TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-aTyr pharma, Clear Secure, Neumora Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.
FAITS MARQUANTS
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à
"performance sectorielle"
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note
d'achat
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le prix cible de 155 à 182
dollars
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène la note de Neumora
Therapeutics Inc NMRA.O de neutre à sous-pondéré
* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AEP AEP.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 113 dollars contre 116 dollars
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 453 $ à 550 $
* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 240 à 270 dollars
* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars
* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155
$ auparavant
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 85 dollars
* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre
* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible à 1,50 $ de 16
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du
secteur"
* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente le prix cible de 55 $ à 65 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BMO réduit le prix cible à 100 $ de 108
* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 8 $ à 67 $
* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $
* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities relève le prix cible de 69,00 $ à
73,00 $
* California Resources Corp CRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 65 $ à 71 $
* California Resources Corp CRC.N : Stephens augmente le prix cible de 72 $ à 73 $
* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible à 66 $, contre
60 $ auparavant
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 2 $ à
174 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 9 $ à 13 $
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de prix de 45
* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève l'objectif de cours de 10 à
11 $
* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le PT à 26$ de 30
* Doordash DASH.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 299 $ à 305 $
* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $
* Hain Celestial Group Inc HAIN.O : Mizuho ramène l'objectif de cours de 2,5 $ à 1,5
$
* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 41
$
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 70
* Lennox International Inc. LII.N : Barclays réduit le prix cible de 753 $ à 730 $
* Maplebear Inc CART.O : BTIG réduit le prix cible de 58 $ à 55 $
* Meta META.O : HSBC relève le cours cible à 905 $ contre 900 $
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 182 $ contre 155 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre
74 $
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $
* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 $
* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec une
note d'achat
* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $44
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays réduit le prix cible de 163 $ à 161 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 170 à 175 dollars
* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève le cours cible de 19 à 20 dollars
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies ramène le prix cible de
55 $ à 52 $
* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $
* TAT Technologies Ltd TATT.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat;
PT 44 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de
surperformance
* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec un prix
cible de 155
* VF Corp VFC.N : Stifel passe d'une note d'achat à une note de maintien; augmente
le prix cible de 15 $ à 16 $
* VSE Corp VSEC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible
199
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen passe de la cote d'achat à la cote de maintien
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 18 $ à
25 $
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $
contre 14 $ auparavant
* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 115,00 $
contre 85,00
