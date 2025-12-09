 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,99
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners réduit le cours de l'action d'achat à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Stifel réduit le prix cible de 480 à 450 dollars

* Air Products APD.N : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec une note égale à la pondération

* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 170

* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché

* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 16,75

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 15

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec une note d'égalité de poids

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 30

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 100

* Antero Resources Corp AR.N : BMO augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 42 $

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 44,00 $ à 48,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève le cours cible de 315 à 330 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 81 $ contre 62 $

* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38

$

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 58 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 243 $

* Cencora COR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 400 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le prix cible de 152 $ à 230 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"

* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 58

* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank réduit la note de "buy" à "hold"

* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 29 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de 27 à 31

dollars

* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "buy" à "hold"; augmente le PT à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : Mizuho réduit à neutre de surperformer; augmente le PT à $31 de $26

* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "buy" à "hold"

* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de surperformer à performer

* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer"

* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale pondération

* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $

* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible de 27 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Truist Securities passe de "buy" à "hold"; augmente le prix cible à 31$ de 29

* Confluent Inc CFLT.O : UBS passe de "buy" à "neutral

* Confluent Inc CFLT.O : UBS augmente le prix cible de 29 à 31 dollars

* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo réduit la pondération à égale de surpondérer

* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : UBS ramène l'objectif de cours à 9 dollars, contre 16,5 dollars

auparavant

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 à 475 dollars

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays ramène le cours cible de 3 à 2,75 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BMO initie la couverture avec une cote de surperformance; PT 80

* Dentsply Sirona XRAY.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 12

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève le prix cible de 120 à 136 $

* Doximity DOCS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 63

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève le prix cible de 21 $ à 23 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 50,00 $ contre 46,00 $

auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Elanco Animal Health Inc. ELAN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 30

* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 24

* FMC Corp. FMC.N : Barclays réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* FMC Corp. FMC.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance du marché

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec un prix cible de 60

* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 46 à 48 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève le cours cible de 117 à 125 dollars

* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 3

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible de 24 $ à 18 $

* Healthequity HQY.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 118 $

* Henry Schein HSIC.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 86

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 48

* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 30 $

* IBM IBM.N : Stifel relève le prix cible de 295 à 325 dollars

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 850

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : BofA Global Research relève son objectif de prix de 86 $ à 97 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 25 $

* Kroger Co KR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 74 $

* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays relève le prix cible à 119 $, contre 70 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $, contre 71 $

auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 138 $ contre 75

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 127,00 $ à partir de 73,00 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le prix cible à 125 $, contre 98 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 80 $ à 116 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 69 $ à 116 $

* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 107 $ contre 112 $

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 8

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 270

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 45$ de 20

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 26$ contre 20

* Mannkind Corp MNKD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 9 $, contre 7 $ auparavant

* McKesson MCK.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 960

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève le prix cible de 170 $ à 270 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 81,00 $ à 95,00 $

* Mosaic MOS.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 98 $ à 100 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $

* NRG Energy Inc NRG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 211

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG relève le prix cible de 27 $ à 30 $

* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Option Care Health OPCH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 31 à 36 dollars

* Option Care Health Inc OPCH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400

* Organon OGN.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un objectif de cours

de 7,5

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Exane BNP Paribas relève la note de neutre à surperformer

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 27

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 10,00 $ à 12,00 $

* Paychex Inc PAYX.O : BMO ramène le prix cible de 140 $ à 121 $

* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 116$ de 128

* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 74 $ à 67 $

* Peoples Financial Services Corp PFIS.O : Stephens ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal" à

"surpondéré

* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 163 $ à 164 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le prix cible à 172 $ contre 161 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 16

* Phreesia PHR.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 26

* Pilgrim's Pride Corp PPC.O : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 45 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 135 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 260 $ à 256 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 350 $ à 348 $

* Progyny PGNY.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 29

* Pseg PEG.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 34 $ à 40 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 132 $

* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "performance sectorielle" à

"surperformance"

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 46 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le cours cible de 36,00 $ à 31,00 $

* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération à

surpondération

* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 43 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 $ à 100 $

* Talkspace TALK.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un PT de 3,5

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 100

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie la couverture avec la note equal-weight

* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 8,5

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève le prix cible de 36 $ à 56 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 54 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 20 $ à 60 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le prix cible de 33 à 54 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le prix cible de 28 à 58 dollars

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève le prix cible de 35 $ à 56 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $

* United Airlines UAL.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 125

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 159 à 162 dollars

* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 15

* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 148 $ contre 151 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT $43

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse la note de neutre à achat

