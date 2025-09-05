 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce, vendredi.

POINTS CLÉS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 560 $ à 615 $.

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140,00 $ contre

105,00 $.

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $.

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible à 366 $ contre 337 $.

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 $ à 352 $.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, vendredi.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 460 $ contre 567 $.

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 45 $ à 38 $.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible à 14 $ de 9 $.

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 15 $ contre 11 $.

* American Express Company AXP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 350 $ à 375 $.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit le prix cible à 45 $ contre 67 $.

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $.

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat.

* BNY BK.N : Citigroup augmente le prix cible de 92 $ à 105 $.

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève le prix cible à 39 $ contre 35 $.

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup relève le cours cible à 52 $ contre 50 $.

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible

est de 40 $.

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 45 $.

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 38 $ à 50 $.

* Braze Inc BRZE.O : UBS réduit le prix cible à 43 $ contre 48 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays relève le cours cible à 400 $ contre 265 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève le cours cible de 313 $ à 385 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 $ à 400 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 350 $ contre 300 $ précédemment.

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 350 $ contre 315 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research augmente le prix cible de 335 $ à 415 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho augmente le prix cible à 355 $ de 320 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 340 $ à 400 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible de 350 $ à 400 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $.

* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 295 $ à 365 $.

* Broadcom Ltd AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 345 $, contre 255 $ auparavant.

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 330 $ contre 335 $.

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10 $ de 23 $.

* Campbell's Co CPB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 32,00 $ à 33,00 $.

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Needham relève le cours cible de 60 $ à 70 $.

* Centene CNC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 45 $.

* Centene Corp CNC.N : Bernstein ramène le cours cible à 36 $, contre 40 $ auparavant.

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research augmente le cours cible de 100 $ à 135 $.

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 105,00 $ à 140,00 $.

* Ciena Corp CIEN.N : Needham augmente le prix cible de 90 $ à 130 $.

* Ciena Corp CIEN.N : Northland Capital augmente le prix cible à 130 $.

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 100 $ à 127,5 $.

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays relève le cours cible de 102 $ à 138 $.

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 100,00 $ à partir de 70,00 $.

* Cigna CI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 383 $ contre 354 $ auparavant.

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 135 $ contre 143 $.

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $.

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le prix cible à 46 $ de 50 $.

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $.

* Crown Holdings Inc CCK.N : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy".

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 76,00 $ contre 71,00 $.

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $.

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 77 $ contre 72 $.

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $ contre 85 $

auparavant.

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $ contre 115 $.

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 77 $.

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $.

* Docusign Inc DOCU.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $.

* Docusign Inc DOCU.O : UBS relève le prix cible de 80 $ à 85 $.

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 80 $ à 85 $.

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 105,00 $ contre 96,00 $.

* Doordash Inc DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 306 $ à partir de 280 $.

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays augmente le prix cible à 373 $ contre 327 $.

* Factset Research Systems Inc. FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 355 $ contre 405 $.

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $.

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 80,00 $ à 70,00 $.

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $.

* G-III Apparel Group, Ltd. GIII.O : Barclays augmente le prix cible de 18 $ à 21 $.

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 76 $ à 70 $.

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $.

* Gitlab Inc GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $.

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $.

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 288 $ à 300 $.

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Oppenheimer relève le prix cible de 275 $ à 300 $.

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Raymond James augmente le prix cible de 255,00 $ à 275,00 $.

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 300 $.

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Stifel relève le prix cible de 270 $ à 300 $.

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 275 $ contre 265 $.

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 401 $ à 449 $.

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18,00 $ à 20,00 $.

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à surperformer le secteur,

de performer le secteur.

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 115 $ à 117 $.

* Heico Corp HEI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 355 $ à 400 $.

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés.

* Humana HUM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 315 $ contre 275 $.

* Humana HUM.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 341 $ contre 269 $ auparavant.

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $.

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James initie la couverture avec une forte cote d'achat.

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Raymond James initie une couverture avec un objectif de prix de 100 $.

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 138 $ à 144 $.

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 400 $.

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $.

* Macy's Inc M.N : Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $.

* Mannkind Corporation MNKD.O : Oppenheimer relève le cours cible de 12 $ à 15 $.

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo relève le prix cible de 55 $ à 57 $.

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW relève le cours cible de 17,00 $ à 18,00 $.

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 185 $ de 186 $.

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Bernstein réduit le prix cible de 284 $ à 220 $.

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS réduit le prix cible à 40 $ de 45 $.

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible de 144 $ à 149 $.

* NiSource Inc NI.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours

cible est ramené de 48 $ à 44 $.

* Northern Trust Corp NTRS.O : Citigroup augmente le prix cible de 110 $ à 135 $.

* Onsemi ON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 56 $.

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research initie une couverture avec un PT de 11 $.

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note de

sous-performance.

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève le PT de 14,5 $ à 17 $.

* Penn Entertainment Inc PENN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $.

* Philip Morris PM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 177 $.

* Phreesia Inc PHR.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix de 33 $.

* Phreesia Inc PHR.N : Needham augmente le prix cible de 29 $ à 35 $.

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 33 $ à 34 $.

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies relève le cours cible de 287 $ à 290 $.

* QXO Inc QXO.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de

28 $.

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat.

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 99 $.

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $.

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible de 337 $ à 366 $.

* Samsara Inc IOT.N : BMO ramène le cours cible de 54 $ à 47 $.

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 46 $ à 49 $.

* Samsara Inc IOT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à 39 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 109,00 $ à 118,00 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler relève le prix cible de 150 $ à 155 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : Stifel augmente le prix cible à 135 $ contre 125 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen relève le prix cible de 145 $ à 150 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 120 $ à 130 $.

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo relève le cours cible à 130 $ contre 125 $ auparavant.

* Starz Entertainment STRZ.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $.

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève le cours cible de 115 $ à 130 $.

* State Street Corp STT.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat.

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève le cours cible de 189 $ à 230 $.

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 208 $ contre 218 $.

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 138 $.

* Toro Co TTC.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 93 $ à 97 $.

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 5 $.

* Twilio Inc TWLO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat.

* Twilio Inc TWLO.N : Rosenblatt Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 140 $.

* Uber Technologies Inc UBER.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 119 $ à 127 $.

* Uipath Inc PATH.N : BMO réduit le prix cible de 15,50 $ à 12,50 $.

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; prix cible de

12 $.

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $.

* United Therapeutics UTHR.O : Oppenheimer relève le cours cible à 575 $ contre 510 $.

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 400 $ à 500 $.

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le prix cible de 337 $ à 379 $.

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 352 $ contre 337 $.

* Wesco International Inc WCC.N : Oppenheimer relève le cours cible de 225 $ à 255 $.

* WP Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 64 $ à 67 $.

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 84 $.

