TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 à 220 dollars
* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 620 à 658 dollars
* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $
* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève le cours cible de 44 $ à 60 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 53$ contre 51
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $ auparavant
* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 21 $ contre 20 $ auparavant
* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer"
sur le marché
* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 200
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg réduit le prix cible à 240$ de 250
* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180$ de 190
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 205$ contre 220
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre 220 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel réduit le prix cible à 180$ contre 195
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 220 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 205 $ de 215
* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 172,00 $ contre 169,00 $
* Arhaus Inc ARHS.O : Stifel augmente le prix cible à 14$ contre 10
* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 141 $ contre 129 $ auparavant
* Bat BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 35,50 $ à 40 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $
* BTCS Inc BTCS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 7$ de 5
* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 79 $
* Celcuity Inc CELC.O : Needham réduit le prix cible de 74 $ à 70 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 92 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Truist Securities augmente le cours cible à 112 $ contre 107 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 146 $ contre 143 $
* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance
* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 101 $ contre 112 $ auparavant
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 565 $ contre 597 $
* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 530,00 $ à 500,00 $
* Deere & Co DE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 602 $ de 619 $
* Dillard'S Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 443,00 $ contre 458,00 $
* Editas Medicine, Inc. EDIT.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 5$ contre 3
* Elevance Health ELV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 330 $
* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat
* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec PT 10
* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 28 $
* Intuit Inc INTU.O : Citigroup relève le cours cible de 789 à 815 dollars
* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 110 à 115 dollars
* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 70
* Lm Funding America, Inc. LMFA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de neutre à achat
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 216 $ à 198 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20
* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities relève son objectif de 77 $ à 81 $
* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 300 $ contre 245 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève le cours cible de 44 $ à 65 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Stifel augmente le prix cible à 42 $ contre 38 $
* Perpetua Resources Corp. PPTA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 27,50 $ à 30 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 67
* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 12 $ contre 6 $
* Schrodinger Inc SDGR.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 35 $ à 20 $
* Spire Inc SR.N : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance
* Spire Inc SR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 81 $ à 76 $
* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 14,00 $ contre 15,00 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $
* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 120$ contre 123
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 139,00 $ contre 145,00
* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ à partir de 100
* Target Corp TGT.N : BofA Global Research passe de neutre à sous-performance
* Target Corp TGT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 93 $ de 105
* Target Corp TGT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 88 $
* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital relève l'objectif de cours de 10 à 12 dollars
* TKO Group TKO.N : Citigroup relève le cours cible de 200 $ à 225 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 400 $ de 350 $
* Wingstop Inc WING.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "Surperformance" à "Achat fort"