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 9

* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de

136 dollars

Valeurs associées

ADOBE
339,1200 USD NASDAQ 0,00%
AIR PROD&CHEMICA
236,010 USD NYSE 0,00%
ALEX&BLDW REIT
15,140 USD NYSE 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY
157,7000 USD NASDAQ +0,01%
AMERICAN AIRLINE
14,8600 USD NASDAQ 0,00%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
11,8600 USD NASDAQ -0,08%
AMPHASTAR PHARMA
26,0000 USD NASDAQ -0,04%
ANI PHARMACEUTIC
81,4300 USD NASDAQ +0,11%
ANTERO RESOURCES
37,310 USD NYSE 0,00%
APPLE
277,8900 USD NASDAQ 0,00%
ARROWHEAD PHRMCT
68,5500 USD NASDAQ -0,07%
ASTRAZENECA
13 652,000 GBX LSE +0,54%
ASTRAZENECA SP ADR
91,2700 USD NASDAQ -0,01%
BORGWARNER
41,900 USD NYSE 0,00%
BRGHTSPRNG HLTH
34,5400 USD NASDAQ 0,00%
CALIFORNIA RES
47,250 USD NYSE 0,00%
CARDINAL HEALTH
198,920 USD NYSE 0,00%
CENCORA
337,820 USD NYSE 0,00%
CIENA
212,925 USD NYSE 0,00%
COLGATE-PALMOLIV
76,120 USD NYSE 0,00%
COLLEGIUM PHARMA
47,9100 USD NASDAQ 0,00%
CONFLUENT RG-A
29,8700 USD NASDAQ 0,00%
CROSS CTRY HLTHC
8,1500 USD NASDAQ +0,12%
DANA
21,280 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
466,370 USD NYSE 0,00%
DEFNTV HEALTH RG-A
2,4450 USD NASDAQ -0,20%
DELTA AIR LINES
67,230 USD NYSE 0,00%
DENTSPLY SIRONA
11,1000 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
120,3800 USD NASDAQ +0,04%
DOXIMITY RG-A
45,690 USD NYSE 0,00%
DYNE THERAPEUTCS
22,2200 USD NASDAQ +0,09%
ELANC ANIML HLTH
21,680 USD NYSE 0,00%
ENVISTA HLDG
20,015 USD NYSE 0,00%
FMC CORP
13,110 USD NYSE 0,00%
GALAXY RG-A
26,0900 USD NASDAQ 0,00%
GENERAL MOTORS
75,710 USD NYSE 0,00%
GLAUKOS
108,410 USD NYSE 0,00%
GOODRX HLDG RG-A
2,7150 USD NASDAQ -0,18%
GRAPHIC PACKGNG
15,575 USD NYSE 0,00%
HEALTHEQUITY
92,0900 USD NASDAQ 0,00%
HENRY SCHEIN
72,8600 USD NASDAQ 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
39,140 USD NYSE 0,00%
HORMEL FOODS
23,845 USD NYSE 0,00%
IBM
309,380 USD NYSE 0,00%
IDEXX LABS
707,0200 USD NASDAQ +0,05%
IONIS PHARMACEUT
81,4800 USD NASDAQ -0,04%
JACK IN THE BOX
18,9300 USD NASDAQ -0,11%
KROGER
63,410 USD NYSE 0,00%
KYMERA THERAP
94,4100 USD NASDAQ +0,12%
LEAR
105,445 USD NYSE 0,00%
LIFESTANCE HLTH
6,4100 USD NASDAQ 0,00%
LIGAND PHARMA
184,9800 USD NASDAQ +0,17%
LYELL IMMUNPHRM
28,3600 USD NASDAQ 0,00%
LYFT RG-A
22,4900 USD NASDAQ 0,00%
MANNKIND
5,6400 USD NASDAQ +0,18%
MCKESSON
797,670 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
246,9600 USD NASDAQ +0,02%
MIRUM RG REG S-AI
67,9000 USD NASDAQ 0,00%
MOSAIC
23,650 USD NYSE 0,00%
NEXTERA ENERGY
80,520 USD NYSE 0,00%
NIKE -B-
63,560 USD NYSE 0,00%
NRG ENERGY
164,080 USD NYSE 0,00%
NURIX THERAPEUTC-RG
21,4900 USD NASDAQ +0,09%
OMNICELL
43,5500 USD NASDAQ 0,00%
OPTION CR HEALTH
30,6200 USD NASDAQ +0,10%
ORACLE
220,570 USD NYSE 0,00%
ORGANON
7,305 USD NYSE 0,00%
OTIS WORLDWIDE
86,120 USD NYSE 0,00%
PACIRA BIOSCIENC
24,4400 USD NASDAQ +0,08%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,5700 USD NASDAQ 0,00%
PAYCHEX INC
112,4600 USD NASDAQ 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
61,1200 USD NASDAQ 0,00%
PEOPLES FIN SERV
49,3800 USD NASDAQ +0,08%
PEPSICO
145,6200 USD NASDAQ 0,00%
PHATHOM PHARMA
14,9000 USD NASDAQ 0,00%
PHREESIA
20,120 USD NYSE 0,00%
PILGRIMS PRIDE
38,4050 USD NASDAQ +0,01%
PLANET FITNESS RG-A
109,150 USD NYSE 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
223,170 USD NYSE 0,00%
PROGYNY
24,7000 USD NASDAQ 0,00%
PUBL SVCS ENTERP
78,780 USD NYSE 0,00%
RAPPORT THERA
30,1700 USD NASDAQ +0,03%
SL GREEN REIT
41,530 USD NYSE 0,00%
SLM
30,8800 USD NASDAQ +0,10%
SOUTHWEST AIRLIN
37,940 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST HLDGS
79,915 USD NYSE 0,00%
STRUCTURE SP ADS
69,8500 USD NASDAQ -0,19%
TALKSPACE
3,1370 USD NASDAQ +0,22%
TARSUS PHARMA
82,0800 USD NASDAQ -0,18%
TELADOC HEALTH
7,565 USD NYSE 0,00%
TERNS PHARMA
40,1600 USD NASDAQ -0,17%
THOR INDUSTRIES
103,980 USD NYSE 0,00%
TYLER TECHNOLOGI
460,190 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
104,5000 USD NASDAQ 0,00%
VAIL RESORTS
143,980 USD NYSE 0,00%
VIATRIS
11,1000 USD NASDAQ +0,09%
VOR BIOPHARMA
8,4000 USD NASDAQ +0,48%
WARNER BROS RG-A
27,2350 USD NASDAQ +0,02%
WAYSTAR HOLDING
33,2100 USD NASDAQ 0,00%
WEYERHAEUSE REIT
22,285 USD NYSE 0,00%
WINGSTOP
245,9500 USD NASDAQ 0,00%
XERIS BIPH HLDG
6,9900 USD NASDAQ 0,00%
ZOETIS RG-A
118,195 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 13:56:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi