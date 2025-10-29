TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ATI, GoDaddy, Lyft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ATI, GoDaddy et Lyft, mercredi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* A O Smith Corp AOS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75 $ contre 80 $
* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan réduit le cours cible à 250 $ contre 255 $
* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 249 $ à 235 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James relève le cours cible de 73 $ à 80 $
* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 31 $
* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen relève le cours cible de 25 $ à 30 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : KBW réduit le cours cible à 22 $ contre 23 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : RBC réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan relève le cours cible à 220 $ contre 210 $
* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 120 $
* Avidity Biosciences Inc RNA.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; réduit le cours cible de 78 $ à
74 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit le cours cible de 200 $ à 175 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève le cours cible de 30 $ à 33 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 73 $ contre 71 $ auparavant
* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève le cours cible de 27 $ à 30 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $ contre 28 $ auparavant
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 90 $ auparavant
* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC relève l'objectif de cours à 7447 $ contre 7218 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le cours cible à 5 810 $ contre 5 750 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit le cours cible de 43 $ à 38 $
* Camden National Corp CAC.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève le cours cible à 388 $ contre 305 $ auparavant
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le cours cible de 33 $ à 30 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le cours cible de 217 $ à 167 $
* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $ contre 85 $ auparavant
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève le cours cible de 29 $ à 30 $
* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 159 $
* DR Horton Inc DHI.N : KBW ramène le cours cible de 178 $ à 175 $
* DR Horton Inc DHI.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 118 $
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible de 250 $ à 265 $
* Edwards Lifesciences EW.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève le cours cible à 98 $ contre
80 $ auparavant
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; cours cible à 17 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit le cours cible de 40 $ à 37 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC réduit le cours cible de 33 $ à 31 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 40 $ à 35 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : D.A.Davidson réduit le cours cible de 69 $ à 65 $
* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW réduit le cours cible à 66 $ contre 68 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 113 $ à 116 $
* Five Star Bancorp FSBC.O : Raymond James relève le cours cible de 34 $ à 40 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC relève le cours cible de 185 $ à 200 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG relève le cours cible de 140 $ à 165 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 150 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève le cours cible de 140 $ à 165 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le cours cible à 150 $ contre 170 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140 $ auparavant
* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 81 $ à 84 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 41 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 30 $ à 32 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève la note à "surperformance"; relève le cours cible de 224 $ à 258 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le cours cible à 255 $ contre 225 $ auparavant
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève le cours cible à 255 $ contre 177 $ auparavant
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 256 $ contre 232 $ auparavant
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 138 $
* Leggett & Platt Inc LEG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $
* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM relève le cours cible à 25 $ contre 19 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le cours cible à 70 $ contre 74 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le cours cible à 71 $ contre 74 $
* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 63 $ contre 67 $
* Mondelez MDLZ.O : RBC réduit le cours cible de 71 $ à 67 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 655 $ à 680 $
* Neogenomics Inc NEO.O : TD Cowen relève le cours cible de 12 $ à 14 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 160 $ à 164 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève le cours cible à 179 $ contre 175 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le cours cible de 156 $ à 160 $
* Nov Inc NOV.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 19 $
* Nov Inc NOV.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 19 $
* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève le cours cible de 172 $ à 175 $
* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 $ à 250 $
* Park National Corp PRK.A : KBW relève le cours cible de 175 $ à 180 $
* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 96 $ à 100 $
* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible à 75 $ contre 70 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : RBC relève le cours cible à 91 $ contre 88 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Polaris Inc PII.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 67 $
* Qorvo QRVO.O : Benchmark passe de "acheter" à "conserver"
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Baird relève le cours cible de 587 $ à 630 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le cours cible de 831 $ à 870 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le cours cible à 850 $ contre 800 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 645 $ à 710 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève le cours cible de 704 $ à 708 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le cours cible à 800 $ contre 780 $ auparavant
* Repligen Corp RGEN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 150 $ à 165 $
* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 160 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 367 $ à 357 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $
* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 36 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève le cours cible de 370 $ à 375 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève le cours cible de 378 $ à 385 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le cours cible de 400 $ à 405 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : D.A.Davidson réduit le cours cible de 124 $ à 114 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible de 32 $ à 33 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 71 $ à 63 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible à 35 $ contre 32 $ auparavant
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 28 $ contre 26 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stephens relève le cours cible de 32 $ à 35 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève le cours cible de 61 $ à 63 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $ contre 192 $ auparavant
* Terawulf Inc WULF.O : Atb Capital Markets relève le cours cible de 13 $ à 26 $
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible de 409 $ à 418 $
* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 410 $ contre 402 $ auparavant
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 423 $ à 417 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC relève le cours cible de 286 $ à 408 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens relève le cours cible à 235 $ contre 215 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible de 227 $ à 251 $
* UPS UPS.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 97 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A.Davidson réduit le cours cible à 40 $ contre 55 $ auparavant
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 45 $ contre 50 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève le cours cible à 408 $ contre 398 $
* Visa Inc V.N : TD Cowen relève le cours cible de 407 $ à 416 $
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 205 $
* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible de 180 $ à 200 $
* Walmart WMT.N : RBC relève le cours cible de 106 $ à 116 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 235 $ à 231 $
* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 277 $ à 255 $
* Waste Management Inc WM.N : RBC réduit le cours cible de 234 $ à 223 $
* Wayfair Inc W.N : Baird relève le cours cible de 71 $ à 98 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le cours cible de 102 $ à 123 $
* Wayfair Inc W.N : JP Morgan relève le cours cible à 114 $ contre 105 $
* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève le cours cible à 125 $ contre 98 $ auparavant
* Wayfair Inc W.N : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 95 $
* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 202 $ auparavant
* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible à 51 $ contre 63 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève le cours cible à 170 $ contre 164 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC relève le cours cible à 176 $ contre 169 $ auparavant
