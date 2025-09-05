 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump jure de "descendre" les avions vénézuéliens menaçant l'armée américaine dans les Caraïbes
information fournie par AFP 05/09/2025 à 23:50

Le président américain Donald Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche à Washington, aux Etats-Unis, le 5 septembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump lors d'un point presse à la Maison Blanche à Washington, aux Etats-Unis, le 5 septembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a promis vendredi de "descendre" les avions militaires vénézuéliens qui menaceraient les forces américaines, au moment où ces deux pays, depuis longtemps à couteaux tirés, montrent les muscles dans les Caraïbes.

Si des avions militaires vénézuéliens mettent l'armée américaine "dans une position dangereuse, ils seront descendus", a lancé le président américain devant des journalistes à la Maison Blanche.

Le ministère américain de la Défense, que Donald Trump a rebaptisé vendredi en "ministère de la Guerre", avait dénoncé la veille le survol d'un de ses navires de guerre par des avions militaires vénézuéliens dans les eaux internationales. Le Pentagone a parlé d'un "geste hautement provocateur" et mis en garde Caracas contre toute escalade.

La menace de Donald Trump survient le jour où les Etats-Unis ont annoncé renforcer leur présence militaire dans les Caraïbes pour lutter contre les cartels de la drogue, avec l'envoi à Porto Rico de dix avions de combat furtifs F-35.

Des avions de combat F-35 survolent la Maison Blanche, le 3 septembre 2025 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Des avions de combat F-35 survolent la Maison Blanche, le 3 septembre 2025 à Washington ( AFP / Oliver Contreras )

Selon des sources américaines, les F-35 doivent rejoindre un aérodrome sur cette île des Caraïbes, territoire de trois millions d'habitants rattaché aux Etats-Unis.

- "Narcoterroristes" -

Ce déploiement s'ajoute à celui, récent, de bâtiments de guerre américains dans la mer des Caraïbes, alors que Donald Trump accuse son homologue vénézuélien, le dirigeant de gauche Nicolas Maduro, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue.

Nicolas Maduro nie de son côté tout lien avec le narcotrafic, bien que deux neveux de son épouse aient été condamnés à New York pour trafic de cocaïne.

Sept bâtiments américains présents dans les Caraïbes et un autre dans l'est du Pacifique participent actuellement à la lutte contre le narcotrafic en Amérique latine, selon une responsable du ministère de la Défense qui a requis l'anonymat.

Cette semaine, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient frappé un "bateau transportant de la drogue", tuant 11 "narcoterroristes". Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, un cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation terroriste par Donald Trump.

Mais pour Nicolas Maduro, la présence de navires militaires américains dans les Caraïbes "vise le Venezuela" et représente une "menace".

Le président vénézuélien a même évoqué le risque d'un débarquement américain et d'un objectif de "changement de régime", bien que les Etats-Unis n'aient jamais menacé ouvertement d'envahir son pays.

- "Lutte armée" -

Pour Nicolas Maduro, le Venezuela est prêt à la "lutte armée pour la défense du territoire national".

Ce dernier, en fonction depuis 12 ans après une réélection en 2024 marquée par des soupçons de fraude massive, est considéré par le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio comme un "fugitif recherché par la justice" aux Etats-Unis, qui ont d'ailleurs mis sa tête à prix.

Le proche conseiller de Donald Trump Stephen Miller a, lui, déclaré vendredi que le Venezuela n'était pas dirigé par un gouvernement mais par une "structure de narcotrafic", avec Maduro en "chef de cartel".

Les Etats-Unis ont clairement opté pour la manière forte dans leur lutte contre le narcotrafic venant d'Amérique latine, choisissant de militariser leurs opérations: un vrai changement de doctrine.

Selon Gustavo Flores-Macias, professeur à l'Université du Maryland, le fait de recourir à une frappe militaire au lieu d'une traditionnelle opération de police n'a pas seulement pour objectif de "décourager les trafiquants de drogue" mais constitue aussi "une démonstration de force pour montrer au gouvernement de Nicolas Maduro que les Etats-Unis n'écartent pas une action militaire au Venezuela".

Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 00:58

    Sûr qu'il le fera si il en a l'occasion !
    Lâche et fort avec les faibles ce Trump !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les chiffres mensuels sur l'emploi aux Etats-Unis feront l'objet d'une attention particulière vendredi, le précédent rapport ayant été jugé "bidonné" en sa défaveur par le président Donald Trump qui a renvoyé la directrice du service statistiques ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Drew Angerer )
    Peu d'embauches, plus de chômage: l'emploi en berne aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 06.09.2025 00:53 

    Le marché du travail américain est en perte de vitesse, selon un rapport officiel publié vendredi que le président Donald Trump juge peu fiable, confiant dans les retombées positives de ses politiques. La première économie mondiale a créé 22.000 emplois en août, ... Lire la suite

  • Donald Trump évoque le G20 en 2026 en Floride à la Maison Blanche, le 5 septembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami
    information fournie par AFP 06.09.2025 00:51 

    Donald Trump, largement sourd aux accusations de conflits d'intérêts depuis son retour au pouvoir, organisera le sommet des dirigeants du G20 en décembre 2026 dans un complexe de golf que possède sa famille. "Nous ne gagnerons pas du tout d'argent avec ça", a assuré ... Lire la suite

  • Mission accomplie pour l'équipe de France victorieuse de l'Ukraine en qualifications au Mondial, le 5 septembre 2025 à Wroclaw ( AFP / Sergei GAPON )
    Mondial-2026: la France réussit son entrée contre l'Ukraine
    information fournie par AFP 06.09.2025 00:00 

    L'équipe de France a réussi des débuts emballants dans les qualifications au Mondial 2026 en battant à l'extérieur l'Ukraine (2-0), son plus coriace adversaire, mais a perdu Ousmane Dembélé sorti sur blessure, vendredi à Wroclaw (Pologne). Mission accomplie. Les ... Lire la suite

  • Le secrétaire américain au Trésor, M. Bessent, visite le McLean Family Restaurant à McLean
    USA-Scott Bessent veut une revue complète de la Fed
    information fournie par Reuters 05.09.2025 23:16 

    par Ann Saphir et David Lawder (Reuters) -Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a appelé vendredi à une revue complète de la Réserve fédérale (Fed), y compris de son pouvoir de fixer les taux d'intérêt, alors que l'administration Trump intensifie ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank