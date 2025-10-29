 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 214,50
-0,20%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ATI, GoDaddy, Lyft
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ATI, GoDaddy et Lyft, mercredi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* A O Smith Corp AOS.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* American Tower Corp AMT.N : JP Morgan réduit le cours cible à 250 $ contre 255 $

* American Tower Corp AMT.N : TD Cowen réduit le cours cible de 249 $ à 235 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James relève le cours cible de 73 $ à 80 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 31 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : TD Cowen relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : KBW réduit le cours cible à 22 $ contre 23 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : RBC réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $ auparavant

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan relève le cours cible à 220 $ contre 210 $

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 120 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"; réduit le cours cible de 78 $ à

74 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit le cours cible de 200 $ à 175 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève le cours cible de 30 $ à 33 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 73 $ contre 71 $ auparavant

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : KBW relève le cours cible de 27 $ à 30 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 33 $ contre 28 $ auparavant

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 129 $ contre 90 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC relève l'objectif de cours à 7447 $ contre 7218 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le cours cible à 5 810 $ contre 5 750 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : JP Morgan réduit le cours cible de 43 $ à 38 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : JP Morgan relève le cours cible à 388 $ contre 305 $ auparavant

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le cours cible de 33 $ à 30 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le cours cible de 217 $ à 167 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $ contre 85 $ auparavant

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Piper Sandler relève le cours cible de 29 $ à 30 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 159 $

* DR Horton Inc DHI.N : KBW ramène le cours cible de 178 $ à 175 $

* DR Horton Inc DHI.N : RBC relève le cours cible de 117 $ à 118 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Edwards Lifesciences EW.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève le cours cible à 98 $ contre

80 $ auparavant

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; cours cible à 17 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit le cours cible de 40 $ à 37 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC réduit le cours cible de 33 $ à 31 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 40 $ à 35 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : D.A.Davidson réduit le cours cible de 69 $ à 65 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : KBW réduit le cours cible à 66 $ contre 68 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 113 $ à 116 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Raymond James relève le cours cible de 34 $ à 40 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC relève le cours cible de 185 $ à 200 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG relève le cours cible de 140 $ à 165 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen relève le cours cible de 140 $ à 165 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le cours cible à 150 $ contre 170 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 150 $ contre 140 $ auparavant

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible de 81 $ à 84 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 41 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 30 $ à 32 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird relève la note à "surperformance"; relève le cours cible de 224 $ à 258 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le cours cible à 255 $ contre 225 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève le cours cible à 255 $ contre 177 $ auparavant

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 256 $ contre 232 $ auparavant

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 138 $

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $

* Lyft Inc LYFT.O : Roth MKM relève le cours cible à 25 $ contre 19 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le cours cible à 70 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le cours cible à 71 $ contre 74 $

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 63 $ contre 67 $

* Mondelez MDLZ.O : RBC réduit le cours cible de 71 $ à 67 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 655 $ à 680 $

* Neogenomics Inc NEO.O : TD Cowen relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 160 $ à 164 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève le cours cible à 179 $ contre 175 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève le cours cible de 156 $ à 160 $

* Nov Inc NOV.N : RBC relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nov Inc NOV.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 19 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève le cours cible de 172 $ à 175 $

* Nvidia Corp NVDA.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 215 $ à 250 $

* Park National Corp PRK.A : KBW relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 96 $ à 100 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible à 75 $ contre 70 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : KBW relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Macquarie relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : RBC relève le cours cible à 91 $ contre 88 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Polaris Inc PII.N : RBC relève le cours cible de 56 $ à 67 $

* Qorvo QRVO.O : Benchmark passe de "acheter" à "conserver"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Baird relève le cours cible de 587 $ à 630 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le cours cible de 831 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : JP Morgan relève le cours cible à 850 $ contre 800 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 645 $ à 710 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève le cours cible de 704 $ à 708 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le cours cible à 800 $ contre 780 $ auparavant

* Repligen Corp RGEN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 150 $ à 165 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 160 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan ramène le cours cible de 367 $ à 357 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève le cours cible de 370 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève le cours cible de 378 $ à 385 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève le cours cible de 400 $ à 405 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : D.A.Davidson réduit le cours cible de 124 $ à 114 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible de 32 $ à 33 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 71 $ à 63 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible à 35 $ contre 32 $ auparavant

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 28 $ contre 26 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stephens relève le cours cible de 32 $ à 35 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève le cours cible de 61 $ à 63 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $ contre 192 $ auparavant

* Terawulf Inc WULF.O : Atb Capital Markets relève le cours cible de 13 $ à 26 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible de 409 $ à 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 410 $ contre 402 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 423 $ à 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève le cours cible de 286 $ à 408 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens relève le cours cible à 235 $ contre 215 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen relève le cours cible de 227 $ à 251 $

* UPS UPS.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 97 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A.Davidson réduit le cours cible à 40 $ contre 55 $ auparavant

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 45 $ contre 50 $

* Visa Inc V.N : Raymond James relève le cours cible à 408 $ contre 398 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen relève le cours cible de 407 $ à 416 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 205 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève le cours cible de 180 $ à 200 $

* Walmart WMT.N : RBC relève le cours cible de 106 $ à 116 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 235 $ à 231 $

* Waste Management Inc WM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 277 $ à 255 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC réduit le cours cible de 234 $ à 223 $

* Wayfair Inc W.N : Baird relève le cours cible de 71 $ à 98 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève le cours cible de 102 $ à 123 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan relève le cours cible à 114 $ contre 105 $

* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève le cours cible à 125 $ contre 98 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 95 $

* Welltower Inc WELL.N : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 202 $ auparavant

* Whirlpool Corp WHR.N : RBC réduit le cours cible à 51 $ contre 63 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève le cours cible à 170 $ contre 164 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC relève le cours cible à 176 $ contre 169 $ auparavant

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 08:26:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

