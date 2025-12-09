TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AstraZeneca, Confluent, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AstraZeneca, Confluent et Pepsico.
FAITS MARQUANTS
* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du
marché"
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 98 $ à 125 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172 $ contre 161 $ auparavant
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners réduit le cours de l'action d'achat à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Stifel réduit le prix cible de 480 à 450 dollars
* Air Products APD.N : Jefferies réduit le prix cible de 350 $ à 300 $
* Alexander & Baldwin Inc (Hawaii) ALEX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de surpondération à neutre
* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec une note égale à la pondération
* Align Technology ALGN.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 170
* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché
* American Airlines AAL.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 16,75
* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* Amneal Pharmaceuticals AMRX.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 15
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec une note d'égalité de poids
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 30
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 100
* Antero Resources Corp AR.N : BMO augmente le prix cible de 37 $ à 40 $
* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 42 $
* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 44,00 $ à 48,00 $
* Apple Inc AAPL.O : Citigroup relève le cours cible de 315 à 330 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 81 $ contre 62 $
* AstraZeneca AZN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 105 $
* BorgWarner Inc. BWA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 52 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 41 $ contre 38
$
* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 58 $
* Cardinal Health CAH.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 243 $
* Cencora COR.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 400 $
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le prix cible de 152 $ à 230 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"
* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Collegium Pharmaceutical Inc. COLL.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 58
* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank réduit la note de "buy" à "hold"
* Confluent CFLT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 29 à 31 dollars
* Confluent Inc CFLT.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de 27 à 31
dollars
* Confluent Inc CFLT.O : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; augmente le PT à 31$ de 29
* Confluent Inc CFLT.O : Deutsche Bank passe de "buy" à "hold"; augmente le PT à 31$ de 29
* Confluent Inc CFLT.O : Mizuho réduit à neutre de surperformer; augmente le PT à $31 de $26
* Confluent Inc CFLT.O : Needham passe de "buy" à "hold"
* Confluent Inc CFLT.O : Raymond James passe de surperformer à performer
* Confluent Inc CFLT.O : RBC passe de "surperformer" à "performer"
* Confluent Inc CFLT.O : RBC augmente le prix cible de 30 $ à 31 $
* Confluent Inc CFLT.O : Stephens réduit la pondération de surpondérer à égale pondération
* Confluent Inc CFLT.O : Stephens augmente le prix cible de 29 $ à 31 $
* Confluent Inc CFLT.O : TD Cowen relève le cours cible de 27 à 31 dollars
* Confluent Inc CFLT.O : Truist Securities passe de "buy" à "hold"; augmente le prix cible à 31$ de 29
* Confluent Inc CFLT.O : UBS passe de "buy" à "neutral
* Confluent Inc CFLT.O : UBS augmente le prix cible de 29 à 31 dollars
* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo réduit la pondération à égale de surpondérer
* Confluent Inc CFLT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Cross Country Healthcare Inc CCRN.O : UBS ramène l'objectif de cours à 9 dollars, contre 16,5 dollars
auparavant
* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 23 $ contre 21 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies relève le cours cible de 440 à 475 dollars
* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays ramène le cours cible de 3 à 2,75 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : BMO initie la couverture avec une cote de surperformance; PT 80
* Dentsply Sirona XRAY.O : Barclays initie la couverture avec une note de sous-pondération et un PT de 12
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève le prix cible de 120 à 136 $
* Doximity DOCS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 63
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Bernstein relève le prix cible de 21 $ à 23 $
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 50,00 $ contre 46,00 $
auparavant
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Elanco Animal Health Inc. ELAN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 30
* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Envista Holdings Corp. NVST.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 24
* FMC Corp. FMC.N : Barclays réduit le prix cible de 16 $ à 13 $
* FMC Corp. FMC.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance du marché
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citizens initie une couverture avec un prix cible de 60
* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 46 à 48 dollars
* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève le cours cible de 117 à 125 dollars
* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération
* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 3
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Baird réduit le prix cible de 24 $ à 18 $
* Healthequity HQY.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 118 $
* Henry Schein HSIC.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 86
* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 48
* Hormel Foods Corp. HRL.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 30 $
* IBM IBM.N : Stifel relève le prix cible de 295 à 325 dollars
* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 850
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : BofA Global Research relève son objectif de prix de 86 $ à 97 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 25 $