Valeurs associées

ADOBE
347,4450 USD NASDAQ +0,91%
ALLEGRO MICRO
30,4100 USD NASDAQ +1,03%
AMERICA'S CAR-MA
35,7700 USD NASDAQ -2,03%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
18,365 USD NYSE -2,31%
AMERICAN EXPRESS
325,930 USD NYSE -1,48%
APPLOVIN RG-A
486,8700 USD NASDAQ -2,62%
AVALO THERAP
11,7200 USD NASDAQ +15,35%
BANK OF NY MELLON
103,615 USD NYSE -1,84%
BRAZE RG-A
30,5200 USD NASDAQ +10,34%
BROADCOM
335,4141 USD NASDAQ +9,58%
BURLINGTON STORE
291,400 USD NYSE -3,32%
C3.AI RG-A
15,350 USD NYSE -0,68%
CELSIUS HLDGS
58,9100 USD NASDAQ -3,04%
CENTENE
28,800 USD NYSE +0,52%
CIENA
116,400 USD NYSE -0,39%
CLOROX CO.
126,190 USD NYSE +1,24%
COPART
48,1500 USD NASDAQ -3,64%
COREBRIDGE FINL
33,450 USD NYSE -0,51%
CROWN HOLDINGS
93,580 USD NYSE +1,45%
CUSTOMERS BANC
67,830 USD NYSE -2,99%
CVS HEALTH
73,620 USD NYSE -0,09%
DOCUSIGN
79,6433 USD NASDAQ +4,46%
DOLLAR TREE
100,6950 USD NASDAQ +0,44%
DOORDASH RG-A
246,2900 USD NASDAQ -1,00%
ELEVANCE HEALTH
313,680 USD NYSE +1,86%
FACTSET RESH SYS
371,495 USD NYSE +0,57%
FEDEX
226,045 USD NYSE +0,34%
G-III APPAREL GR
26,0350 USD NASDAQ -5,77%
GE VERNOVA
582,863 USD NYSE -2,67%
GITLAB RG-A
45,2600 USD NASDAQ +4,14%
GUARDANT HEALTH
60,2400 USD NASDAQ -1,83%
GUIDEWIRE SOFTWA
258,215 USD NYSE +19,01%
HCA HEALTHCARE
418,100 USD NYSE +1,57%
HEALTHCARE REIT-A
17,890 USD NYSE +2,32%
HEALTHEQUITY
91,2300 USD NASDAQ -6,62%
HEICO
321,490 USD NYSE -0,31%
HUBSPOT
487,380 USD NYSE +5,04%
HUMANA
310,115 USD NYSE -0,63%
INGEVITY
59,570 USD NYSE +1,17%
INSTACART (MAPLEBEAR)
44,9500 USD NASDAQ +1,10%
LITHIA MOTORS
340,545 USD NYSE +0,14%
LYFT RG-A
16,5949 USD NASDAQ -1,16%
MACY'S
17,130 USD NYSE -0,61%
MANNKIND
5,6950 USD NASDAQ +6,65%
MEDIAALPHA RG-A
12,460 USD NYSE +4,05%
MOLINA HEALTHCAR
174,550 USD NYSE +2,20%
NATIONAL BEVERAG
39,9400 USD NASDAQ -3,36%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
143,9400 USD NASDAQ +2,52%
NISOURCE
40,295 USD NYSE +1,15%
NORTHERN TRUST
126,6300 USD NASDAQ -2,21%
ON SEMICONDUCTOR
49,2900 USD NASDAQ +2,56%
PEDIATRIX MEDICA
16,955 USD NYSE -0,32%
PENN ENTMT
20,3050 USD NASDAQ +3,33%
PHILIP MRRS INT
160,940 USD NYSE -0,16%
PHREESIA
28,275 USD NYSE -9,62%
PROGRESSIVE (OHI
243,820 USD NYSE -2,06%
REVOLUTION MEDIC
40,5450 USD NASDAQ +4,09%
SALESFORCE
250,355 USD NYSE +2,57%
SAMSARA RG-A
41,795 USD NYSE +16,58%
SERVICETITAN RG-A
112,4500 USD NASDAQ +12,10%
STATE STREET
112,645 USD NYSE -1,24%
TENET HEALTHCARE
195,755 USD NYSE +1,57%
TEXAS INSTRUMENT
187,3100 USD NASDAQ +0,01%
THE CAMPBELL'S
33,7150 USD NASDAQ +3,23%
THE CIGNA
305,166 USD NYSE +0,37%
TORO CO
82,130 USD NYSE +1,94%
TORRID HOLDINGS
1,785 USD NYSE -25,31%
TWILIO-A
107,960 USD NYSE +1,82%
UBER TECH
90,840 USD NYSE -1,27%
UIPATH RG-A
11,315 USD NYSE +4,53%
UNITED THERAPEUT
395,1350 USD NASDAQ +3,85%
UNITEDHEALTH GRO
316,105 USD NYSE +1,86%
W.P. CAREY REIT
67,940 USD NYSE +1,48%
WESCO INTL
218,770 USD NYSE +0,12%
XCEL ENERGY
72,2400 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 19:24:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

