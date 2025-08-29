information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 10:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Burlington Stores, Ulta Beauty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Auto Desk, Burlington Stores et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC relève le cours cible de 345 à 380 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 338 à 348 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 149 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Accelerant Holdings ARX.N : RBC réduit le prix cible de 33 à 29 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $, contre 95 $ auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 91,00 $ à 94,00 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : RBC augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 345 à 363 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : JP Morgan relève le prix cible de 296 à 319 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Oppenheimer relève le cours cible de 350 à 375 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler relève le prix cible à 373 $ contre 361 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC augmente le prix cible de 345 $ à 380 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 88 à 89 dollars

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 64 à 85 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : Barclays relève le prix cible à 336 $ contre 299 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Jefferies relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Jefferies relève le prix cible à 216 $, contre 186 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 235 dollars contre 195

dollars

* Dollar General Corp DG.N : HSBC relève le cours cible de 113 à 127 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 123 $ contre 120 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible de 75 à 86 dollars

* Gap Inc GAP.N : Jefferies ramène le cours cible de 26 $ à 22 $

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible à 29 $ contre 24 $ auparavant

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 34 $ à 30 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Howard Hughes HHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 85 $ contre 76 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : JP Morgan réduit le prix cible de 130 à 120 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Jefferies relève le prix cible à 135 $ contre 111 $

auparavant

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève le prix cible de 144 à 149 dollars

* Sentinelone Inc S.N : Jefferies relève le cours cible de 23 à 25 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 235$ contre 210

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 630 $ à 650 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 625 $ contre 585 $ auparavant

* Viant Technology Inc DSP.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT $15

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays augmente le prix cible à 27$ de 23

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le prix cible à 18 $ contre 52 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Texas Capital Securities réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"