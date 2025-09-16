information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 13:25

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-aTyr pharma, Clear Secure, Neumora Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le prix cible de 155 à 182

dollars

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène la note de Neumora

Therapeutics Inc NMRA.O de neutre à sous-pondéré

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 113 dollars contre 116 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 453 $ à 550 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 240 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève l'objectif de cours à 160 $ contre 155

$ auparavant

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 à 85 dollars

* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre

* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible à 1,50 $ de 16

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du

secteur"

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Boise Cascade Co BCC.N : BMO réduit le prix cible à 100 $ de 108

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 $ de 5

* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 8 $ à 67 $

* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities relève le prix cible de 69,00 $ à

73,00 $

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 65 $ à 71 $

* California Resources Corp CRC.N : Stephens augmente le prix cible de 72 $ à 73 $

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible à 66 $, contre

60 $ auparavant

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $

* Charles Schwab SCHW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 113 $ contre

114 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ contre 114 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 2 $ à

174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 9 $ à 13 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève l'objectif de cours de 10 à

11 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le PT à 26$ de 30

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 299 $ à 305 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $

* Hain Celestial Group Inc HAIN.O : Mizuho ramène l'objectif de cours de 2,5 $ à 1,5

$

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 41

$

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 70

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays réduit le prix cible de 753 $ à 730 $

* Maplebear Inc CART.O : BTIG réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Meta META.O : HSBC relève le cours cible à 905 $ contre 900 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 182 $ contre 155 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre

74 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 $

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $44

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays réduit le prix cible de 163 $ à 161 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 170 à 175 dollars

* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies ramène le prix cible de

55 $ à 52 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $

* TAT Technologies Ltd TATT.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat;

PT 44 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de

surperformance

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec un prix

cible de 155

* VF Corp VFC.N : Stifel passe d'une note d'achat à une note de maintien; augmente

le prix cible de 15 $ à 16 $

* VSE Corp VSEC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible

199

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen passe de la cote d'achat à la cote de maintien

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 18 $ à

25 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $

contre 14 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 115,00 $

contre 85,00