* Kroger Co KR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 74 $
* Kymera Therapeutics KYMR.O : Barclays relève le prix cible à 119 $, contre 70 $ auparavant
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 112 $, contre 71 $
auparavant
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : BTIG relève l'objectif de cours à 138 $ contre 75
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 127,00 $ à partir de 73,00 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève le prix cible à 125 $, contre 98 $ auparavant
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 80 $ à 116 $
* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 69 $ à 116 $
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 107 $ contre 112 $
* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Lifestance Health Group Inc LFST.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 8
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 270
* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat
* Lyell Immunopharma Inc LYEL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 45$ de 20
* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 26$ contre 20
* Mannkind Corp MNKD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 9 $, contre 7 $ auparavant
* McKesson MCK.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 960
* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève le prix cible de 170 $ à 270 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 81,00 $ à 95,00 $
* Mosaic MOS.N : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 31 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 98 $ à 100 $
* Nike Inc NKE.N : Citigroup réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $
* NRG Energy Inc NRG.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 211
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG relève le prix cible de 27 $ à 30 $
* Omnicell Inc OMCL.O : Benchmark relève le cours cible de 45 $ à 50 $
* Option Care Health OPCH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 31 à 36 dollars
* Option Care Health Inc OPCH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $
* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400
* Organon OGN.N : Barclays initie une couverture avec une note de sous-pondération et un objectif de cours
de 7,5
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Exane BNP Paribas relève la note de neutre à surperformer
* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale
* Pacira Biosciences PCRX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 27
* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 10,00 $ à 12,00 $
* Paychex Inc PAYX.O : BMO ramène le prix cible de 140 $ à 121 $
* Paychex, Inc. PAYX.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 116$ de 128
* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 74 $ à 67 $
* Peoples Financial Services Corp PFIS.O : Stephens ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal" à
"surpondéré
* Pepsico PEP.O : Jefferies relève le cours cible de 163 $ à 164 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler relève le prix cible à 172 $ contre 161 $
* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale
* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix de 16
* Phreesia PHR.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un prix cible de 26
* Pilgrim's Pride Corp PPC.O : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 45 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 135 $
* Progressive Corp PGR.N : BMO ramène le cours cible de 260 $ à 256 $
* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 350 $ à 348 $
* Progyny PGNY.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 29
* Pseg PEG.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste US 1
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 34 $ à 40 $
* RPM International Inc RPM.N : RBC augmente le prix cible de 121 $ à 132 $
* RPM International Inc RPM.N : RBC relève le cours à "surperformance" de "performance sectorielle" à
"surperformance"
* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 46 $
* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le cours cible de 36,00 $ à 31,00 $
* SLM Corp SLM.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération à
surpondération
* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 43 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 89 $
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 $ à 100 $
* Talkspace TALK.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un PT de 3,5
* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération
* Tarsus Pharmaceuticals TARS.O : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 100
* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie la couverture avec la note equal-weight
* Teladoc Health TDOC.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 8,5
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève le prix cible de 36 $ à 56 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 54 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 20 $ à 60 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le prix cible de 33 à 54 dollars
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer relève le prix cible de 28 à 58 dollars
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève le prix cible de 35 $ à 56 $
* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève le cours cible de 110 à 112 dollars
* Tyler Technologies Inc TYL.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 540 $ à 510 $
* United Airlines UAL.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 125
* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 159 à 162 dollars
* Viatris Inc. VTRS.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 15
* Visteon Corp. VC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 148 $ contre 151 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; PT $43
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse la note de neutre à achat
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Barclays réduit le prix cible de 50 $ à 42 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : La CIBC réduit le prix cible de 30 $ à 27 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $
* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 9
* Zoetis Inc. ZTS.N : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un prix cible de
136 dollars
