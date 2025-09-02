TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Caterpillar, MP Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Caterpillar et MP Materials.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : Stephens relève le PT à 93 $ contre 69 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg augmente le prix cible à 370 $ de 365 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 505 $ contre 520 $

* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le cours cible à 68 $ contre 60 $ auparavant

* MP Materials Corp MP.N : Benchmark relève le cours cible de 30 $ à 80 $