
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $, contre 260 $ auparavant
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à 344 $, contre 302 $ auparavant
* Vulcan Materials Co VMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 315 $ à 305 $
* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies augmente le prix cible à 315 $, contre 290 $ auparavant
* Wells Fargo WFC.N : Barclays réduit le prix cible à 108 $ contre 113 $
* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ contre 107 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW réduit son objectif de cours à 98 $ contre 101 $
* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 100 $
* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève le cours cible de 330 à 340 dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 340 $ à 352 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible à 275 $, contre 265 $
auparavant
* Ww Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 975 $ à 1 125 $
* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1 172 $ à 1 170 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 145