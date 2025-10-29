information fournie par Reuters • 29/10/2025 à 09:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ATI, GoDaddy, Lyft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ATI, GoDaddy et Lyft, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le prix cible de 95 $ à 120 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM augmente le prix cible à 25 $ à partir de 19 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen relève le cours cible à 416 $, contre 407 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible de 63 $ à 51 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* A O Smith Corp AOS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75$ contre 80

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 250 $ contre 255 $

* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 249 $ à 235 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 84 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Jefferies relève le cours cible de 23 à 31 dollars

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 25 à 30 dollars

* Ares Capital Corp ARCC.O : KBW réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : RBC réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan relève le PT à 220$ contre 210

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 120 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe

de 78 $ à 74 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit le prix cible de 200 $ à 175 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $ contre 30 $ auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 35 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 71 $ à 73 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève l'objectif de cours à 30 $, contre 27 $ auparavant

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $, contre 28 $ auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : BTIG augmente le prix cible de 80 $ à 145 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 90 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC relève l'objectif de cours à 7447 $ contre 7218 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le PT à 5 810 $ contre 5 750 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève le cours cible à 388 $, contre 305 $ auparavant

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le cours cible de 217 $ à 167 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien; PT 84 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 100 $ à 85 $: Piper Sandler augmente le

prix cible de 29 $ à 30 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 135 $ à 159 $

* DR Horton Inc DHI.N : KBW ramène le cours cible de 178 à 175 dollars

* DR Horton Inc DHI.N : RBC relève le cours cible de 117 à 118 dollars

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible de 250 à 265 dollars

* Edwards Lifesciences EW.N : Jefferies relève le prix cible à 98 $ contre 80 $ auparavant

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 17 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 à 37 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : D.A.Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 113 $ à 116 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Raymond James augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le cours cible de 185 $ à 200 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le prix cible de 120 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève le prix cible de 140 $ à 165 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 150$ de 170

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140 $ auparavant

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 41 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève la note à "surperformer"; augmente le PT à 258 $ de 224 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible à 255 $, contre 225 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève le prix cible à 255 $, contre 177 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 256 dollars, contre 232 dollars auparavant

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 138 $

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM relève le cours cible à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le prix cible à 70 $ de 74 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 63 $ contre 67 $

* Mondelez MDLZ.O : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 655 $ à 680 $

* Neogenomics Inc NEO.O : TD Cowen relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 160 $ à 164 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Jefferies relève le prix cible de 169 $ à 174 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève le prix cible de 175 $ à 179 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le prix cible de 156 $ à 160 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : TD Cowen relève le prix cible de 170 à 175 dollars

* Nov Inc NOV.N : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Nov Inc NOV.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève le cours cible de 172 $ à 175 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* Park National Corp PRK.A : KBW relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 96 $ à 100 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible à 75 dollars, contre 70 dollars auparavant

* PayPal PYPL.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : RBC relève le cours cible à 91 $, contre 88 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Polaris Inc PII.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 67 $

* Qorvo QRVO.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Baird relève le cours cible de 587 $ à 630 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 831 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le PT à 850$ de 800

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners relève le PT de 645 à 710 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 704 $ à 708 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible à 800 $, contre 780 $ auparavant

* Repligen Corp RGEN.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 160 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies ramène le cours cible de 317 $ à 286 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 357 $ contre 367 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW augmente le prix cible de 35 à 36 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève le prix cible de 370 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 378 $ à 385 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC augmente le prix cible de 400 $ à 405 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : D.A.Davidson réduit le prix cible de 124 $ à 114 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW augmente le prix cible à 33 $ contre 32 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 à 140 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondérer

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 71 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 32 à 35 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 28 $ contre 26 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stephens relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : TD Cowen relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève le cours cible de 61 $ à 63 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le prix cible à 233 $, contre 192 $ auparavant

* Terawulf Inc WULF.O : Atb Capital Markets relève le cours cible de 13 à 26 dollars

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 30 $ à 35 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible de 409 $ à 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève le cours cible de 402 $ à 410 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 417 $ contre 423 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC augmente le prix cible de 286 $ à 408 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens relève le cours cible à 235 $, contre 215 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible de 227 $ à 251 $

* UPS UPS.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A.Davidson réduit le cours cible à 40 $, contre 55 $ auparavant

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 72 $ à 60 $

* Visa Inc V.N : Raymond James augmente le prix cible à 408 $ de 398 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen augmente le prix cible de 407 $ à 416 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible de 190 à 205 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible de 180 à 200 dollars

* Walmart WMT.N : RBC relève le cours cible de 106 $ à 116 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 235 $ à 231 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 277 $ à 255 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC réduit le prix cible de 234 $ à 223 $

* Wayfair Inc W.N : Baird augmente le prix cible de 71 $ à 98 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies augmente le prix cible de 102 à 123 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan augmente le prix cible à 114 $ contre 105 $

* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève le prix cible à 125 $, contre 98 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen augmente le prix cible de 74 $ à 95 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $, au lieu de 202 $

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible à 51 $ contre 63 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève le cours cible à 170 $ contre 164 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC relève le cours cible à 176 $, contre 169 $ auparavant