TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Caterpillar, MP Materials

Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Caterpillar et MP Materials.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : Stephens relève le PT à 93 $ contre 69 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Berenberg augmente le prix cible à 370 $ de 365 $
* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 505 $ contre 520 $
* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le cours cible à 68 $ contre 60 $ auparavant
* MP Materials Corp MP.N : Benchmark relève le cours cible de 30 $ à 80 $
